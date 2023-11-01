https://uz.sputniknews.ru/20231101/kiselev-u-rossiyskoy-jurnalistiki-samyy-bolshoy-diapazon-svobody-v-mire-40584189.html

Киселев: у российской журналистики самый большой диапазон свободы в мире

Киселев: у российской журналистики самый большой диапазон свободы в мире

Журналисты чувствуют себя уверенно, и это является залогом свободы, сказал глава медиагруппы "Россия сегодня" на медиафоруме.

2023-11-01T20:31+0500

2023-11-01T20:31+0500

2023-11-01T20:31+0500

россия

миа "россия сегодня"

дмитрий киселев

сми

форум

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ТАШКЕНТ, 1 ноя - Sputnik. В России самый большой в мире диапазон свобод для журналистов, благодаря журналистам общество РФ находится в балансе. Такое заявление сделал генеральный директор медиагруппы "России сегодня" Дмитрий Киселев на медиафоруме стран СНГ, проходящем в международном пресс-центре медиагруппы. Он также подчеркнул, что журналисты РФ чувствуют себя уверенно, именно это и является залогом свободы. Форум организован медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Тема пленарного заседания – "Будущее международной журналистики", панельные сессии посвящены использованию искусственного интеллекта в медиасфере, эффективным стратегиям ведения Telegram-каналов, развитию русскоязычных СМИ. В 2022 году в Первом медиафоруме стран СНГ приняли участие 300 журналистов, политиков и экспертов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

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