https://uz.sputniknews.ru/20231101/uzbekistan-gazprom-memorandum-sotrudnichestvo-energetika-40558219.html

Узбекистан и Газпром подписали Меморандум о сотрудничестве в энергетике — подробности

Узбекистан и Газпром подписали Меморандум о сотрудничестве в энергетике — подробности

На Петербургском международном газовом форуме Узбекистан и Россия подписали Стратегический меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе

2023-11-01T13:55+0500

2023-11-01T13:55+0500

2023-11-01T14:47+0500

экономика

узбекистан

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газпром

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меморандум

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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. В рамках Петербургского международного газового форума – 2023 (ПМГФ-2023) состоялась рабочая встреча министра энергетики Узбекистана и председателя правления ПАО "Газпром", сообщает Минэнерго РУз.Журабек Мирзамахмудов и Алексей Миллер обсудили состояние и перспективы взаимодействия в энергетической сфере двух стран. В частности, речь шла о поставках российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана, которые начались в октябре этого года.На встрече Алексей Миллер и Журабек Мирзамахмудов подписали Стратегический меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе. Согласно документу, стороны намерены развивать взаимодействие в сфере поставок и транспортировки газа, а также в области геологоразведки и добычи углеводородов.

https://uz.sputniknews.ru/20231009/uzbekistan-rossiya-gaz-postavki-39777639.html

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