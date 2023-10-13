https://uz.sputniknews.ru/20231013/vystupleniye-mirziyoev-sammit-sng-39942918.html

Экономика, торговля, энергетика — о чем говорил Мирзиёев на саммите СНГ

Экономика, торговля, энергетика — о чем говорил Мирзиёев на саммите СНГ

Президент Узбекистана принял участие в заседании глав государств Содружества в Бишкеке.

2023-10-13T18:08+0500

2023-10-13T18:08+0500

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узбекистан

шавкат мирзиёев

саммит

снг

политика

выступление

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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев в своем выступлении на саммите СНГ в Бишкеке выдвинул ряд инициатив, сообщает пресс-служба главы государства.В частности, президент Узбекистана подчеркнул необходимость обеспечить устойчивый экономический рост в странах Содружества.Шавкат Мирзиёев подчеркнул необходимость сформировать на просторах СНГ полноценную зону свободной торговли без изъятий и ограничений, для этого предложив пересмотреть положения соответствующего договора.Он также выступил за разработку мер по стимулированию товарооборота и взаимных инвестиций.Для этого президент Узбекистана предложил подготовить обновленную программу сотрудничества в области продовольственной безопасности и агропромышленной кооперации.Среди тем, затронутых Шавкатом Мирзиёевым, была также активизация межрегионального сотрудничества, развитие взаимодействия в области транспорта, экологии, молодежной политики, образования и культуры.Мероприятия, которые предложил провести президент Узбекистана:То, что я увидел, впечатляет — Путин о СамаркандеСНГ остается надежным форматом сотрудничества — главное из выступления ПутинаВ СНГ создали Международную организацию по русскому языкуШавката Мирзиёева наградили Почетным знаком СНГ — видеоПо итогам саммита СНГ подписан ряд важных документов — список

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