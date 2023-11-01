https://uz.sputniknews.ru/20231101/uzbekistan-belarus-deputaty-vstrecha-sotrudnichestvo-40542717.html

Встреча депутатов Узбекистана и Беларуси — что обсудили

Встреча депутатов Узбекистана и Беларуси — что обсудили

Стороны обменялись мнениями о дальнейшем развитии сотрудничества.

2023-11-01T08:25+0500

2023-11-01T08:25+0500

2023-11-01T08:25+0500

узбекистан

законодательная палата олий мажлиса

депутаты

беларусь

встреча

сотрудничество

политика

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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Депутаты Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса по международным делам и межпарламентским связям встретились коллегами из Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валентиной Ражанец и Людмилой Макарина-Кибак, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.Стороны обсудили вопросы расширения межпарламентского сотрудничества. Речь шла об обмене опытом в области законотворчества, а также укреплении двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.Гостям рассказали о приоритетных задачах, определенных в Стратегии "Узбекистан – 2030", реализуемых в республике реформах, а также основных направлениях деятельности нижней палаты Национального парламента.В свою очередь, представители Национального собрания Беларуси высоко оценили реформы во всех сферах, реализуемые в Узбекистане.Узбекистан-Беларусь: сотрудничество в сфере туризма развивается.

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