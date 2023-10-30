https://uz.sputniknews.ru/20231030/mediaforum-strany-sng-akkreditatsiya-uchastniki-40484840.html

На II Медиафорум стран СНГ аккредитовались свыше 300 участников

На II Медиафорум стран СНГ аккредитовались свыше 300 участников

Мероприятие организовано Международной медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России

2023-10-30T16:24+0500

2023-10-30T16:24+0500

2023-10-30T16:33+0500

россия

миа "россия сегодня"

журналистика

медиа

форум

снг

дмитрий киселев

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ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. II Медиафорум стран-членов Содружества Независимых Государств (СНГ) "Развитие медиа в меняющемся мире" состоится в Москве в среду, 1 ноября. Он будет посвящен анализу текущего состояния и перспектив деятельности средств массовой информации в СНГ. Генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселёв отметил, что "этот медиафорум — еще одно доказательство, что единство представителей медиаиндустрии стран СНГ только крепнет, несмотря на новые вызовы". Тема пленарного заседания — "Будущее международной журналистики", панельные сессии посвящены использованию искусственного интеллекта в медиасфере, эффективным стратегиям ведения Telegram-каналов, развитию русскоязычных СМИ Содружества и специфике подготовки студентов профильных факультетов в цифровую эпоху. Аккредитация для участников и представителей СМИ на сайте мероприятия (https://mediaforumcis.ru/accreditation/).

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