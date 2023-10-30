https://uz.sputniknews.ru/20231030/voennye-uzbekistana-pervoye-mesto-mejdunarod-konkurs-40454096.html

Военные Узбекистана — абсолютные победители международного конкурса

Военные Узбекистана — абсолютные победители международного конкурса

В 12 условных боях конкурса узбекские военные заняли первое место

2023-10-30T10:26+0500

2023-10-30T10:26+0500

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узбекистан

минобороны узбекистана

конкурс

соревнования

военные

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ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Команда министерства обороны Узбекистана приняла участие в международных соревнованиях по научно-боевой подготовке и зафиксировала наивысший результат, сообщает Минобороны. В сообщении ведомства говорится, что данный конкурс в Республике Корея провели впервые, и в ходе состязаний стороны сражались как противоборствующие силы. С целью приближения боевых действий к реальности условные бои организовали в имитированных городских условиях и горных регионах. В нем приняли участие преимущественно лучшие команды ведущих стран мира. В 12-ти условных боях данного конкурса узбекские военные с 10-ю победами в личном зачете заняли первое место. Второе место досталось командам США и Республики Корея — по четыре победы."Команда Министерства обороны Узбекистана в ходе соревнований проявила мужество, стремление к победе, высокий уровень профессиональной и моральной подготовки, а также проявила слаженную подготовку и сплоченность личного состава", — говорится в сообщении.

https://uz.sputniknews.ru/20231023/kyrgyzstan-uzbekistan-boyevoy-vertolet-40220595.html

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