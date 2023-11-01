https://uz.sputniknews.ru/20231101/musulmanskiy-sovet-ssha-ultimatum-bayden-40544273.html

Мусульманский совет США выдвинул Байдену ультиматум по сектору Газа

Мусульманский совет США выдвинул Байдену ультиматум по сектору Газа

Документ содержит требование использовать все свое влияние на Израиль, чтобы обеспечить режим прекращения огня в секторе Газа.

2023-11-01T08:49+0500

2023-11-01T08:49+0500

2023-11-01T08:49+0500

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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Национальный мусульманский демократический совет США поставил Джо Байдену ультиматум, потребовав прекращения огня в секторе Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.В случае невыполнения требований, авторы ультиматума предупредили, что Байден потеряет поддержку большого числа мусульманских и арабских избирателей на выборах 2024 года.Во вторник американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США солидарны с Израилем в необходимости продолжать боевые действия, пока палестинское движение ХАМАС не перестанет представлять угрозу.Накануне израильский бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что ЦАХАЛ продолжает расширять наземную операцию в секторе Газа и вводит туда дополнительные силы. В тот же день пресс-служба вооруженных сил еврейского государства сообщила, что Армия обороны Израиля ведет ожесточенные бои с ХАМАС в глубине анклава.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября текущего года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тыс. человек, более 21 тыс. получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тыс. человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.

https://uz.sputniknews.ru/20231031/izrailskiy-kapkan-dlya-ssha-40539801.html

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