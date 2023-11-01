https://uz.sputniknews.ru/20231101/uzbekistan-mnogojenstvo-shtrafy-prezident-ukaz-40568774.html
В Узбекистане вводят новые штрафы за пропаганду многоженства
В Узбекистане вводят новые штрафы за пропаганду многоженства
Также в республике предусмотрены штрафные санкции за совершение обряда "никох" без регистрации в ЗАГСе и гендерную дискриминацию.
2023-11-01T17:08+0500
2023-11-01T17:08+0500
2023-11-01T17:14+0500
узбекистан
многоженство
уголовный кодекс
указ
президент узбекистана
штраф
административный арест
общество
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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. В Узбекистане пропаганда сожительства с двумя или более женами, распространение взглядов, идей или призывов такого содержания, а также поощрение подобных действий влечет наложение штрафа от 15 до 30 БРВ (от 4 млн 950 тыс. сумов до 9 млн 900 тыс. сумов), либо административный арест до 15 суток.Указ, согласно которому в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности внесены соответствующие изменения, накануне подписал Шавкат Мирзиёев, сообщает канал "Правовая информация" министерства юстиции республики.Такой же штраф, согласно документу, предусмотрен за совершение религиозного обряда бракосочетания "никах" между лицами, брак которых не зарегистрирован в установленном законом порядке, в том числе с лицом, не достигшим брачного возраста.Кроме того, от 10 до 15 БРВ (от 3 млн 300 тыс. сумов до 4 млн 950 тыс. сумов) придется заплатить за нахождение в общественных местах с закрытым лицом до той степени, которая не позволяет идентифицировать личность.Исключения составляют случаи нахождения с закрытым лицом на основании медицинских показаний или в специальном головном уборе для обеспечения безопасности на транспорте, при трудовой и служебной деятельности или проведении спортивных и культурных мероприятий, а также, когда нахождение с закрытым лицом разрешено законодательством.Также штраф в размере от 10 до 20 БРВ (от 3 млн 300 тыс. сумов до 6 млн 600 тыс. сумов) предусмотрен за пропаганду дискриминации по признаку пола, в том числе публичное отрицание равноправия женщин и мужчин, распространение взглядов, идей или призывов такого содержания, а также публичное оправдание и (или) поощрение таких действий.Закон вступит в силу со дня официального опубликования.
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узбекистан многоженство штрафы гендерная дискриминация
узбекистан многоженство штрафы гендерная дискриминация
В Узбекистане вводят новые штрафы за пропаганду многоженства
17:08 01.11.2023 (обновлено: 17:14 01.11.2023)
Также в республике предусмотрены штрафные санкции за совершение обряда "никах" без регистрации в ЗАГСе и гендерную дискриминацию.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. В Узбекистане пропаганда сожительства с двумя или более женами, распространение взглядов, идей или призывов такого содержания, а также поощрение подобных действий влечет наложение штрафа от 15 до 30 БРВ (от 4 млн 950 тыс. сумов до 9 млн 900 тыс. сумов), либо административный арест до 15 суток.
Указ, согласно которому в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности внесены соответствующие изменения, накануне подписал Шавкат Мирзиёев, сообщает
канал "Правовая информация" министерства юстиции республики.
Такой же штраф, согласно документу, предусмотрен за совершение религиозного обряда бракосочетания "никах" между лицами, брак которых не зарегистрирован в установленном законом порядке, в том числе с лицом, не достигшим брачного возраста.
Кроме того, от 10 до 15 БРВ (от 3 млн 300 тыс. сумов до 4 млн 950 тыс. сумов) придется заплатить за нахождение в общественных местах с закрытым лицом до той степени, которая не позволяет идентифицировать личность.
Исключения составляют случаи нахождения с закрытым лицом на основании медицинских показаний или в специальном головном уборе для обеспечения безопасности на транспорте, при трудовой и служебной деятельности или проведении спортивных и культурных мероприятий, а также, когда нахождение с закрытым лицом разрешено законодательством.
Также штраф в размере от 10 до 20 БРВ (от 3 млн 300 тыс. сумов до 6 млн 600 тыс. сумов) предусмотрен за пропаганду дискриминации по признаку пола, в том числе публичное отрицание равноправия женщин и мужчин, распространение взглядов, идей или призывов такого содержания, а также публичное оправдание и (или) поощрение таких действий.
Закон вступит в силу со дня официального опубликования.