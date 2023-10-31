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https://uz.sputniknews.ru/20231031/chetveronogiye-spasateli-vystavka-sobaki-tashkent-40525862.html
Четвероногие спасатели — как прошла выставка собак в Ташкенте
Четвероногие спасатели — как прошла выставка собак в Ташкенте
В Национальном кинологическом центре при Государственном таможенном комитете Узбекистана прошла международная выставка собак
2023-10-31T22:03+0500
2023-10-31T22:03+0500
ташкент
выставка
собаки
государственный таможенный комитет узбекистана
узбекистан
россия
казахстан
кыргызстан
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Участники из Узбекистана, России, Казахстана и Кыргызстана представили более 200 собак разных пород. Специалисты оценивали четвероногих конкурсантов в 79 номинациях. Служебные собаки продемонстрировали свои особые навыки, которые помогают сотрудникам правоохранительных органов в работе. Например, задержание преступника, поиск контрабанды, преследование и многое другое. О том, как прошла выставка, смотрите в нашем видеоматериале.
ташкент
узбекистан
россия
казахстан
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ташкент собаки выставка национальный кинологический центр государственный таможенный комитет международная выставка спасатели
ташкент собаки выставка национальный кинологический центр государственный таможенный комитет международная выставка спасатели

Четвероногие спасатели — как прошла выставка собак в Ташкенте

22:03 31.10.2023
© Sputnik
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В Национальном кинологическом центре при Государственном таможенном комитете Узбекистана прошла международная выставка собак.
Участники из Узбекистана, России, Казахстана и Кыргызстана представили более 200 собак разных пород.
Специалисты оценивали четвероногих конкурсантов в 79 номинациях. Служебные собаки продемонстрировали свои особые навыки, которые помогают сотрудникам правоохранительных органов в работе. Например, задержание преступника, поиск контрабанды, преследование и многое другое.
О том, как прошла выставка, смотрите в нашем видеоматериале.
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