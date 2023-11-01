https://uz.sputniknews.ru/20231101/uzbekistan-stavka-aktsiza-alkogol-udvoitsa-40568028.html
Ставка акциза на алкоголь в Узбекистане может удвоиться — комментарий эксперта
Ставка акциза на алкоголь в Узбекистане может удвоиться — комментарий эксперта
Предлагается увеличить акциз по ряду товаров народного потребления, в том числе и на перечень алкогольной продукции
2023-11-01T17:28+0500
2023-11-01T17:28+0500
2023-11-01T17:28+0500
узбекистан
акцизный налог
основная ставка
рост цен
алкогольная продукция
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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. С 1 января 2024 года предлагается увеличить ставку акциза на алкогольную продукцию в два раза, то есть с 7,4 тыс. до 14,9 тыс. сумов за 1 литр. Об этом заявил в ходе первого Международного транспортного форума ШОС заявил заместитель министра экономики и финансов Ахадбек Хайдаров, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.Замминистра также отметил, что начиная с 1 апреля 2024 года ставка акциза на бензиновую продукцию с повышенным содержанием вредных веществ в выхлопных газах индексируется на 12%, при этом сохраняются ставки акциза на бензин марки АИ-91, а также топливо с более высоким показателем октанового числа.Кроме того:
https://uz.sputniknews.ru/20231101/uzbekistan-gosbyudjet-prognoz-2024-40556853.html
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узбекистан акциз акцизный налог основная ставка алкоголь увеличение рост цен
узбекистан акциз акцизный налог основная ставка алкоголь увеличение рост цен
Ставка акциза на алкоголь в Узбекистане может удвоиться — комментарий эксперта
Предлагается увеличить акциз для ряда товаров народного потребления, в том числе и на определенные виды алкогольной продукции.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik.
С 1 января 2024 года предлагается увеличить ставку акциза на алкогольную продукцию в два раза, то есть с 7,4 тыс. до 14,9 тыс. сумов за 1 литр. Об этом заявил в ходе первого Международного транспортного форума ШОС заявил заместитель министра экономики и финансов Ахадбек Хайдаров, передает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
Замминистра также отметил, что начиная с 1 апреля 2024 года ставка акциза на бензиновую продукцию с повышенным содержанием вредных веществ в выхлопных газах индексируется на 12%, при этом сохраняются ставки акциза на бензин марки АИ-91, а также топливо с более высоким показателем октанового числа.
с 1 апреля 2024 года вводится акциз в размере 500 сумов за 1 литр сахаросодержащих газированных напитков;
с 1 июля 2024 года, исходя из веса (за кг) одной автомобильной покрышки, вводится утилизационный сбор в размере 0,3% от базовой расчётной величины;
с 1 апреля 2024 года для грузовых автомобилей грузоподъемностью более 10 тонн предлагается ввести дорожный сбор в размере 5-кратной годовой базовой расчетной величины.