https://uz.sputniknews.ru/20231102/granitsy-ukraina-izmeneniya-ssha-prognoz-40616966.html

В США рассказали, как изменятся границы Украины

В США рассказали, как изменятся границы Украины

Экс-разведчик Риттер: Москва может взять под контроль еще пять областей Украины.

2023-11-02T17:40+0500

2023-11-02T17:40+0500

2023-11-02T17:40+0500

спецоперация россии по защите донбасса

спецоперация

всу

россия

украина

вооруженные силы

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/13/39092123_0:109:1040:694_1920x0_80_0_0_96fef9a9c97a2b7ba8729a220f24aa10.png

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Россия может освободить еще пять областей Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего разведчика ВС США Скотта Риттера.В качестве примера Риттер привел ситуацию в районе Купянска Харьковской области, где российская армия стремится создать еще один полукотел, который вынудит ВСУ либо отступить, либо ввести войска, от которых уже ничего не осталось, открывая другой участок фронта для российских наступательных операций. Также он добавил, что высокопоставленные лица США своими заявлениями постепенно начали готовить американцев к тому, что ситуация на фронте складывается не в пользу Украины.Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что украинские силы отступили с передовых позиций на Купянском направлении в результате интенсивной работы авиации и артиллерии ВС России, а также взятия под огневой контроль путей подвоза резервов ВСУ.

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

спецоперация, всу, россия, украина, вооруженные силы, в мире, сша