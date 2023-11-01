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Российский ЗРК "Тор-М1" отразил атаку беспилотников в зоне СВО
Российский ЗРК "Тор-М1" отразил атаку беспилотников в зоне СВО
Экипажи зенитно-ракетных комплексов отразили атаку беспилотников-камикадзе в зоне Спецоперации.
2023-11-01T14:14+0500
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2023-11-01T14:49+0500
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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Российские экипажи зенитно-ракетных комплексов "Тор-М1" Центрального военного округа (ЦВО) в среду отразили атаку беспилотников-камикадзе в зоне спецоперации, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны России. Как рассказали в министерстве, расчеты зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" ЦВО в результате работы по прикрытию действия мотострелковых подразделений группировки за последние несколько месяцев уничтожили более 200 беспилотных летательных аппаратов противника на краснолиманском направлении. Всего с начала СВО российские подразделения уничтожили свыше 8 тыс. беспилотных летательных аппарата противника.
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Как "Тор-М1" уничтожает вражеские дроны-камикадзе
"Тор-М1" Центрального военного округа уничтожает в зоне спецоперации вражеские дроны-камикадзе. За последние несколько месяцев расчет, прикрывая мотострелков, уничтожил на краснолиманском направлении более 200 различных БПЛА. Кадры Минобороны.
2023-11-01T14:14+0500
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тор-м1 зрк беспилотники-камикадзе сво
тор-м1 зрк беспилотники-камикадзе сво
Российский ЗРК "Тор-М1" отразил атаку беспилотников в зоне СВО
14:14 01.11.2023 (обновлено: 14:49 01.11.2023)
Экипажи зенитно-ракетных комплексов отразили атаку беспилотников-камикадзе в зоне спецоперации.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Российские экипажи зенитно-ракетных комплексов "Тор-М1" Центрального военного округа (ЦВО) в среду отразили атаку беспилотников-камикадзе в зоне спецоперации, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны России.
"В ходе несения боевого дежурства экипажем "Тор-М1" были выявлены воздушные цели, идентифицированные как вражеские беспилотные летательные аппараты. Для предотвращения поражения позиций и командных пунктов российской группировки войск экипажем было принято решение на поражение летательных аппаратов 300-миллиметровыми зенитными управляемыми ракетами. В ходе группового пуска все обнаруженные цели были поражены", — сообщили в Минобороны РФ.
Как рассказали в министерстве, расчеты зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" ЦВО в результате работы по прикрытию действия мотострелковых подразделений группировки за последние несколько месяцев уничтожили более 200 беспилотных летательных аппаратов противника на краснолиманском направлении.
"В этом районе их очень много летает. Это и ударные беспилотники, колоссальное количество разведывательных беспилотников, таких как "Лелека", "Фурия", "Мигун", — сообщил журналистам военнослужащий с позывным "Минус".
Всего с начала СВО российские подразделения уничтожили свыше 8 тыс. беспилотных летательных аппарата противника.