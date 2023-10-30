Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20231030/shoygu-metodichnaya-rabota-rossiyskix-voysk-40451082.html
СВО: Шойгу заявил о методичной работе российских войск в зоне спецоперации
СВО: Шойгу заявил о методичной работе российских войск в зоне спецоперации
Российские войска продолжат методично выполнять поставленные задачи Шойгу
2023-10-30T09:07+0500
2023-10-30T09:20+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
сергей шойгу
владимир путин
сво
спецоперация
украина
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/10/39982354_0:41:2954:1703_1920x0_80_0_0_ec59425ae25018f814235fecf0418ecd.jpg
ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Российские войска методично выполняют поставленные задачи в спецоперации на Украине, заявил министр обороны Сергей Шойгу на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме, проходящем в Китае 29 — 31 октября, сообщает РИА Новости.Министр подчеркнул, что только с 4 июня за время контрнаступления Украина понесла огромные потери.По словам министра, Запад пытается использовать Украины как расходный материал для нанесения России "стратегического поражения".Он также отметил, что Москва сохраняет готовность к дискуссиям по постконфликтному урегулированию украинского кризиса и дальнейшему сосуществованию с Западом. Министр напомнил, что для формирования справедливого и многополярного миропорядка, нужно объединить усилия всех заинтересованных стран.Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/10/39982354_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_34e7a1c501ef71e1253037c8582d3a53.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия сергей шойгу владимир путин сво спецоперация украина всу российские войска
россия сергей шойгу владимир путин сво спецоперация украина всу российские войска

СВО: Шойгу заявил о методичной работе российских войск в зоне спецоперации

09:07 30.10.2023 (обновлено: 09:20 30.10.2023)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСтрельба агитационными снарядами по позициям ВСУ на Северском направлении. Архивное фото.
Стрельба агитационными снарядами по позициям ВСУ на Северском направлении. Архивное фото. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.10.2023
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Российские войска продолжат методично выполнять поставленные задачи — Шойгу.
ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Российские войска методично выполняют поставленные задачи в спецоперации на Украине, заявил министр обороны Сергей Шойгу на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме, проходящем в Китае 29 — 31 октября, сообщает РИА Новости.
"Российские вооруженные силы продолжат методично и уверенно выполнять поставленные задачи, обеспечивать безопасность мирных жителей", — отметил Шойгу.
Министр подчеркнул, что только с 4 июня за время контрнаступления Украина понесла огромные потери.
"Киев потерял свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около шестисот танков и почти 1 900 бронемашин различного класса. При этом на поле боя не было достигнуто никаких тактически значимых успехов", — напомнил Шойгу.
По словам министра, Запад пытается использовать Украины как расходный материал для нанесения России "стратегического поражения".
"Пренебрегая законными правами России на обеспечение своей безопасности, Белый дом упорно проводил экспансию управляемого им блока НАТО на восток. Эти агрессивные шаги вынудили нас принять контрмеры. В ответ Запад открыто взял курс на нанесение России "стратегического поражения" в развязанной против нас гибридной войне", — добавил глава оборонного ведомства.
Он также отметил, что Москва сохраняет готовность к дискуссиям по постконфликтному урегулированию украинского кризиса и дальнейшему сосуществованию с Западом. Министр напомнил, что для формирования справедливого и многополярного миропорядка, нужно объединить усилия всех заинтересованных стран.
"При этом важно обеспечить равноправные отношения между всеми ядерными державами — постоянными членами Совета Безопасности ООН, которые несут особую ответственность за поддержание мира и глобальной стабильности", — заключил Шойгу.
Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0