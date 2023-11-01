https://uz.sputniknews.ru/20231101/kompanii-moskvy-postavyat-produkty-uzbekistan-40569908.html
Шесть московских компаний планируют поставлять продукты в Узбекистан
Шесть московских компаний планируют поставлять продукты в Узбекистан
Производители продуктов питания планируют поставлять товары в Узбекистан — кондитерские изделия, составляющие для изготовления ингредиентов и топингов для дисертов и напитков, шоколадные изделия и безалкогольные напитки
2023-11-01T17:51+0500
2023-11-01T17:51+0500
2023-11-01T17:51+0500
узбекистан
россия
москва
экономика
продукты
договор
соглашение
переговоры
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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. В рамках международной бизнес-миссии в Узбекистане московские компании по производству продуктов питания представили свою продукцию, сообщает РИА Новости.В мероприятии приняли участие шесть промышленных предприятий, которые провели переговоры в формате B2В с местными предпринимателями. По итогам встречи стороны заключили новые контракты на поставку товаров в Узбекистан.В результате переговоров партнеры из Узбекистана сделали заказ первых образцов продукции предприятий. Кроме того, еще одна сеть кафе заинтересовалась добавками для чая, основой для которых служат облепиха и сгущенка.
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москва узбекистан шесть компаний поставят продукты питания кондитерские изделия напитки десерты шоколадные изделия
москва узбекистан шесть компаний поставят продукты питания кондитерские изделия напитки десерты шоколадные изделия
Шесть московских компаний планируют поставлять продукты в Узбекистан
Компании из Москвы планируют поставлять в республику кондитерские изделия, составляющие для изготовления ингредиентов для десертов сиропов, шоколадные изделия и безалкогольные напитки.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik.
В рамках международной бизнес-миссии в Узбекистане московские компании по производству продуктов питания представили свою продукцию, сообщает РИА Новости
.
В мероприятии приняли участие шесть промышленных предприятий, которые провели переговоры в формате B2В с местными предпринимателями. По итогам встречи стороны заключили новые контракты на поставку товаров в Узбекистан.
"В ходе бизнес-миссии в Узбекистан столичные производители продуктов питания провели свыше 60 B2B-переговоров, в результате которых был заключен ряд контрактов на поставку товаров в республику", — сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
В результате переговоров партнеры из Узбекистана сделали заказ первых образцов продукции предприятий. Кроме того, еще одна сеть кафе заинтересовалась добавками для чая, основой для которых служат облепиха и сгущенка.