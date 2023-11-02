https://uz.sputniknews.ru/20231102/torgovlya-suxiye-porty-uzbekistan-40616785.html

Что изменится в сфере торговли благодаря развитию "сухих портов" в Узбекистане

Что изменится в сфере торговли благодаря развитию "сухих портов" в Узбекистане

В Узбекистане несколько логистических центров полностью соответствуют международным требованиям о "сухих портах"

2023-11-02T17:16+0500

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2023-11-02T17:19+0500

узбекистан

ташкент

форум

торговля

груз

логистика

соглашение

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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Развитие "сухих портов" в Узбекистане позволит в том числе упростить и унифицировать подходы к организации хранения и отправления груза, его обработке и документальному оформлению. Об этом на полях международного авиационного форума, прошедшего в Ташкенте, рассказал директор Центра изучения проблем развития транспорта и логистики Бекзод Холматов.По словам спикера, в Узбекистане несколько логистических центров полностью соответствуют международным требованиям о "сухих портах". Кроме того, в республике продвигают вопрос присоединения логистических центров "Навои Карго", "Ташкент Карго" и "First dry port" в перечень Соглашения ЭСКАТО ООН о "сухих портах" и предания им статуса международных, отметил Бекзод Холматов.

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