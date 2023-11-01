https://uz.sputniknews.ru/20231101/40563807.html

В ЕАЭС снижаются цены производителей на сельхозпродукцию

В ЕАЭС снижаются цены производителей на сельхозпродукцию

При этом на растительную продукцию цены снизились на 6%, а на продукцию животноводства выросли более чем на 3%.

2023-11-01T16:32+0500

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ТАШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik. В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) с начала года снизились цены производителей на сельскохозяйственную продукцию, сообщает департамент статистики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).По сравнению с декабрем 2022 года в целом по союзу цены снизились на 0,7%. При этом стоимость растительной продукции снизилась на 6%, а цена на продукцию животноводства напротив выросла на 3,1%. По странам Союза снижение составило:Между тем, как отмечает ЕЭК, автомобильный бензин в Евразийском экономическом союзе в сентябре 2023 года подорожал. Департамент статистики сообщает, что индекс цен по сравнению с августом текущего года составил 102%, по сравнению с декабрем 2022 года — 109,3%.Цены на дизельное топливо в сентябре 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года выросли на 9,8%, по оплате за электроэнергию – на 2,2%.Средние потребительские цены превышали средние цены производителей на автомобильный бензин в России в 1,7 раза, Казахстане – в 1,6 раза, Беларуси – на 49,6%, в Кыргызстане – на 41,8%; на дизельное топливо – в России и Казахстане – в 1,5 раза, Беларуси – на 36,2%, в Кыргызстане – на 13,5%.

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