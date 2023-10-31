https://uz.sputniknews.ru/20231031/uzbekistan-minselxoz-naznacheniya-40513775.html
Министру сельского хозяйства Узбекистана назначили трех новых замов
Министру сельского хозяйства Узбекистана назначили трех новых замов
Министру сельского хозяйства назначили трёх новых заместителей
2023-10-31T13:27+0500
2023-10-31T13:27+0500
2023-10-31T14:02+0500
узбекистан
министерство сельского и водного хозяйства
назначения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/709/71/7097132_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_c787e3e5195432e0a08df24ff81fe67a.jpg
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Министру сельского хозяйства Узбекистана назначили трех новых замов, сообщает Минсельхоз.Соответствующее постановление подписал глава государства.Азим Назаров назначен первым заместителем министра сельского хозяйства. До этого назначения он был первым заместителем министра водного хозяйства. Акмал Косимов назначен заместителем министра сельского хозяйства. До этого назначения он руководил сектором по развитию агропромышленного комплекса Администрации Президента Узбекистана.Бунёд Охунов также стал заместителем министра сельского хозяйства. До этого назначения он был начальником департамента финансов, экономики и инвестиций Министерства высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20231025/ibragim-abduraxmanov-ministr-selskogo-xozyaystva-uzbekistan-40323511.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/709/71/7097132_0:0:900:675_1920x0_80_0_0_26b785d204ae021ac2ab986e0d67d670.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан министерство сельского хозяйства назначения заместители иброхим абдурахмонов
узбекистан министерство сельского хозяйства назначения заместители иброхим абдурахмонов
Министру сельского хозяйства Узбекистана назначили трех новых замов
13:27 31.10.2023 (обновлено: 14:02 31.10.2023)
Новыми заместителями министра стали Азим Назаров, Акмал Косимов и Бунёд Охунов.
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik.
Министру сельского хозяйства Узбекистана назначили трех новых замов, сообщает Минсельхоз
.
Соответствующее постановление подписал глава государства.
Азим Назаров назначен первым заместителем министра сельского хозяйства. До этого назначения он был первым заместителем министра водного хозяйства.
Акмал Косимов назначен заместителем министра сельского хозяйства. До этого назначения он руководил сектором по развитию агропромышленного комплекса Администрации Президента Узбекистана.
Бунёд Охунов также стал заместителем министра сельского хозяйства. До этого назначения он был начальником департамента финансов, экономики и инвестиций Министерства высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан.