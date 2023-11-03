https://uz.sputniknews.ru/20231103/luchniki-uzbekistan-litsenzionnyye-starty-sostav-sbornoy-40649415.html

Лучники Узбекистана примут участие в двух важных соревнованиях — состав сборной

Лучники Узбекистана примут участие в двух важных соревнованиях — состав сборной

Только завоевав первое место, команды могут стать лицензиатами Парижской Олимпиады

2023-11-03T13:08+0500

2023-11-03T13:08+0500

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узбекистан

таиланд

бангкок

спорт

стрельба из лука

олимпиада

лицензия

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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Лучники Узбекистана примут участие в двух лицензионных стартах, которые пройдут в Бангкоке (Таиланде) 5-9 ноября и 10-12 ноября, сообщает НОК.Состав сборной Узбекистана: мужчины:женщины:Первое соревнование — чемпионат Азии — состоится 5-9 ноября. В этом первенстве континента в индивидуальном направлении у лучников есть возможность получить лицензии ОИ Париж-2024. Согласно регламенту, участниками Олимпийских игр станут два лучника, показавшие лучшие результаты среди спортсменов (в индивидуальной программе), которым пока не удалось завоевать лицензию.А 10-12 ноября состоится другой лицензионный турнир. Эти соревнования пройдут только в командном направлении.

узбекистан

таиланд

бангкок

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