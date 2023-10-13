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https://uz.sputniknews.ru/20231013/vystupleniye-mirziyoev-sammit-sng-39942918.html
Экономика, торговля, энергетика — о чем говорил Мирзиёев на саммите СНГ
Экономика, торговля, энергетика — о чем говорил Мирзиёев на саммите СНГ
Президент Узбекистана принял участие в заседании глав государств Содружества в Бишкеке.
2023-10-13T18:08+0500
2023-10-13T18:24+0500
узбекистан
шавкат мирзиёев
саммит
снг
политика
выступление
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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев в своем выступлении на саммите СНГ в Бишкеке выдвинул ряд инициатив, сообщает пресс-служба главы государства.В частности, президент Узбекистана подчеркнул необходимость обеспечить устойчивый экономический рост в странах Содружества.Шавкат Мирзиёев подчеркнул необходимость сформировать на просторах СНГ полноценную зону свободной торговли без изъятий и ограничений, для этого предложив пересмотреть положения соответствующего договора.Он также выступил за разработку мер по стимулированию товарооборота и взаимных инвестиций.Для этого президент Узбекистана предложил подготовить обновленную программу сотрудничества в области продовольственной безопасности и агропромышленной кооперации.Среди тем, затронутых Шавкатом Мирзиёевым, была также активизация межрегионального сотрудничества, развитие взаимодействия в области транспорта, экологии, молодежной политики, образования и культуры.Мероприятия, которые предложил провести президент Узбекистана:То, что я увидел, впечатляет — Путин о СамаркандеСНГ остается надежным форматом сотрудничества — главное из выступления ПутинаВ СНГ создали Международную организацию по русскому языкуШавката Мирзиёева наградили Почетным знаком СНГ — видеоПо итогам саммита СНГ подписан ряд важных документов — список
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узбекистан саммит снг президент шавкат мирзиёев выступление основные тезисы предложения мероприятия
узбекистан саммит снг президент шавкат мирзиёев выступление основные тезисы предложения мероприятия

Экономика, торговля, энергетика — о чем говорил Мирзиёев на саммите СНГ

18:08 13.10.2023 (обновлено: 18:24 13.10.2023)
© Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в городе Бишкеке.
 Шавкат Мирзиёев принял участие в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в городе Бишкеке. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Узбекистана принял участие в заседании глав государств Содружества в Бишкеке.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев в своем выступлении на саммите СНГ в Бишкеке выдвинул ряд инициатив, сообщает пресс-служба главы государства.
"Президент Узбекистана особо отметил важность задействования уникальной платформы СНГ для совместной оценки потенциальных возможностей и принятия скоординированных мер. В этом контексте предложено организовать конференцию ведущих аналитических центров и экспертов стран СНГ для выработки новой долгосрочной многосторонней повестки", - сообщает пресс-служба.
В частности, президент Узбекистана подчеркнул необходимость обеспечить устойчивый экономический рост в странах Содружества.
Шавкат Мирзиёев подчеркнул необходимость сформировать на просторах СНГ полноценную зону свободной торговли без изъятий и ограничений, для этого предложив пересмотреть положения соответствующего договора.
Он также выступил за разработку мер по стимулированию товарооборота и взаимных инвестиций.
"Особое внимание было уделено вопросам партнерства в энергетической и продовольственной сферах, внедрению передовых технологий и усилению кооперации в соответствующих секторах экономики", - говорится в сообщении пресс-службы.
Для этого президент Узбекистана предложил подготовить обновленную программу сотрудничества в области продовольственной безопасности и агропромышленной кооперации.
Среди тем, затронутых Шавкатом Мирзиёевым, была также активизация межрегионального сотрудничества, развитие взаимодействия в области транспорта, экологии, молодежной политики, образования и культуры.
Мероприятия, которые предложил провести президент Узбекистана:
конференция ведущих аналитических центров и экспертов стран СНГ;
Форум промышленной кооперации и инновационных разработок стран СНГ;
специальная пленарная сессия, посвященная экологическим вызовам и угрозам на пространстве СНГ, в ходе запланированного на следующий год в Самарканде Международного климатического форума под эгидой ООН;
Неделя культуры, искусства и кино стран СНГ в Самарканде, получившем статус культурной столицы Содружества;
ряд молодежных мероприятий, в том числе футбольный турнир в городе Ташкенте, получившем статус молодежной столицы СНГ.
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По итогам саммита СНГ подписан ряд важных документов — список
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