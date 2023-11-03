https://uz.sputniknews.ru/20231103/luchniki-uzbekistan-litsenzionnyye-starty-sostav-sbornoy-40649415.html
Лучники Узбекистана примут участие в двух важных соревнованиях — состав сборной
Лучники Узбекистана примут участие в двух важных соревнованиях — состав сборной
Только завоевав первое место, команды могут стать лицензиатами Парижской Олимпиады
2023-11-03T13:08+0500
2023-11-03T13:08+0500
2023-11-03T13:21+0500
узбекистан
таиланд
бангкок
спорт
стрельба из лука
олимпиада
лицензия
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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Лучники Узбекистана примут участие в двух лицензионных стартах, которые пройдут в Бангкоке (Таиланде) 5-9 ноября и 10-12 ноября, сообщает НОК.Состав сборной Узбекистана: мужчины:женщины:Первое соревнование — чемпионат Азии — состоится 5-9 ноября. В этом первенстве континента в индивидуальном направлении у лучников есть возможность получить лицензии ОИ Париж-2024. Согласно регламенту, участниками Олимпийских игр станут два лучника, показавшие лучшие результаты среди спортсменов (в индивидуальной программе), которым пока не удалось завоевать лицензию.А 10-12 ноября состоится другой лицензионный турнир. Эти соревнования пройдут только в командном направлении.
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узбекистан лучники участие соревнования состав сборной команда лицензиаты париж олимпиада
узбекистан лучники участие соревнования состав сборной команда лицензиаты париж олимпиада
Лучники Узбекистана примут участие в двух важных соревнованиях — состав сборной
13:08 03.11.2023 (обновлено: 13:21 03.11.2023)
Только завоевав первое место, команды могут стать лицензиатами Парижской Олимпиады.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik.
Лучники Узбекистана примут участие в двух лицензионных стартах, которые пройдут в Бангкоке (Таиланде) 5-9 ноября и 10-12 ноября, сообщает НОК
.
Состав сборной Узбекистана:
Первое соревнование — чемпионат Азии — состоится 5-9 ноября. В этом первенстве континента в индивидуальном направлении у лучников есть возможность получить лицензии ОИ Париж-2024.
Согласно регламенту, участниками Олимпийских игр станут два лучника, показавшие лучшие результаты среди спортсменов (в индивидуальной программе), которым пока не удалось завоевать лицензию.
А 10-12 ноября состоится другой лицензионный турнир. Эти соревнования пройдут только в командном направлении.
"...только завоевав первое место, команды могут стать лицензиатами Парижской Олимпиады", — говорится в сообщении.