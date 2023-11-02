https://uz.sputniknews.ru/20231102/initsiativa-shavkat-mirziyoyev-ekonomika-sng-40594040.html

Как инициативы Шавката Мирзиёева могут укрепить экономику СНГ — эксперты

Как инициативы Шавката Мирзиёева могут укрепить экономику СНГ — эксперты

Портфель совместных инвестиционных проектов Узбекистана со странами СНГ превышает $25 млрд. Однако, показатели могут быть лучше, если усилить сотрудничество в рамках Содружества

2023-11-02T11:26+0500

2023-11-02T11:26+0500

2023-11-02T11:26+0500

узбекистан

шавкат мирзиёев

снг

заседание

экономика

эксперт

инициатива

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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. В октябре в ходе заседания Совета глав государств—участников СНГ президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев озвучил ряд инициатив, которые, по его мнению, поспособствуют развитию экономик стран Содружества. К слову, внешнеторговый оборот Узбекистана со странами СНГ в 2022 году достиг более $19 млрд.Президент обратил внимание на важность скорейшего формирования в СНГ полноценной зоны свободной торговли (ЗСТ) без изъятий и ограничений. Сейчас, по его словам, этому процессу мешают существующие барьеры. В связи с этим Мирзиёев предложил пересмотреть положения соответствующего договора.Барьеры на торговом путиКак рассказал Sputnik Узбекистан доктор экономических наук Леонид Холод, в международной торговле существует два вида барьеров — это тарифные (таможенные) и технические (нетарифные ограничения, например, санитарные, фитосанитарные, ветеринарные).Общие правила, принятые в едином торговом пространстве, помогут развитию торговли, заявил Леонид Холод. В этом случае, например, не будет необходимости в дополнительной сертификации, перепроверке или подтверждении документов, что тоже требует времени и дополнительных затрат.Договор о зоне свободной торговли в СНГ подписали еще в 2011 году. С тех пор произошло много событий локального и глобального масштаба, и поэтому, безусловно, документ нуждается в серьезном пересмотре и поправках, считает эксперт-политолог, старший научный сотрудник Института государства и права АН РУз Равшан Назаров.Импортозамещение с учетом национальных особенностейЕще одна инициатива, озвученная главой Узбекистана, касается синхронизации национальных программ импортозамещения.При рассмотрении этого вопроса страны СНГ должны, прежде всего, объективно оценивать собственные экономические возможности, а также потенциальные возможности своих партнеров, считает Равшан Назаров. Более того, отмечает эксперт, продукт или услуга, произведенные в стране-партнере, должны рассматриваться как "свои".Между тем доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова считает, что инициатива синхронизации политик импортозамещения государствами-участниками СНГ может столкнуться с затруднениями и противоречиями из-за макроэкономических различий и преследования странами собственных интересов в этом вопросе.По мнению Леонида Холода, программы импортозамещения в СНГ сегодня разобщены, потому что каждая страна по-отдельности стимулирует свои сектора, в которых требуется ускоренная работа по этому направлению. Если программы импортозамещения сихронизировать, говорит эксперт, то страны "не будут расталкивать друг друга локтями". Синхронизация, по мнению Леонида Холода, сократит стоимость программ, а также позволит наладить разумное разделение труда.В конечном счете, говорит Леонид Холод, синхронизация позволит ускорить процесс импортозамещения в тех секторах, которые интересны каждому из государств. На экономику это оказывает прямое влияние, потому что производство более сложного товара, чем первичное сырье — это дополнительный национальный доход и, как следствие, увеличение уровня жизни людей.Рынок госзакупок и развитие электронной торговлиШавкат Мирзиёев также предложил рассмотреть возможность предоставления на взаимной основе в рамках СНГ преференциального доступа к рынку государственных закупок.Как объяснила Анастасия Прикладова, это означает, что товары, произведенные в одной из стран-участниц Организации, будут приравнены по статусу к отечественным — то есть, не будут считаться иностранными при определении условий контракта.Наиболее простым решением этой проблемы, по мнению Анастасии Прикладовой, может стать унификация технических требований и других нетарифных мер внешней торговли стран-участниц СНГ с правилами, установленными в рамках ЕАЭС. Именно с этим связана еще одна инициатива Шавката Мирзиёева, который предложил стимулировать развитие электронной торговли, в том числе путем расширения действующих площадок.Электронная торговля оптимизирует транзакционные издержки — то есть, удешевляет торговлю, говорит Леонид Холод. При этом деятельность торговой площадки должна основываться на добросовестном исполнении поставщиками условий сделки. Больше взаимных инвестицийНа заседании Совета глав государств – участников СНГ глава Узбекистана также предложил принять программу поддержки создания совместных оптово-распределительных и логистических центров.Это поможет активизировать реализацию совместных двусторонних и многосторонних проектов, полагают эксперты, тогда как без таких центров крупномасштабная торговля будет затруднительна.Реализация этой инициативы позволит предоставить благоприятные условия и специальные тарифы на перевозку грузов, в том числе и по территориям транзитных стран, а также разработать оптимальные схемы перевозок грузов и логистических цепочек, считает Назаров.По словам Шавката Мирзиёева, сегодня портфель совместных инвестиционных проектов Узбекистана со странами СНГ превышает $25 млрд. При этом с начала этого года объем внешней торговли республики с государствами Содружества увеличился всего на 5%. Поэтому президент предложил разработать комплекс дополнительных мер по стимулированию взаимных инвестиций и продвижению проектов, включая организацию технопарков.К слову, работа в этом направлении началась еще в июне 2023 года, когда в Сочи главы правительств СНГ утвердили Концепцию развития промышленной кооперации государств – участников Содружества и Комплекс мер по ее развитию до 2030 года.Создание условий для развития промышленной кооперации является одним из основных факторов повышения конкурентоспособности экономик стран СНГ, говорит Равшан Назаров.Этому, по словам эксперта, будут способствовать создание новых высокотехнологичных отраслей (например, развитие современных IT-технологий), организация совместных технопарков, рост объемов взаимных инвестиций, достижение международных стандартов по качеству продукции, создание новых рабочих мест.Что касается направлений, то это может быть все: от химической промышленности до горнометаллургической и сельского хозяйства (например, совместная семеноводческая, племенная работа), говорит Холод.

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снг президент шавкат мирзиёев инициативы экономика инвестиции показатели сотрудничество эксперты