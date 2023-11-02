https://uz.sputniknews.ru/20231102/rossiyskaya-aviakompaniya-red-wings-pryamoy-reys-tashkent-kazan-40604843.html
Российская авиакомпания Red Wings свяжет прямыми рейсами Ташкент и Казань
Российская авиакомпания Red Wings свяжет прямыми рейсами Ташкент и Казань
Планируется, что авиасообщение между городами стартует с 16 ноября 2023 года
2023-11-02T14:47+0500
2023-11-02T14:47+0500
2023-11-02T14:47+0500
россия
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казань
прямой рейс
маршрут
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red wings
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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Российская авиакомпания Red Wings запускает регулярные пассажирские рейсы по маршруту Казань — Ташкент — Казань, сообщает UZBEKISTAN AIRPORTS.Рейсы будут выполняться на регулярной основе один раз в неделю. Red Wings — российская авиакомпания, базирующаяся в аэропорту Домодедово, специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках. На сегодняшний день авиаперевозчик летает из пяти городов Узбекистана в пять городов России.Российский авиаперевозчик Red Wings запустил прямой рейс из Казани в Самарканд
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россия авиакомпания red wings прямой рейс ташкент казань авиасообщение ташкент казань
россия авиакомпания red wings прямой рейс ташкент казань авиасообщение ташкент казань
Российская авиакомпания Red Wings свяжет прямыми рейсами Ташкент и Казань
Планируется, что авиасообщение между городами стартует с 16 ноября 2023 года.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik.
Российская авиакомпания Red Wings запускает регулярные пассажирские рейсы по маршруту Казань — Ташкент — Казань, сообщает UZBEKISTAN AIRPORTS
.
Рейсы будут выполняться на регулярной основе один раз в неделю.
"Планируется, что авиасообщение между городами стартует с 16 ноября 2023 года. Рейсы будут выполняться на регулярной основе один раз в неделю по четвергам на самолетах типа SU95", — говорится в сообщении.
Red Wings — российская авиакомпания, базирующаяся в аэропорту Домодедово, специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках.
На сегодняшний день авиаперевозчик летает из пяти городов Узбекистана в пять городов России.