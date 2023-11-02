https://uz.sputniknews.ru/20231102/kak-rabotaet-raschet-otrk-iskander--video-40611120.html

Как работает расчет ОТРК "Искандер" — видео

Как работает расчет ОТРК "Искандер" — видео

Российские военные с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" продолжают наносить удары по вражеским целям в зоне спецоперации на Украине.

2023-11-02T21:10+0500

2023-11-02T21:10+0500

2023-11-02T21:10+0500

спецоперация россии по защите донбасса

спецоперация

видео

сво

вооружение

россия

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/02/40610371_117:0:2423:1297_1920x0_80_0_0_03edb9807a7a6632720d417f5eaea04c.png

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. ОТРК "Искандер" находятся за многие километры от линии фронта, однако противник постоянно чувствует исходящую от них угрозу, а российские войска – поддержку.За все время специальной военной операции комплексы "Искандер" неоднократно зарекомендовали себя как грозное и эффективное оружие. По своему оснащению и вариативности использования они не имеют аналогов в мире.Ракета, выпущенная из "Искандера", может пролететь до 500 км, и даже на таком расстоянии поразить цель. Дальность и высокая точность позволяют уничтожать любые объекты противника, будь то танки или склады боеприпасов.Для ракетчиков нет принципиальной разницы, в какое время суток производить пуск. Ракетные дивизионы "Искандеров" несут круглосуточное боевое дежурство, поскольку боевая задача может поступить в любой момент.При этом, ни одно средство ПВО противника не позволяет перехватить крылатую ракету наземного базирования, так как не может предугадать ее маневр."Ракета ориентируется по местности, по карте, которая в нее загружается, летит по рельефу местности, определяя, что дальше ей делать", — добавил начальник расчета пусковой установки ОТРК "Искандер" с позывным "Ольха".

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

спецоперация украина россия расчет отрк "искандер"