Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20231101/kompanii-moskvy-postavyat-produkty-uzbekistan-40569908.html
Шесть московских компаний планируют поставлять продукты в Узбекистан
Шесть московских компаний планируют поставлять продукты в Узбекистан
Производители продуктов питания планируют поставлять товары в Узбекистан — кондитерские изделия, составляющие для изготовления ингредиентов и топингов для дисертов и напитков, шоколадные изделия и безалкогольные напитки
2023-11-01T17:51+0500
2023-11-01T17:51+0500
узбекистан
россия
москва
экономика
продукты
договор
соглашение
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/01/40569450_263:306:1225:847_1920x0_80_0_0_b02ee53e721a91b3bea099e9435d1d37.jpg
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. В рамках международной бизнес-миссии в Узбекистане московские компании по производству продуктов питания представили свою продукцию, сообщает РИА Новости.В мероприятии приняли участие шесть промышленных предприятий, которые провели переговоры в формате B2В с местными предпринимателями. По итогам встречи стороны заключили новые контракты на поставку товаров в Узбекистан.В результате переговоров партнеры из Узбекистана сделали заказ первых образцов продукции предприятий. Кроме того, еще одна сеть кафе заинтересовалась добавками для чая, основой для которых служат облепиха и сгущенка.
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/01/40569450_240:204:1162:895_1920x0_80_0_0_efb8d328899be6258fde0ec80bd8e1c9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
москва узбекистан шесть компаний поставят продукты питания кондитерские изделия напитки десерты шоколадные изделия
москва узбекистан шесть компаний поставят продукты питания кондитерские изделия напитки десерты шоколадные изделия

Шесть московских компаний планируют поставлять продукты в Узбекистан

17:51 01.11.2023
© Пресс-служба ДИППШесть компаний Москвы планируют поставлять продукты в Узбекистан.
Шесть компаний Москвы планируют поставлять продукты в Узбекистан. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2023
© Пресс-служба ДИПП
Подписаться на
НовостиTelegram
Компании из Москвы планируют поставлять в республику кондитерские изделия, составляющие для изготовления ингредиентов для десертов сиропов, шоколадные изделия и безалкогольные напитки.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. В рамках международной бизнес-миссии в Узбекистане московские компании по производству продуктов питания представили свою продукцию, сообщает РИА Новости.
В мероприятии приняли участие шесть промышленных предприятий, которые провели переговоры в формате B2В с местными предпринимателями. По итогам встречи стороны заключили новые контракты на поставку товаров в Узбекистан.
"В ходе бизнес-миссии в Узбекистан столичные производители продуктов питания провели свыше 60 B2B-переговоров, в результате которых был заключен ряд контрактов на поставку товаров в республику", — сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
В результате переговоров партнеры из Узбекистана сделали заказ первых образцов продукции предприятий. Кроме того, еще одна сеть кафе заинтересовалась добавками для чая, основой для которых служат облепиха и сгущенка.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0