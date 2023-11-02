https://uz.sputniknews.ru/20231102/uzbekistan-palestina-gumanitarnaya-pomosch-poltora-milliona-dollarov-40594470.html
Узбекистан выделит $1,5 млн на гумпомощь палестинскому народу — документ
Узбекистан выделит $1,5 млн на гумпомощь палестинскому народу — документ
Выделение финансовых средств для поддержки палестинского народа предусмотрено в новом постановлении Шавката Мирзиёева
2023-11-02T10:39+0500
2023-11-02T10:39+0500
2023-11-02T11:42+0500
узбекистан
шавкат мирзиёев
постановление
палестина
палестино-израильский конфликт
гуманитарная помощь
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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Узбекистан выделит $1,5 млн на гуманитарную помощь палестинскому народу. Это предусмотрено постановлением президента республики.Напомним, что палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее. Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября текущего года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тыс. человек, более 21 тыс. получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тыс. человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.
https://uz.sputniknews.ru/20231031/uzbekistan-podderjivaet-pravo-palestiny-na-sozdanie-gosudarstva--mirziyoev-40537120.html
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узбекистан палестина палестинский народ финансы гуманитарная помощь шавкат мирзиёев поддержка постановление пп 354
узбекистан палестина палестинский народ финансы гуманитарная помощь шавкат мирзиёев поддержка постановление пп 354
Узбекистан выделит $1,5 млн на гумпомощь палестинскому народу — документ
10:39 02.11.2023 (обновлено: 11:42 02.11.2023)
Выделение финансовых средств для поддержки палестинского народа определено в постановлении Шавката Мирзиёева.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik.
Узбекистан выделит $1,5 млн на гуманитарную помощь палестинскому народу. Это предусмотрено постановлением
президента республики.
"С целью оказания гуманитарной помощи палестинскому народу, Узбекистан направит финансовую поддержку Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA). Для этого, Узбекистаном будет выделено $1,5 миллиона", — указано в документе.
Напомним, что палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября текущего года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тыс. человек, более 21 тыс. получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тыс. человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.