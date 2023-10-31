https://uz.sputniknews.ru/20231031/uzbekistan-minselxoz-naznacheniya-40513775.html

Министру сельского хозяйства Узбекистана назначили трех новых замов

Министру сельского хозяйства Узбекистана назначили трех новых замов

Министру сельского хозяйства назначили трёх новых заместителей

2023-10-31T13:27+0500

2023-10-31T13:27+0500

2023-10-31T14:02+0500

узбекистан

министерство сельского и водного хозяйства

назначения

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ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Министру сельского хозяйства Узбекистана назначили трех новых замов, сообщает Минсельхоз.Соответствующее постановление подписал глава государства.Азим Назаров назначен первым заместителем министра сельского хозяйства. До этого назначения он был первым заместителем министра водного хозяйства. Акмал Косимов назначен заместителем министра сельского хозяйства. До этого назначения он руководил сектором по развитию агропромышленного комплекса Администрации Президента Узбекистана.Бунёд Охунов также стал заместителем министра сельского хозяйства. До этого назначения он был начальником департамента финансов, экономики и инвестиций Министерства высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20231025/ibragim-abduraxmanov-ministr-selskogo-xozyaystva-uzbekistan-40323511.html

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