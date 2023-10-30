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https://uz.sputniknews.ru/20231030/voennye-uzbekistana-pervoye-mesto-mejdunarod-konkurs-40454096.html
Военные Узбекистана — абсолютные победители международного конкурса
Военные Узбекистана — абсолютные победители международного конкурса
В 12 условных боях конкурса узбекские военные заняли первое место
2023-10-30T10:26+0500
2023-10-30T11:29+0500
узбекистан
минобороны узбекистана
конкурс
соревнования
военные
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ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Команда министерства обороны Узбекистана приняла участие в международных соревнованиях по научно-боевой подготовке и зафиксировала наивысший результат, сообщает Минобороны. В сообщении ведомства говорится, что данный конкурс в Республике Корея провели впервые, и в ходе состязаний стороны сражались как противоборствующие силы. С целью приближения боевых действий к реальности условные бои организовали в имитированных городских условиях и горных регионах. В нем приняли участие преимущественно лучшие команды ведущих стран мира. В 12-ти условных боях данного конкурса узбекские военные с 10-ю победами в личном зачете заняли первое место. Второе место досталось командам США и Республики Корея — по четыре победы."Команда Министерства обороны Узбекистана в ходе соревнований проявила мужество, стремление к победе, высокий уровень профессиональной и моральной подготовки, а также проявила слаженную подготовку и сплоченность личного состава", — говорится в сообщении.
https://uz.sputniknews.ru/20231023/kyrgyzstan-uzbekistan-boyevoy-vertolet-40220595.html
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узбекистан минобороны международный конкурс соревнования узбекские военные
узбекистан минобороны международный конкурс соревнования узбекские военные

Военные Узбекистана — абсолютные победители международного конкурса

10:26 30.10.2023 (обновлено: 11:29 30.10.2023)
© Пресс-служба министерства обороны УзбекистанаУзбекистан победил в соревнованиях в Корее
Узбекистан победил в соревнованиях в Корее - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.10.2023
© Пресс-служба министерства обороны Узбекистана
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В 12 условных боях конкурса узбекские военные заняли первое место.
ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Команда министерства обороны Узбекистана приняла участие в международных соревнованиях по научно-боевой подготовке и зафиксировала наивысший результат, сообщает Минобороны.
В сообщении ведомства говорится, что данный конкурс в Республике Корея провели впервые, и в ходе состязаний стороны сражались как противоборствующие силы.
С целью приближения боевых действий к реальности условные бои организовали в имитированных городских условиях и горных регионах. В нем приняли участие преимущественно лучшие команды ведущих стран мира.
В 12-ти условных боях данного конкурса узбекские военные с 10-ю победами в личном зачете заняли первое место. Второе место досталось командам США и Республики Корея — по четыре победы.
"Команда Министерства обороны Узбекистана в ходе соревнований проявила мужество, стремление к победе, высокий уровень профессиональной и моральной подготовки, а также проявила слаженную подготовку и сплоченность личного состава", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба министерства обороны Узбекистана
Узбекистан победил в соревнованиях в Корее - Sputnik Узбекистан
1/3
© Пресс-служба министерства обороны Узбекистана
© Пресс-служба министерства обороны Узбекистана
Узбекистан победил в соревнованиях в Корее - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба министерства обороны Узбекистана
© Пресс-служба министерства обороны Узбекистана
Узбекистан победил в соревнованиях в Корее - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба министерства обороны Узбекистана
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© Пресс-служба министерства обороны Узбекистана
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© Пресс-служба министерства обороны Узбекистана
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© Пресс-служба министерства обороны Узбекистана
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