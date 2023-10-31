https://uz.sputniknews.ru/20231031/izrailskiy-kapkan-dlya-ssha-40539801.html

Израильский капкан для США

Израильский капкан для США

Соединенные Штаты обречены на длительную конфронтацию с арабским миром.

2023-10-31T21:17+0500

2023-10-31T21:17+0500

2023-10-31T21:17+0500

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Израильская армия с точки зрения глобальной геополитики является хорошо вооруженным прокси-формированием Вашингтона, изначально созданным для защиты американских интересов на Ближнем Востоке. Вопреки воле и национальным интересам Египта, Сирии, Саудовской Аравии, Ливана, Ирака, Йемена и других государств региона. Отсюда – десятилетия нестабильности, перманентных арабо-израильских войн, которые начались буквально со дня провозглашения государства Израиль.Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху 31 октября заявил о начале третьего этапа войны против "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС), и расширении наземного вторжения в сектор Газа. Первый, блокирующий этап считается завершенным. Второй – массированные воздушные удары – продолжается.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет военную операцию в секторе Газа, сухопутные войска продвигаются в двух направлениях вокруг города Газа, танки огнем блокируют транспортное сообщение по шоссе Салах ад-Дин. ЦАХАЛ стремится окружить главный город Газы и уничтожить боевые отряды ХАМАС вместе с обширной сетью тоннелей в городской застройке.За минувшие сутки израильская авиация атаковала около 600 целей, включая территорию Ливана и Сирии. Оккупированный Израилем Западный Берег также подвергся авиаударам израильских ВВС. С другой стороны, ХАМАС заявило о боях с израильской армией на северо-западе Газы. Продолжаются ракетные обстрелы территории Израиля. Военизированная ливанская политическая партия Хезболла сообщила об ударе 16 ракетами по израильскому городу Нагария.США не знают, что им делать с Китаем. И с Россией. И со всем миромВ секторе Газа за три недели боевых действий погибли более 8000 человек, половина из которых – дети. В Израиле погибли более 1400 человек. Около 200 израильтян находятся в плену у палестинского движения ХАМАС. Масштабы гуманитарной катастрофы в регионе оценке не поддаются. Блокированным в Газе двум миллионам мирных жителей остро не хватает медикаментов, воды и продовольствия.Вашингтон в очередной раз оказался в капкане собственной "исключительности" – стремится "предотвратить региональную эскалацию" и одновременно нарастить военный потенциал израильской армии истощенными на украинском ТВД арсеналами Пентагона.Быстрого наступления мира не ожидается. Новый виток палестино-израильского вооруженного конфликта связан с невыполнением старой резолюции ООН 181 (от 29 ноября 1947 года) о разделении территории Палестины на два самостоятельных государства – арабское и еврейское.Крах мифов и репутацийЗа счет десятилетий кропотливой работы разведки, тайных и высокотехнологичных операций против отрядов палестинского сопротивления силовые ведомства Израиля заслужили репутацию могучих и непобедимых. Премьер Нетаньяху убедил сограждан и Вашингтон, что палестинцы – второстепенная проблема, а мирные переговоры о создании палестинского государства вообще не нужны.Возвращение в реальность оказалось чрезвычайно болезненным и кровопролитным. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Затем бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где за несколько часов захватили несколько военных объектов и сотни пленных, уничтожили более 1000 израильтян. Фиаско высокотехнологичных систем безопасности Израиля разрушает миф об американской исключительности.По информации агентства Associated Press, руководители израильской военной разведки и службы внутренней безопасности признали свой провал. После завершения войны, "когда уляжется пыль", их ожидают отставки и увольнения.Армия обороны Израиля запоздало начала операцию "Железные мечи", и министр обороны Йоав Галант торжественно заявил: "Мы победим, потому что другого выхода не существует. Либо мы, либо ХАМАС". Премьер Нетаньяху предупредил: "Война внутри Газы будет долгой". Вашингтон начал осознавать стратегический провал своей политики "управления конфликтами" на Ближнем Востоке, которая фактически поощряла бессрочную военную оккупацию Израилем чужих территорий.Американский президент Джо Байден заявил: "Когда этот кризис закончится, необходимо иметь представление о том, что будет дальше". Однако Вашингтон не знает, что делать дальше, кроме поставок Израилю оружия и боеприпасов на 14,3 млрд долларов. Поставками американского оружия и ударами Израиля, Турции, США по ХАМАС и союзникам этого движения в Сирии и Южном Ливане организовать "хирургическую" военную кампанию, и вернуть региональный мир весны 1949 года практически невозможно.Мировой полицейский сошел с ума, а виноват ПутинМы наблюдаем начало нового арабо-израильского конфликта, который "добродетельное" участие США сделает более длительным, ожесточенным и разрушительным. Израиль мобилизовал более 300 тысяч резервистов и за три недели нанес тысячи авиаударов. Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади прямо обвинил Израиль в развязывании наземной войны в Газе.Пентагон бросает все доступные ресурсы на борьбу с ХАМАС, однако количества 155-мм артиллерийских снарядов и качества ЗРК Patriot явно не хватает. Приоритетная поддержка Израиля показывает военно-технологическую уязвимость США. По данным Пентагона, в период 17 – 30 октября американские военные базы подвергались атакам беспилотников и ракетным ударам 14 раз в Ираке и девять раз в Сирии.Правительство США считает Иран основной силой, стоящей за боевыми возможностями ХАМАС и других группировок, которые наносят удары по американским военным базам в регионе. Будто бы Иран создает сеть угроз, которая охватывает морское, воздушное и наземное пространство, снабжает "доверенных лиц" оружием и дронами. Военное присутствие США на территории Сирии нелегитимно, да и в Ираке американцы – гости незваные, однако Вашингтону видится угрозой Иран.Вместе с израильской армией Пентагон рискует ввязаться в прямой военный конфликт с Тегераном, а там подтянутся и другие страны арабского мира. Иногда история повторяется не как фарс.Напомню, на территории Палестины 14 мая 1948 года было провозглашено образование государства Израиль. На следующий день семь арабских стран – Египет, Сирия, Ливан, Трансиордания, Саудовская Аравия, Ирак и Йемен – начали Первую арабо-израильскую войну. За минувшие десятилетия арабское государство Палестина так и не было создано. Палестино-израильский конфликт при активном военно-политическом содействии США остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Благородная идея середины прошлого века – создать на Священной земле "остров безопасности и благоденствия" для многострадального еврейского народа – превратилась в суровое семидесятилетие перманентных войн, уничтожение арабского населения и захват чужих территорий. Фактически – во имя интересов США, и за американские деньги. Однако, мир меняется, сопротивление самопровозглашенной "гегемонии" неизбежно. Прокси-войска Вашингтона в различных регионах планеты обречены на поражение.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoИндии — приготовиться: еще одной сверхдержавы Западу не надо

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