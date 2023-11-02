https://uz.sputniknews.ru/20231102/kak-rabotaet-raschet-otrk-iskander--video-40611120.html
Как работает расчет ОТРК "Искандер" — видео
Как работает расчет ОТРК "Искандер" — видео
Российские военные с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" продолжают наносить удары по вражеским целям в зоне спецоперации на Украине.
2023-11-02T21:10+0500
2023-11-02T21:10+0500
2023-11-02T21:10+0500
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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. ОТРК "Искандер" находятся за многие километры от линии фронта, однако противник постоянно чувствует исходящую от них угрозу, а российские войска – поддержку.За все время специальной военной операции комплексы "Искандер" неоднократно зарекомендовали себя как грозное и эффективное оружие. По своему оснащению и вариативности использования они не имеют аналогов в мире.Ракета, выпущенная из "Искандера", может пролететь до 500 км, и даже на таком расстоянии поразить цель. Дальность и высокая точность позволяют уничтожать любые объекты противника, будь то танки или склады боеприпасов.Для ракетчиков нет принципиальной разницы, в какое время суток производить пуск. Ракетные дивизионы "Искандеров" несут круглосуточное боевое дежурство, поскольку боевая задача может поступить в любой момент.При этом, ни одно средство ПВО противника не позволяет перехватить крылатую ракету наземного базирования, так как не может предугадать ее маневр."Ракета ориентируется по местности, по карте, которая в нее загружается, летит по рельефу местности, определяя, что дальше ей делать", — добавил начальник расчета пусковой установки ОТРК "Искандер" с позывным "Ольха".
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спецоперация украина россия расчет отрк "искандер"
спецоперация украина россия расчет отрк "искандер"
Как работает расчет ОТРК "Искандер" — видео
Российские военные с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" продолжают наносить удары по вражеским целям в зоне спецоперации на Украине.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. ОТРК "Искандер" находятся за многие километры от линии фронта, однако противник постоянно чувствует исходящую от них угрозу, а российские войска – поддержку.
За все время специальной военной операции комплексы "Искандер" неоднократно зарекомендовали себя как грозное и эффективное оружие. По своему оснащению и вариативности использования они не имеют аналогов в мире.
Ракета, выпущенная из "Искандера", может пролететь до 500 км, и даже на таком расстоянии поразить цель. Дальность и высокая точность позволяют уничтожать любые объекты противника, будь то танки или склады боеприпасов.
Для ракетчиков нет принципиальной разницы, в какое время суток производить пуск. Ракетные дивизионы "Искандеров" несут круглосуточное боевое дежурство, поскольку боевая задача может поступить в любой момент.
"Машина подготовлена ко всем условиям, будь это зима, весна, осень. Проходимость у нее просто замечательная, все цели были поражены", — рассказал начальник расчета пусковой установки ОТРК "Искандер" с позывным "Ольха".
При этом, ни одно средство ПВО противника не позволяет перехватить крылатую ракету наземного базирования, так как не может предугадать ее маневр.
"Ракета ориентируется по местности, по карте, которая в нее загружается, летит по рельефу местности, определяя, что дальше ей делать", — добавил начальник расчета пусковой установки ОТРК "Искандер" с позывным "Ольха".