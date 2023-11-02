https://uz.sputniknews.ru/20231102/granitsy-ukraina-izmeneniya-ssha-prognoz-40616966.html
В США рассказали, как изменятся границы Украины
В США рассказали, как изменятся границы Украины
Экс-разведчик Риттер: Москва может взять под контроль еще пять областей Украины.
2023-11-02T17:40+0500
2023-11-02T17:40+0500
2023-11-02T17:40+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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вооруженные силы
в мире
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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Россия может освободить еще пять областей Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего разведчика ВС США Скотта Риттера.В качестве примера Риттер привел ситуацию в районе Купянска Харьковской области, где российская армия стремится создать еще один полукотел, который вынудит ВСУ либо отступить, либо ввести войска, от которых уже ничего не осталось, открывая другой участок фронта для российских наступательных операций. Также он добавил, что высокопоставленные лица США своими заявлениями постепенно начали готовить американцев к тому, что ситуация на фронте складывается не в пользу Украины.Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что украинские силы отступили с передовых позиций на Купянском направлении в результате интенсивной работы авиации и артиллерии ВС России, а также взятия под огневой контроль путей подвоза резервов ВСУ.
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спецоперация, всу, россия, украина, вооруженные силы, в мире, сша
спецоперация, всу, россия, украина, вооруженные силы, в мире, сша
В США рассказали, как изменятся границы Украины
Экс-разведчик Риттер: Москва может взять под контроль еще пять областей Украины.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik.
Россия может освободить еще пять областей Украины, сообщает РИА Новости
со ссылкой на бывшего разведчика ВС США Скотта Риттера.
"Москва подает сигнал, что Россия для обеспечения безопасности русского населения на востоке Украины может инициировать свои собственные операции, в результате которых еще пять областей Украины отойдут под контроль России", — написал он в статье для Consortium News.
В качестве примера Риттер привел ситуацию в районе Купянска Харьковской области, где российская армия стремится создать еще один полукотел, который вынудит ВСУ либо отступить, либо ввести войска, от которых уже ничего не осталось, открывая другой участок фронта для российских наступательных операций. Также он добавил, что высокопоставленные лица США своими заявлениями постепенно начали готовить американцев к тому, что ситуация на фронте складывается не в пользу Украины.
"Что-то происходит на линии соприкосновения между Украиной и Россией, из-за чего Кирби (координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома — прим. ред.) отчаянно пытается подготовить американскую аудиторию к некоторым важным событиям на поле боя, которые складываются исключительно в пользу России", — подчеркнул экс-разведчик.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что украинские силы отступили с передовых позиций на Купянском направлении в результате интенсивной работы авиации и артиллерии ВС России, а также взятия под огневой контроль путей подвоза резервов ВСУ.