https://uz.sputniknews.ru/20231101/uzbekistan-stavka-aktsiza-alkogol-udvoitsa-40568028.html

Ставка акциза на алкоголь в Узбекистане может удвоиться — комментарий эксперта

Ставка акциза на алкоголь в Узбекистане может удвоиться — комментарий эксперта

Предлагается увеличить акциз по ряду товаров народного потребления, в том числе и на перечень алкогольной продукции

2023-11-01T17:28+0500

2023-11-01T17:28+0500

2023-11-01T17:28+0500

узбекистан

акцизный налог

основная ставка

рост цен

алкогольная продукция

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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. С 1 января 2024 года предлагается увеличить ставку акциза на алкогольную продукцию в два раза, то есть с 7,4 тыс. до 14,9 тыс. сумов за 1 литр. Об этом заявил в ходе первого Международного транспортного форума ШОС заявил заместитель министра экономики и финансов Ахадбек Хайдаров, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.Замминистра также отметил, что начиная с 1 апреля 2024 года ставка акциза на бензиновую продукцию с повышенным содержанием вредных веществ в выхлопных газах индексируется на 12%, при этом сохраняются ставки акциза на бензин марки АИ-91, а также топливо с более высоким показателем октанового числа.Кроме того:

https://uz.sputniknews.ru/20231101/uzbekistan-gosbyudjet-prognoz-2024-40556853.html

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