https://uz.sputniknews.ru/20231101/kompanii-moskvy-postavyat-produkty-uzbekistan-40569908.html

Шесть московских компаний планируют поставлять продукты в Узбекистан

Шесть московских компаний планируют поставлять продукты в Узбекистан

Производители продуктов питания планируют поставлять товары в Узбекистан — кондитерские изделия, составляющие для изготовления ингредиентов и топингов для дисертов и напитков, шоколадные изделия и безалкогольные напитки

2023-11-01T17:51+0500

2023-11-01T17:51+0500

2023-11-01T17:51+0500

узбекистан

россия

москва

экономика

продукты

договор

соглашение

переговоры

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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. В рамках международной бизнес-миссии в Узбекистане московские компании по производству продуктов питания представили свою продукцию, сообщает РИА Новости.В мероприятии приняли участие шесть промышленных предприятий, которые провели переговоры в формате B2В с местными предпринимателями. По итогам встречи стороны заключили новые контракты на поставку товаров в Узбекистан.В результате переговоров партнеры из Узбекистана сделали заказ первых образцов продукции предприятий. Кроме того, еще одна сеть кафе заинтересовалась добавками для чая, основой для которых служат облепиха и сгущенка.

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москва узбекистан шесть компаний поставят продукты питания кондитерские изделия напитки десерты шоколадные изделия