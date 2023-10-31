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https://uz.sputniknews.ru/20231031/doshkolnoe-obrazovanie-uzbekistan-mejdunarodnaya-konferentsiya-40509187.html
Дошкольное образование: Узбекистан принял участие в международной конференции
Дошкольное образование: Узбекистан принял участие в международной конференции
Делегация Агентства дошкольного образования приняла участие во II Международной научно-практической конференции QARLYGASH 2023
2023-10-31T12:39+0500
2023-10-31T12:41+0500
дошкольное образование
узбекистан
казахстан
конференция
делегация
дети
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ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Делегация Агентства дошкольного образования Узбекистана приняла участие во II Международной научно-практической конференции "QARLYGASH-2023" — "Современные тенденции воспитания и обучения детей дошкольного возраста", сообщает агентство. В рамках форума узбекская сторона выступила с презентацией на тему "Дошкольное образование в Узбекистане: опыт и перспективные направления в повышении качества".Чтобы познакомить гостей с опытом работы Казахстана в этой сфере, для участников конференции организовали визит в детский сад "QARLYGASH". Здесь же члены делегаций разных стран обсудили вопросы управления и внедрения современных педагогических технологий по воспитанию и образованию детей младшего возраста.
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дошкольное образование узбекистан казахстан международная конференция
дошкольное образование узбекистан казахстан международная конференция

Дошкольное образование: Узбекистан принял участие в международной конференции

12:39 31.10.2023 (обновлено: 12:41 31.10.2023)
© Агентства дошкольного образованияДелегация Агентства дошкольного образования Узбекистана посетила Казахстан
Делегация Агентства дошкольного образования Узбекистана посетила Казахстан - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.10.2023
© Агентства дошкольного образования
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Делегация Агентства дошкольного образования приняла участие во II Международной научно-практической конференции "QARLYGASH-2023" в Казахстане.
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Делегация Агентства дошкольного образования Узбекистана приняла участие во II Международной научно-практической конференции "QARLYGASH-2023" — "Современные тенденции воспитания и обучения детей дошкольного возраста", сообщает агентство.
© Агентства дошкольного образованияДелегация Агентства дошкольного образования Узбекистана посетила Казахстан
Делегация Агентства дошкольного образования Узбекистана посетила Казахстан - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.10.2023
Делегация Агентства дошкольного образования Узбекистана посетила Казахстан
© Агентства дошкольного образования
В рамках форума узбекская сторона выступила с презентацией на тему "Дошкольное образование в Узбекистане: опыт и перспективные направления в повышении качества".
Чтобы познакомить гостей с опытом работы Казахстана в этой сфере, для участников конференции организовали визит в детский сад "QARLYGASH". Здесь же члены делегаций разных стран обсудили вопросы управления и внедрения современных педагогических технологий по воспитанию и образованию детей младшего возраста.
© Агентства дошкольного образованияДелегация Агентства дошкольного образования Узбекистана посетила Казахстан
Делегация Агентства дошкольного образования Узбекистана посетила Казахстан - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.10.2023
Делегация Агентства дошкольного образования Узбекистана посетила Казахстан
© Агентства дошкольного образования
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