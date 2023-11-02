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Что изменится в сфере торговли благодаря развитию "сухих портов" в Узбекистане
Что изменится в сфере торговли благодаря развитию "сухих портов" в Узбекистане
В Узбекистане несколько логистических центров полностью соответствуют международным требованиям о "сухих портах"
2023-11-02T17:16+0500
2023-11-02T17:16+0500
2023-11-02T17:19+0500
узбекистан
ташкент
форум
торговля
груз
логистика
соглашение
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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Развитие "сухих портов" в Узбекистане позволит в том числе упростить и унифицировать подходы к организации хранения и отправления груза, его обработке и документальному оформлению. Об этом на полях международного авиационного форума, прошедшего в Ташкенте, рассказал директор Центра изучения проблем развития транспорта и логистики Бекзод Холматов.По словам спикера, в Узбекистане несколько логистических центров полностью соответствуют международным требованиям о "сухих портах". Кроме того, в республике продвигают вопрос присоединения логистических центров "Навои Карго", "Ташкент Карго" и "First dry port" в перечень Соглашения ЭСКАТО ООН о "сухих портах" и предания им статуса международных, отметил Бекзод Холматов.
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узбекистан сфера торговля развитие сухие порты логистические центры логистика международные требования
узбекистан сфера торговля развитие сухие порты логистические центры логистика международные требования
Что изменится в сфере торговли благодаря развитию "сухих портов" в Узбекистане
17:16 02.11.2023 (обновлено: 17:19 02.11.2023)
В Узбекистане несколько логистических центров полностью соответствуют международным требованиям о "сухих портах".
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Развитие "сухих портов" в Узбекистане позволит в том числе упростить и унифицировать подходы к организации хранения и отправления груза, его обработке и документальному оформлению. Об этом на полях международного авиационного форума, прошедшего в Ташкенте, рассказал директор Центра изучения проблем развития транспорта и логистики Бекзод Холматов.
"Хочу напомнить, что Узбекистан присоединился к Соглашению ЭСКАТО ООН о "сухих портах" в ноябре 2021 года. Наша страна активно предпринимает шаги по его практическому применению. Развитие сухих портов в Узбекистане позволит упростить и унифицировать подходы к организации хранения и отправления груза, его обработке и документальному оформлению, различным административным процедурам, интегрироваться в международную торговлю", — рассказал Бекзод Холматов в ходе панельной сессии, посвященной развитию "сухих портов" и мультимодальных транспортно-логистических центров.
По словам спикера, в Узбекистане несколько логистических центров полностью соответствуют международным требованиям о "сухих портах".
Кроме того, в республике продвигают вопрос присоединения логистических центров "Навои Карго", "Ташкент Карго" и "First dry port" в перечень Соглашения ЭСКАТО ООН о "сухих портах" и предания им статуса международных, отметил Бекзод Холматов.