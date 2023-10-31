https://uz.sputniknews.ru/20231031/chetveronogiye-spasateli-vystavka-sobaki-tashkent-40525862.html

Четвероногие спасатели — как прошла выставка собак в Ташкенте

Четвероногие спасатели — как прошла выставка собак в Ташкенте

В Национальном кинологическом центре при Государственном таможенном комитете Узбекистана прошла международная выставка собак

2023-10-31T22:03+0500

2023-10-31T22:03+0500

2023-10-31T22:03+0500

ташкент

выставка

собаки

государственный таможенный комитет узбекистана

узбекистан

россия

казахстан

кыргызстан

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Участники из Узбекистана, России, Казахстана и Кыргызстана представили более 200 собак разных пород. Специалисты оценивали четвероногих конкурсантов в 79 номинациях. Служебные собаки продемонстрировали свои особые навыки, которые помогают сотрудникам правоохранительных органов в работе. Например, задержание преступника, поиск контрабанды, преследование и многое другое. О том, как прошла выставка, смотрите в нашем видеоматериале.

ташкент

узбекистан

россия

казахстан

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