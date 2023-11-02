https://uz.sputniknews.ru/20231102/uzbekistan-palestina-gumanitarnaya-pomosch-poltora-milliona-dollarov-40594470.html

Узбекистан выделит $1,5 млн на гумпомощь палестинскому народу — документ

Узбекистан выделит $1,5 млн на гумпомощь палестинскому народу — документ

Выделение финансовых средств для поддержки палестинского народа предусмотрено в новом постановлении Шавката Мирзиёева

2023-11-02T10:39+0500

2023-11-02T10:39+0500

2023-11-02T11:42+0500

узбекистан

шавкат мирзиёев

постановление

палестина

палестино-израильский конфликт

гуманитарная помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/0b/39847897_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2715a93cbaa58abe5be74d539e6622b5.jpg

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Узбекистан выделит $1,5 млн на гуманитарную помощь палестинскому народу. Это предусмотрено постановлением президента республики.Напомним, что палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее. Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября текущего года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тыс. человек, более 21 тыс. получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тыс. человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.

https://uz.sputniknews.ru/20231031/uzbekistan-podderjivaet-pravo-palestiny-na-sozdanie-gosudarstva--mirziyoev-40537120.html

узбекистан

палестина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан палестина палестинский народ финансы гуманитарная помощь шавкат мирзиёев поддержка постановление пп 354