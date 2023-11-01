https://uz.sputniknews.ru/20231101/uzbekistan-belarus-deputaty-vstrecha-sotrudnichestvo-40542717.html
Встреча депутатов Узбекистана и Беларуси — что обсудили
Встреча депутатов Узбекистана и Беларуси — что обсудили
Стороны обменялись мнениями о дальнейшем развитии сотрудничества.
2023-11-01T08:25+0500
2023-11-01T08:25+0500
2023-11-01T08:25+0500
узбекистан
законодательная палата олий мажлиса
депутаты
беларусь
встреча
сотрудничество
политика
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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Депутаты Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса по международным делам и межпарламентским связям встретились коллегами из Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валентиной Ражанец и Людмилой Макарина-Кибак, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.Стороны обсудили вопросы расширения межпарламентского сотрудничества. Речь шла об обмене опытом в области законотворчества, а также укреплении двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.Гостям рассказали о приоритетных задачах, определенных в Стратегии "Узбекистан – 2030", реализуемых в республике реформах, а также основных направлениях деятельности нижней палаты Национального парламента.В свою очередь, представители Национального собрания Беларуси высоко оценили реформы во всех сферах, реализуемые в Узбекистане.Узбекистан-Беларусь: сотрудничество в сфере туризма развивается.
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узбекистан депутаты беларусь сотрудничество
узбекистан депутаты беларусь сотрудничество
Встреча депутатов Узбекистана и Беларуси — что обсудили
Стороны обменялись мнениями о дальнейшем развитии сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik
. Депутаты Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса по международным делам и межпарламентским связям встретились коллегами из Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валентиной Ражанец и Людмилой Макарина-Кибак, сообщает
пресс-служба нижней палаты парламента.
Стороны обсудили вопросы расширения межпарламентского сотрудничества. Речь шла об обмене опытом в области законотворчества, а также укреплении двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.
"В частности, важное место в социально-экономическом развитии занимает более эффективная реализация законодательных актов на основе взаимного практического сотрудничества комитетов парламентов двух стран в вопросах образования, здравоохранения, реализации молодежной политики, цифровизации, имеющих особое стратегическое значение", — говорится в сообщении.
Гостям рассказали о приоритетных задачах, определенных в Стратегии "Узбекистан – 2030", реализуемых в республике реформах, а также основных направлениях деятельности нижней палаты Национального парламента.
В свою очередь, представители Национального собрания Беларуси высоко оценили реформы во всех сферах, реализуемые в Узбекистане.