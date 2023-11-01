https://uz.sputniknews.ru/20231101/privatizatsiya-pitevaya-voda-kanalizatsionnoe-vodosnabjenie-40547478.html

В Узбекистане поэтапно приватизируют питьевое и канализационное водоснабжение

В Узбекистане поэтапно приватизируют питьевое и канализационное водоснабжение

В порядке эксперимента, в городах Каган, Ширин, Янгиер, Бекабад и Янгиюль, на основе государственно-частного партнерства питьевое и канализационное водоснабжение передадут в частный сектор

2023-11-01T14:22+0500

2023-11-01T14:22+0500

2023-11-01T14:25+0500

узбекистан

общество

вода

питьевая вода

постановление

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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Начиная с 2024 года в порядке эксперимента в городах Каган, Ширин, Янгиер, Бекабад и Янгиюль на основе государственно-частного партнерства питьевое и канализационное водоснабжение передадут в частный сектор. Это предусмотрено в постановлении президента Узбекистана. Согласно документу, с 1 июля 2024 года в порядке эксперимента, в городах Каган, Ширин, Янгиер, Бекабад и Янгиюль, на основе государственно-частного партнерства питьевое и канализационное водоснабжение передадут в частный сектор.Также, до 1 апреля 2024 года, на базе АО "Узсувтаъминот" и его структурных подразделениях будут созданы акционерные общества по отдельным направлениям:С 1 января 2024 года тарифы на услуги питьевого водоснабжения и отведения сточных вод будут формироваться исходя из суммы затрат, включенных в себестоимость продукции, текущих расходов, затрат на развитие и модернизацию объектов системы, финансовых затрат, налогов и других обязательных платежей.При проектировании вновь строящихся сооружений и систем питьевого и канализационного назначения, установлено требование учета полного уровня охвата причастной территории.В 2024 – 2026 годах планируется обеспечить:

https://uz.sputniknews.ru/20230923/mirziyoyev-soveshchaniye-vodosnabjeniye-39234101.html

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