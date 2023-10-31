Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20231031/uzbekistan-minselxoz-naznacheniya-40513775.html
Министру сельского хозяйства Узбекистана назначили трех новых замов
Министру сельского хозяйства Узбекистана назначили трех новых замов
Министру сельского хозяйства назначили трёх новых заместителей
2023-10-31T13:27+0500
2023-10-31T14:02+0500
узбекистан
министерство сельского и водного хозяйства
назначения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/709/71/7097132_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_c787e3e5195432e0a08df24ff81fe67a.jpg
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Министру сельского хозяйства Узбекистана назначили трех новых замов, сообщает Минсельхоз.Соответствующее постановление подписал глава государства.Азим Назаров назначен первым заместителем министра сельского хозяйства. До этого назначения он был первым заместителем министра водного хозяйства. Акмал Косимов назначен заместителем министра сельского хозяйства. До этого назначения он руководил сектором по развитию агропромышленного комплекса Администрации Президента Узбекистана.Бунёд Охунов также стал заместителем министра сельского хозяйства. До этого назначения он был начальником департамента финансов, экономики и инвестиций Министерства высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20231025/ibragim-abduraxmanov-ministr-selskogo-xozyaystva-uzbekistan-40323511.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/709/71/7097132_0:0:900:675_1920x0_80_0_0_26b785d204ae021ac2ab986e0d67d670.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан министерство сельского хозяйства назначения заместители иброхим абдурахмонов
узбекистан министерство сельского хозяйства назначения заместители иброхим абдурахмонов

Министру сельского хозяйства Узбекистана назначили трех новых замов

13:27 31.10.2023 (обновлено: 14:02 31.10.2023)
© Sputnik / Михаил ПалинчакПодпись документов. Иллюстративное фото
Подпись документов. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.10.2023
© Sputnik / Михаил Палинчак
Подписаться на
НовостиTelegram
Новыми заместителями министра стали Азим Назаров, Акмал Косимов и Бунёд Охунов.
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Министру сельского хозяйства Узбекистана назначили трех новых замов, сообщает Минсельхоз.
Соответствующее постановление подписал глава государства.
Азим Назаров назначен первым заместителем министра сельского хозяйства. До этого назначения он был первым заместителем министра водного хозяйства.
© МинсельхозАзим Назаров назначен первым заместителем министра сельского хозяйства Узбекистана
Азим Назаров назначен первым заместителем министра сельского хозяйства Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.10.2023
Азим Назаров назначен первым заместителем министра сельского хозяйства Узбекистана
© Минсельхоз
Акмал Косимов назначен заместителем министра сельского хозяйства. До этого назначения он руководил сектором по развитию агропромышленного комплекса Администрации Президента Узбекистана.
© МинсельхозАкмал Косимов назначен заместителем министра сельского хозяйства Узбекистана
Акмал Косимов назначен заместителем министра сельского хозяйства Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.10.2023
Акмал Косимов назначен заместителем министра сельского хозяйства Узбекистана
© Минсельхоз
Бунёд Охунов также стал заместителем министра сельского хозяйства. До этого назначения он был начальником департамента финансов, экономики и инвестиций Министерства высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан.
© МинсельхозБунёд Охунов назначен заместителем министра сельского хозяйства Узбекистана
Бунёд Охунов назначен заместителем министра сельского хозяйства Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.10.2023
Бунёд Охунов назначен заместителем министра сельского хозяйства Узбекистана
© Минсельхоз
Иброхим Абдурахмонов. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2023
Иброхим Абдурахмонов станет министром сельского хозяйства Узбекистана
25 октября, 15:13
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0