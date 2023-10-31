Дошкольное образование: Узбекистан принял участие в международной конференции
12:39 31.10.2023 (обновлено: 12:41 31.10.2023)
© Агентства дошкольного образованияДелегация Агентства дошкольного образования Узбекистана посетила Казахстан
© Агентства дошкольного образования
Делегация Агентства дошкольного образования приняла участие во II Международной научно-практической конференции "QARLYGASH-2023" в Казахстане.
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Делегация Агентства дошкольного образования Узбекистана приняла участие во II Международной научно-практической конференции "QARLYGASH-2023" — "Современные тенденции воспитания и обучения детей дошкольного возраста", сообщает агентство.
© Агентства дошкольного образованияДелегация Агентства дошкольного образования Узбекистана посетила Казахстан
Делегация Агентства дошкольного образования Узбекистана посетила Казахстан
© Агентства дошкольного образования
В рамках форума узбекская сторона выступила с презентацией на тему "Дошкольное образование в Узбекистане: опыт и перспективные направления в повышении качества".
Чтобы познакомить гостей с опытом работы Казахстана в этой сфере, для участников конференции организовали визит в детский сад "QARLYGASH". Здесь же члены делегаций разных стран обсудили вопросы управления и внедрения современных педагогических технологий по воспитанию и образованию детей младшего возраста.
© Агентства дошкольного образованияДелегация Агентства дошкольного образования Узбекистана посетила Казахстан
Делегация Агентства дошкольного образования Узбекистана посетила Казахстан
© Агентства дошкольного образования