https://uz.sputniknews.ru/20231030/mediaforum-strany-sng-akkreditatsiya-uchastniki-40484840.html
На II Медиафорум стран СНГ аккредитовались свыше 300 участников
На II Медиафорум стран СНГ аккредитовались свыше 300 участников
Мероприятие организовано Международной медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России
2023-10-30T16:24+0500
2023-10-30T16:24+0500
2023-10-30T16:33+0500
россия
миа "россия сегодня"
журналистика
медиа
форум
снг
дмитрий киселев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/18/40275926_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_9d6a4581018fbf940861980f8113031d.jpg
ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. II Медиафорум стран-членов Содружества Независимых Государств (СНГ) "Развитие медиа в меняющемся мире" состоится в Москве в среду, 1 ноября. Он будет посвящен анализу текущего состояния и перспектив деятельности средств массовой информации в СНГ. Генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселёв отметил, что "этот медиафорум — еще одно доказательство, что единство представителей медиаиндустрии стран СНГ только крепнет, несмотря на новые вызовы". Тема пленарного заседания — "Будущее международной журналистики", панельные сессии посвящены использованию искусственного интеллекта в медиасфере, эффективным стратегиям ведения Telegram-каналов, развитию русскоязычных СМИ Содружества и специфике подготовки студентов профильных факультетов в цифровую эпоху. Аккредитация для участников и представителей СМИ на сайте мероприятия (https://mediaforumcis.ru/accreditation/).
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/18/40275926_97:0:1197:825_1920x0_80_0_0_30b8a66be2b549dc6f7bef16e6e6ccdc.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
медиафорум снг россия аккредитация участники международная медиагруппа россия сегодня поддержка министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
медиафорум снг россия аккредитация участники международная медиагруппа россия сегодня поддержка министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
На II Медиафорум стран СНГ аккредитовались свыше 300 участников
16:24 30.10.2023 (обновлено: 16:33 30.10.2023)
Мероприятие организовано Международной медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. II Медиафорум стран-членов Содружества Независимых Государств (СНГ) "Развитие медиа в меняющемся мире" состоится в Москве в среду, 1 ноября.
Он будет посвящен анализу текущего состояния и перспектив деятельности средств массовой информации в СНГ.
Генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселёв отметил, что "этот медиафорум — еще одно доказательство, что единство представителей медиаиндустрии стран СНГ только крепнет, несмотря на новые вызовы".
"Если на прошлогоднем форуме присутствовало порядка 200 участников, то на это мероприятие уже аккредитовалось свыше 300 высококлассных профессионалов из государств-членов Содружества", – добавил Киселёв.
Тема пленарного заседания — "Будущее международной журналистики", панельные сессии посвящены использованию искусственного интеллекта в медиасфере, эффективным стратегиям ведения Telegram-каналов, развитию русскоязычных СМИ Содружества и специфике подготовки студентов профильных факультетов в цифровую эпоху.
"Медиа сегодня во многом формируют реальность и важность предстоящего форума трудно переоценить. С нетерпением ждем встречи с нашими коллегами из СНГ, нам точно есть что обсудить", — рассказала РИА Новости директор Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры России Екатерина Ларина.
Аккредитация для участников и представителей СМИ на сайте мероприятия (https://mediaforumcis.ru/accreditation/
).