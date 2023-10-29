https://uz.sputniknews.ru/20231029/svo-za-sutki-rossiyskie-voyska-otrazili-vosem-atak-vsu-40446009.html

СВО: за сутки российские войска отразили восемь атак ВСУ

СВО: за сутки российские войска отразили восемь атак ВСУ

Средства противовоздушной обороны уничтожили 44 украинских беспилотника.

2023-10-29T18:13+0500

2023-10-29T18:13+0500

2023-10-29T18:13+0500

спецоперация россии по защите донбасса

сво

спецоперация

россия

украина

всу

оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/15/39167663_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_6fd9cdf16bf8d9dea6c3cffbe9627bb1.jpg

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. За сутки российские войска отразили восемь атак ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком направлении, сообщает Министерство обороны РФ.За последние сутки украинские формирования потеряли артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицы Д-30 и Д-20, две гаубицы "Мста-Б", а также боевые бронированные машины, пикапы, бронетранспортер, автомобили и более 500 военнослужащих.Средства противовоздушной обороны РФ уничтожили 44 украинских беспилотных летательных аппарата на территории ДНР, ЛНР и Запорожской области.Также уничтожены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, станция радиоэлектронной борьбы "Буковель", узел связи, командно-наблюдательный пункт подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 517 самолетов, 253 вертолета, 8392 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13006 танков и других боевых бронированных машин, 1170 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6902 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14760 единиц специальной военной автомобильной техники.

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

сво спецоперация российские войска всу атаки