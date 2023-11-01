https://uz.sputniknews.ru/20231101/kiselev-u-rossiyskoy-jurnalistiki-samyy-bolshoy-diapazon-svobody-v-mire-40584189.html
Киселев: у российской журналистики самый большой диапазон свободы в мире
Киселев: у российской журналистики самый большой диапазон свободы в мире
Журналисты чувствуют себя уверенно, и это является залогом свободы, сказал глава медиагруппы "Россия сегодня" на медиафоруме.
2023-11-01T20:31+0500
2023-11-01T20:31+0500
2023-11-01T20:31+0500
россия
миа "россия сегодня"
дмитрий киселев
сми
форум
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ТАШКЕНТ, 1 ноя - Sputnik. В России самый большой в мире диапазон свобод для журналистов, благодаря журналистам общество РФ находится в балансе. Такое заявление сделал генеральный директор медиагруппы "России сегодня" Дмитрий Киселев на медиафоруме стран СНГ, проходящем в международном пресс-центре медиагруппы. Он также подчеркнул, что журналисты РФ чувствуют себя уверенно, именно это и является залогом свободы. Форум организован медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Тема пленарного заседания – "Будущее международной журналистики", панельные сессии посвящены использованию искусственного интеллекта в медиасфере, эффективным стратегиям ведения Telegram-каналов, развитию русскоязычных СМИ. В 2022 году в Первом медиафоруме стран СНГ приняли участие 300 журналистов, политиков и экспертов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
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киселев журналистика россия свободы
киселев журналистика россия свободы
Киселев: у российской журналистики самый большой диапазон свободы в мире
Журналисты чувствуют себя уверенно, и это является залогом свободы, сказал глава медиагруппы "Россия сегодня" на медиафоруме.
ТАШКЕНТ, 1 ноя - Sputnik. В России самый большой в мире диапазон свобод для журналистов, благодаря журналистам общество РФ находится в балансе. Такое заявление сделал генеральный директор медиагруппы "России сегодня" Дмитрий Киселев на медиафоруме стран СНГ, проходящем в международном пресс-центре медиагруппы.
"Российская журналистика свободна, у нее, наверное, самый большой диапазон свободы в мире, есть одно ограничение, не надо фейков про российскую армию, совершенно понятно это в наше время. Благодаря работе коллег российское общество находится в балансе", - сказал он.
Он также подчеркнул, что журналисты РФ чувствуют себя уверенно, именно это и является залогом свободы.
"Мы понимаем, за что мы бьемся, именно за свободу. Наша свобода - это и ваша свобода. До тех пор, пока Россия будет сохраняться, Россия будет гарантировать свободу самим своим существованием, тем, что мы являемся противовесом в мире, (гарантировать свободу) и в ваших странах, свободу жить так, как вы хотите", - отметил Киселев.
Форум организован медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Тема пленарного заседания – "Будущее международной журналистики", панельные сессии посвящены использованию искусственного интеллекта в медиасфере, эффективным стратегиям ведения Telegram-каналов, развитию русскоязычных СМИ.
В 2022 году в Первом медиафоруме стран СНГ приняли участие 300 журналистов, политиков и экспертов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.