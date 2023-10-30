https://uz.sputniknews.ru/20231030/shoygu-metodichnaya-rabota-rossiyskix-voysk-40451082.html

СВО: Шойгу заявил о методичной работе российских войск в зоне спецоперации

СВО: Шойгу заявил о методичной работе российских войск в зоне спецоперации

Российские войска продолжат методично выполнять поставленные задачи Шойгу

2023-10-30T09:07+0500

2023-10-30T09:07+0500

2023-10-30T09:20+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

сергей шойгу

владимир путин

сво

спецоперация

украина

всу

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ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Российские войска методично выполняют поставленные задачи в спецоперации на Украине, заявил министр обороны Сергей Шойгу на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме, проходящем в Китае 29 — 31 октября, сообщает РИА Новости.Министр подчеркнул, что только с 4 июня за время контрнаступления Украина понесла огромные потери.По словам министра, Запад пытается использовать Украины как расходный материал для нанесения России "стратегического поражения".Он также отметил, что Москва сохраняет готовность к дискуссиям по постконфликтному урегулированию украинского кризиса и дальнейшему сосуществованию с Западом. Министр напомнил, что для формирования справедливого и многополярного миропорядка, нужно объединить усилия всех заинтересованных стран.Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.

россия

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