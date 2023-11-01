https://uz.sputniknews.ru/20231101/uzbekistan-gazprom-memorandum-sotrudnichestvo-energetika-40558219.html
Узбекистан и Газпром подписали Меморандум о сотрудничестве в энергетике — подробности
Узбекистан и Газпром подписали Меморандум о сотрудничестве в энергетике — подробности
На Петербургском международном газовом форуме Узбекистан и Россия подписали Стратегический меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе
2023-11-01T13:55+0500
2023-11-01T13:55+0500
2023-11-01T14:47+0500
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газпром
поставки
газ
меморандум
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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. В рамках Петербургского международного газового форума – 2023 (ПМГФ-2023) состоялась рабочая встреча министра энергетики Узбекистана и председателя правления ПАО "Газпром", сообщает Минэнерго РУз.Журабек Мирзамахмудов и Алексей Миллер обсудили состояние и перспективы взаимодействия в энергетической сфере двух стран. В частности, речь шла о поставках российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана, которые начались в октябре этого года.На встрече Алексей Миллер и Журабек Мирзамахмудов подписали Стратегический меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе. Согласно документу, стороны намерены развивать взаимодействие в сфере поставок и транспортировки газа, а также в области геологоразведки и добычи углеводородов.
https://uz.sputniknews.ru/20231009/uzbekistan-rossiya-gaz-postavki-39777639.html
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узбекистан россия газпром поставки газ меморандум
узбекистан россия газпром поставки газ меморандум
Узбекистан и Газпром подписали Меморандум о сотрудничестве в энергетике — подробности
13:55 01.11.2023 (обновлено: 14:47 01.11.2023)
Стороны намерены развивать взаимодействие в сфере поставок и транспортировки газа, а также в области геологоразведки и добычи углеводородов.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik
. В рамках Петербургского международного газового форума – 2023 (ПМГФ-2023) состоялась рабочая встреча министра энергетики Узбекистана и председателя правления ПАО "Газпром", сообщает Минэнерго РУз
.
Журабек Мирзамахмудов и Алексей Миллер обсудили состояние и перспективы взаимодействия в энергетической сфере двух стран. В частности, речь шла о поставках российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана, которые начались в октябре этого года.
"Специально выделенный маршрут на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия — Центр" имеет большое значение для стабильного энергоснабжения потребителей Узбекистана, что особенно важно в осенне-зимнем периоде", — говорится в сообщении.
На встрече Алексей Миллер и Журабек Мирзамахмудов подписали Стратегический меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе.
Согласно документу, стороны намерены развивать взаимодействие в сфере поставок и транспортировки газа, а также в области геологоразведки и добычи углеводородов.