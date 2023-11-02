https://uz.sputniknews.ru/20231102/zavershilos-12-zasedanie-mintransporta-stran-chlenov-oes-40606551.html

В Ташкенте прошло заседание министров транспорта стран-членов ОЭС — что подписали

В Ташкенте прошло заседание министров транспорта стран-членов ОЭС — что подписали

В рамках ташкентского форума страны-участницы обсудили широкий круг вопросов транспортно-логистической сферы, подписали исторические документы, приняли важные решения

2023-11-02T15:36+0500

2023-11-02T15:36+0500

2023-11-02T17:31+0500

узбекистан

ташкент

заседание

оэс

министерство транспорта республики узбекистан

подписание документов

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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. В Ташкенте по итогам 12-го заседания министров транспорта стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) приняли важные решения, в том числе подписали итоговый документ — Ташкентскую декларацию, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Генеральный секретарь ОЭС Хусрав Нозири в своем выступлении отметил, что единственным путем решения проблем в сфере транспорта и логистики государств-членов ШОС является конструктивное общение и сотрудничество, основанное на уважении интересов каждой стороны.Вместе с тем, он рассказал о документах, подписанных на полях форума.Хусрав Нозири также анонсировал, что 9 ноября этого года страны-члены ОЭС соберутся в Ташкенте вновь для проведения очередного 16-саммита ОЭС, который будет проходить под председательством Шавката Мирзиёева.

https://uz.sputniknews.ru/20231101/tashkent-perviy-mejdunarodny-transportny-forum-shos-40551967.html

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