Военные Узбекистана — абсолютные победители международного конкурса

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Команда министерства обороны Узбекистана приняла участие в международных соревнованиях по научно-боевой подготовке и зафиксировала наивысший результат, сообщает Минобороны. В сообщении ведомства говорится, что данный конкурс в Республике Корея провели впервые, и в ходе состязаний стороны сражались как противоборствующие силы. С целью приближения боевых действий к реальности условные бои организовали в имитированных городских условиях и горных регионах. В нем приняли участие преимущественно лучшие команды ведущих стран мира. В 12-ти условных боях данного конкурса узбекские военные с 10-ю победами в личном зачете заняли первое место. Второе место досталось командам США и Республики Корея — по четыре победы."Команда Министерства обороны Узбекистана в ходе соревнований проявила мужество, стремление к победе, высокий уровень профессиональной и моральной подготовки, а также проявила слаженную подготовку и сплоченность личного состава", — говорится в сообщении.
В 12 условных боях конкурса узбекские военные заняли первое место.
ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Команда министерства обороны Узбекистана приняла участие в международных соревнованиях по научно-боевой подготовке и зафиксировала наивысший результат, сообщает Минобороны.
В сообщении ведомства говорится, что данный конкурс в Республике Корея провели впервые, и в ходе состязаний стороны сражались как противоборствующие силы.
С целью приближения боевых действий к реальности условные бои организовали в имитированных городских условиях и горных регионах. В нем приняли участие преимущественно лучшие команды ведущих стран мира.
В 12-ти условных боях данного конкурса узбекские военные с 10-ю победами в личном зачете заняли первое место. Второе место досталось командам США и Республики Корея — по четыре победы.
"Команда Министерства обороны Узбекистана в ходе соревнований проявила мужество, стремление к победе, высокий уровень профессиональной и моральной подготовки, а также проявила слаженную подготовку и сплоченность личного состава", — говорится в сообщении.