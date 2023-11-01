https://uz.sputniknews.ru/20231101/privatizatsiya-pitevaya-voda-kanalizatsionnoe-vodosnabjenie-40547478.html
В Узбекистане поэтапно приватизируют питьевое и канализационное водоснабжение
В Узбекистане поэтапно приватизируют питьевое и канализационное водоснабжение
В порядке эксперимента, в городах Каган, Ширин, Янгиер, Бекабад и Янгиюль, на основе государственно-частного партнерства питьевое и канализационное водоснабжение передадут в частный сектор
2023-11-01T14:22+0500
2023-11-01T14:22+0500
2023-11-01T14:25+0500
узбекистан
общество
вода
питьевая вода
постановление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/14/38044864_0:272:3065:1996_1920x0_80_0_0_f52e1a42faa118332fb12e154266123f.jpg
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Начиная с 2024 года в порядке эксперимента в городах Каган, Ширин, Янгиер, Бекабад и Янгиюль на основе государственно-частного партнерства питьевое и канализационное водоснабжение передадут в частный сектор. Это предусмотрено в постановлении президента Узбекистана. Согласно документу, с 1 июля 2024 года в порядке эксперимента, в городах Каган, Ширин, Янгиер, Бекабад и Янгиюль, на основе государственно-частного партнерства питьевое и канализационное водоснабжение передадут в частный сектор.Также, до 1 апреля 2024 года, на базе АО "Узсувтаъминот" и его структурных подразделениях будут созданы акционерные общества по отдельным направлениям:С 1 января 2024 года тарифы на услуги питьевого водоснабжения и отведения сточных вод будут формироваться исходя из суммы затрат, включенных в себестоимость продукции, текущих расходов, затрат на развитие и модернизацию объектов системы, финансовых затрат, налогов и других обязательных платежей.При проектировании вновь строящихся сооружений и систем питьевого и канализационного назначения, установлено требование учета полного уровня охвата причастной территории.В 2024 – 2026 годах планируется обеспечить:
https://uz.sputniknews.ru/20230923/mirziyoyev-soveshchaniye-vodosnabjeniye-39234101.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/14/38044864_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_34a39bee3ec7581134f3e6f2d8558018.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан вода питьевая вода канализационное водоснабжение приватизация
узбекистан вода питьевая вода канализационное водоснабжение приватизация
В Узбекистане поэтапно приватизируют питьевое и канализационное водоснабжение
14:22 01.11.2023 (обновлено: 14:25 01.11.2023)
В ряде городов Бухарской, Сырдарьинской и Ташкентской областей питьевое и канализационное водоснабжение передадут в частный сектор.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik.
Начиная с 2024 года в порядке эксперимента в городах Каган, Ширин, Янгиер, Бекабад и Янгиюль на основе государственно-частного партнерства питьевое и канализационное водоснабжение передадут в частный сектор. Это предусмотрено в постановлении
президента Узбекистана.
Согласно документу, с 1 июля 2024 года в порядке эксперимента, в городах Каган, Ширин, Янгиер, Бекабад и Янгиюль, на основе государственно-частного партнерства питьевое и канализационное водоснабжение передадут в частный сектор.
Также, до 1 апреля 2024 года, на базе АО "Узсувтаъминот" и его структурных подразделениях будут созданы акционерные общества по отдельным направлениям:
региональных организаций магистрального водоснабжения;
региональных организаций питьевого водоснабжения в Республике Каракалпакстан, областям и городе Ташкент.
С 1 января 2024 года тарифы на услуги питьевого водоснабжения и отведения сточных вод будут формироваться исходя из суммы затрат, включенных в себестоимость продукции, текущих расходов, затрат на развитие и модернизацию объектов системы, финансовых затрат, налогов и других обязательных платежей.
При проектировании вновь строящихся сооружений и систем питьевого и канализационного назначения, установлено требование учета полного уровня охвата причастной территории.
В 2024 – 2026 годах планируется обеспечить:
питьевой водой 813 махалли с затрудненным водоснабжением;
организацию водной сети до 124 693 домохозяйств;
питьевое водоснабжение в 130 населенных пунктах, путем выдачи государственного социального заказа;
установку счетчиков на питьевую воду 792 090 потребителям.