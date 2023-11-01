https://uz.sputniknews.ru/20231101/rossiyskiy-zrk-tor-m1-otrazil-ataku-bespilotnikov-v-zone-svo-40560992.html

Российский ЗРК "Тор-М1" отразил атаку беспилотников в зоне СВО

Российский ЗРК "Тор-М1" отразил атаку беспилотников в зоне СВО

Экипажи зенитно-ракетных комплексов отразили атаку беспилотников-камикадзе в зоне Спецоперации.

2023-11-01T14:14+0500

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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Российские экипажи зенитно-ракетных комплексов "Тор-М1" Центрального военного округа (ЦВО) в среду отразили атаку беспилотников-камикадзе в зоне спецоперации, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны России. Как рассказали в министерстве, расчеты зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" ЦВО в результате работы по прикрытию действия мотострелковых подразделений группировки за последние несколько месяцев уничтожили более 200 беспилотных летательных аппаратов противника на краснолиманском направлении. Всего с начала СВО российские подразделения уничтожили свыше 8 тыс. беспилотных летательных аппарата противника.

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Как "Тор-М1" уничтожает вражеские дроны-камикадзе "Тор-М1" Центрального военного округа уничтожает в зоне спецоперации вражеские дроны-камикадзе. За последние несколько месяцев расчет, прикрывая мотострелков, уничтожил на краснолиманском направлении более 200 различных БПЛА. Кадры Минобороны. 2023-11-01T14:14+0500 true PT0M59S

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