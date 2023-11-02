https://uz.sputniknews.ru/20231102/uzbekistan-frantsiya-dokumenty-podpisaniye-40605516.html

Какие документы подписали Узбекистан и Франция — список

Какие документы подписали Узбекистан и Франция — список

Подписание ряда двусторонних документов состоялось в ходе визита Эммануэля Макрона в Узбекистан.

2023-11-02T14:21+0500

2023-11-02T14:21+0500

2023-11-02T14:21+0500

политика

франция

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

эммануэль макрон

подписание документов

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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. В присутствии президентов двух стран между Узбекистаном и Францией подписано 8 двусторонних документов в сфере финансов, образования, культуры и других направлениях межгосударственного сотрудничества, сообщает пресс-служба главы РУз.В их числе:Также президенты Узбекистана и Франции провели переговоры в Самарканде, по итогам которых приняли Совместное заявление.Кроме того, в рамках визита Эммануэля Макрона в Узбекистан, подписаны декларации о сотрудничестве между Фондом развития культуры и искусства РУз и компаниями "Suez" и "Bouygues".

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