СВО: Шойгу заявил о методичной работе российских войск в зоне спецоперации
09:07 30.10.2023 (обновлено: 09:20 30.10.2023)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСтрельба агитационными снарядами по позициям ВСУ на Северском направлении. Архивное фото.
© Sputnik / Станислав Красильников/
Российские войска продолжат методично выполнять поставленные задачи — Шойгу.
ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Российские войска методично выполняют поставленные задачи в спецоперации на Украине, заявил министр обороны Сергей Шойгу на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме, проходящем в Китае 29 — 31 октября, сообщает РИА Новости.
"Российские вооруженные силы продолжат методично и уверенно выполнять поставленные задачи, обеспечивать безопасность мирных жителей", — отметил Шойгу.
Министр подчеркнул, что только с 4 июня за время контрнаступления Украина понесла огромные потери.
"Киев потерял свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около шестисот танков и почти 1 900 бронемашин различного класса. При этом на поле боя не было достигнуто никаких тактически значимых успехов", — напомнил Шойгу.
По словам министра, Запад пытается использовать Украины как расходный материал для нанесения России "стратегического поражения".
"Пренебрегая законными правами России на обеспечение своей безопасности, Белый дом упорно проводил экспансию управляемого им блока НАТО на восток. Эти агрессивные шаги вынудили нас принять контрмеры. В ответ Запад открыто взял курс на нанесение России "стратегического поражения" в развязанной против нас гибридной войне", — добавил глава оборонного ведомства.
Он также отметил, что Москва сохраняет готовность к дискуссиям по постконфликтному урегулированию украинского кризиса и дальнейшему сосуществованию с Западом. Министр напомнил, что для формирования справедливого и многополярного миропорядка, нужно объединить усилия всех заинтересованных стран.
"При этом важно обеспечить равноправные отношения между всеми ядерными державами — постоянными членами Совета Безопасности ООН, которые несут особую ответственность за поддержание мира и глобальной стабильности", — заключил Шойгу.
Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.