https://uz.sputniknews.ru/20231102/uzbekistan-frantsiya-dokumenty-podpisaniye-40605516.html
Какие документы подписали Узбекистан и Франция — список
Какие документы подписали Узбекистан и Франция — список
Подписание ряда двусторонних документов состоялось в ходе визита Эммануэля Макрона в Узбекистан.
2023-11-02T14:21+0500
2023-11-02T14:21+0500
2023-11-02T14:21+0500
политика
франция
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
эммануэль макрон
подписание документов
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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. В присутствии президентов двух стран между Узбекистаном и Францией подписано 8 двусторонних документов в сфере финансов, образования, культуры и других направлениях межгосударственного сотрудничества, сообщает пресс-служба главы РУз.В их числе:Также президенты Узбекистана и Франции провели переговоры в Самарканде, по итогам которых приняли Совместное заявление.Кроме того, в рамках визита Эммануэля Макрона в Узбекистан, подписаны декларации о сотрудничестве между Фондом развития культуры и искусства РУз и компаниями "Suez" и "Bouygues".
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узбекистан франция эммануэль макрон подписание документы
узбекистан франция эммануэль макрон подписание документы
Какие документы подписали Узбекистан и Франция — список
Подписание ряда двусторонних документов состоялось в ходе визита Эммануэля Макрона в Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik.
В присутствии президентов двух стран между Узбекистаном и Францией подписано 8 двусторонних документов в сфере финансов, образования, культуры и других направлениях межгосударственного сотрудничества, сообщает
пресс-служба главы РУз.
межправительственное соглашение о создании и деятельности "Самаркандского Французского Альянса";
межправительственные финансовые протоколы по улучшению инфраструктуры питьевого водоснабжения Узбекистана (1 и 2 фазы);
протокол о внесении изменений и дополнений в Межправительственное соглашение о создании и деятельности Французского агентства развития и "ПРОПАРКО" в Узбекистане;
декларация между министерствами иностранных дел о сотрудничестве в области подготовки дипломатических кадров;
протокол о сотрудничестве в области дошкольного, школьного, профессионального и высшего образования;
декларация о сотрудничестве в области культурного наследия;
договоренность о сотрудничестве в области профессионального и технического образования.
Также президенты Узбекистана и Франции провели переговоры в Самарканде, по итогам которых приняли Совместное заявление.
Кроме того, в рамках визита Эммануэля Макрона в Узбекистан, подписаны декларации о сотрудничестве между Фондом развития культуры и искусства РУз и компаниями "Suez" и "Bouygues".