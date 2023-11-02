https://uz.sputniknews.ru/20231102/zavershilos-12-zasedanie-mintransporta-stran-chlenov-oes-40606551.html
В Ташкенте прошло заседание министров транспорта стран-членов ОЭС — что подписали
В Ташкенте прошло заседание министров транспорта стран-членов ОЭС — что подписали
В рамках ташкентского форума страны-участницы обсудили широкий круг вопросов транспортно-логистической сферы, подписали исторические документы, приняли важные решения
2023-11-02T15:36+0500
2023-11-02T15:36+0500
2023-11-02T17:31+0500
узбекистан
ташкент
заседание
оэс
министерство транспорта республики узбекистан
подписание документов
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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. В Ташкенте по итогам 12-го заседания министров транспорта стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) приняли важные решения, в том числе подписали итоговый документ — Ташкентскую декларацию, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Генеральный секретарь ОЭС Хусрав Нозири в своем выступлении отметил, что единственным путем решения проблем в сфере транспорта и логистики государств-членов ШОС является конструктивное общение и сотрудничество, основанное на уважении интересов каждой стороны.Вместе с тем, он рассказал о документах, подписанных на полях форума.Хусрав Нозири также анонсировал, что 9 ноября этого года страны-члены ОЭС соберутся в Ташкенте вновь для проведения очередного 16-саммита ОЭС, который будет проходить под председательством Шавката Мирзиёева.
https://uz.sputniknews.ru/20231101/tashkent-perviy-mejdunarodny-transportny-forum-shos-40551967.html
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узбекистан ташкент заседание страны участницы оэс министерство транспорта подписание документы решения
узбекистан ташкент заседание страны участницы оэс министерство транспорта подписание документы решения
В Ташкенте прошло заседание министров транспорта стран-членов ОЭС — что подписали
15:36 02.11.2023 (обновлено: 17:31 02.11.2023)
В рамках ташкентского форума страны-участницы обсудили широкий круг вопросов транспортно-логистической сферы, а также подписали исторические документы.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik.
В Ташкенте по итогам 12-го заседания министров транспорта стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) приняли важные решения, в том числе подписали итоговый документ — Ташкентскую декларацию, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
"Встреча прошла содержательно. Были приняты важные решения, в частности, итоговый документ этой встречи — Ташкентская декларация, всеобъемлющий документ охватывающий все важнейшие направления регионального сотрудничества в ОЭС в области транспортной коммуникации", — подчеркнул в своем выступлении министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов.
Генеральный секретарь ОЭС Хусрав Нозири в своем выступлении отметил, что единственным путем решения проблем в сфере транспорта и логистики государств-членов ШОС является конструктивное общение и сотрудничество, основанное на уважении интересов каждой стороны.
Вместе с тем, он рассказал о документах, подписанных на полях форума.
"По итогам встреч подписаны исторические документы по развитию альтернативных транспортных коридоров. В частности, министры транспорта Узбекистана, России и Казахстана подписали документ о развитии грузовых перевозок в транспортном коридоре, обеспечивающем доступ в страны Южной Азии через Афганистан. Странами-участницами одобрено предложение о придании Самаркандскому аэропорту статуса авиационного хаба ОЭС. На уровне министров транспорта стран-участниц подписан документ о дальнейшем развитии транспортного коридора Узбекистан — Туркменистан — Иран — Турция", — сообщил генсек ОЭС.
Хусрав Нозири также анонсировал, что 9 ноября этого года страны-члены ОЭС соберутся в Ташкенте вновь для проведения очередного 16-саммита ОЭС, который будет проходить под председательством Шавката Мирзиёева.
"Я надеюсь, что результаты и итоги этой 12-й встречи министров транспорта ОЭС внесли достойный вклад в успешное проведение предстоящего саммита в Ташкенте, где, как обычно, вопросы регионального сотрудничества в области транспорта и коммуникации являются одними из важнейших тем для дискуссии лидеров наших государств", — отметил Нозири.