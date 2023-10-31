https://uz.sputniknews.ru/20231031/doshkolnoe-obrazovanie-uzbekistan-mejdunarodnaya-konferentsiya-40509187.html

Дошкольное образование: Узбекистан принял участие в международной конференции

Дошкольное образование: Узбекистан принял участие в международной конференции

Делегация Агентства дошкольного образования приняла участие во II Международной научно-практической конференции QARLYGASH 2023

2023-10-31T12:39+0500

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дошкольное образование

узбекистан

казахстан

конференция

делегация

дети

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ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Делегация Агентства дошкольного образования Узбекистана приняла участие во II Международной научно-практической конференции "QARLYGASH-2023" — "Современные тенденции воспитания и обучения детей дошкольного возраста", сообщает агентство. В рамках форума узбекская сторона выступила с презентацией на тему "Дошкольное образование в Узбекистане: опыт и перспективные направления в повышении качества".Чтобы познакомить гостей с опытом работы Казахстана в этой сфере, для участников конференции организовали визит в детский сад "QARLYGASH". Здесь же члены делегаций разных стран обсудили вопросы управления и внедрения современных педагогических технологий по воспитанию и образованию детей младшего возраста.

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