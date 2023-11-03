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https://uz.sputniknews.ru/20231103/mirziyoyev-vysshaya-nagrada-organizatsiya-tyurkskix-gosudarstv-foto-40664604.html
Мирзиёеву вручили высшую награду Организации тюркских государств — фото
Мирзиёеву вручили высшую награду Организации тюркских государств — фото
Награда вручена за выдающийся вклад в укрепление единства тюркской семьи, активное продвижение интересов и взглядов тюркских стран на международной арене
2023-11-03T16:07+0500
2023-11-03T16:07+0500
узбекистан
награда
отг
организация
организация тюркских государств
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
касым-жомарт токаев
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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Шавкату Мирзиёеву вручили высшую награду Организации тюркских государств (ОТГ) — "Высший орден Тюркского мира", сообщает пресс-служба главы государства. Торжественная церемония вручения ордена состоялась в соответствии с программой заседания Совета глав государств ОТГ.В мероприятии приняли участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Азербайджана — Ильхам Алиев, Кыргызстана — Садыр Жапаров, Турции — Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.Награду от имени глав государств Организации вручил президент Казахстана.Подчеркнуто, что в последнее время авторитет и потенциал Тюркского мира возросли как никогда. С момента вступления в ОТГ в 2019 году Узбекистан выдвинул свыше 50 предложений и инициатив, направленных на укрепление отношений дружбы, добрососедства и многопланового сотрудничества между тюркскими странами.В период председательства Узбекистана в Организации проведено свыше 100 разных мероприятий, созданы новые эффективные механизмы практического сотрудничества, установлены тесные партнерские связи с рядом авторитетных глобальных и региональных структур.Последовательно расширяются многогранные и взаимовыгодные связи Узбекистана со всеми государствами–членами Организации, установлены отношения стратегического партнерства, увеличиваются объемы товарооборота, усиливается кооперация.
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президент шавкат мирзиёев высшая награда орден организация тюркских государств отг фото
президент шавкат мирзиёев высшая награда орден организация тюркских государств отг фото

Мирзиёеву вручили высшую награду Организации тюркских государств — фото

16:07 03.11.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкату Мирзиёеву вручили высшую награду Организации тюркских государств.
Шавкату Мирзиёеву вручили высшую награду Организации тюркских государств. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.11.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Награда вручена за выдающийся вклад в укрепление единства тюркской семьи, активное продвижение интересов и взглядов тюркских стран на международной арене.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Шавкату Мирзиёеву вручили высшую награду Организации тюркских государств (ОТГ) — "Высший орден Тюркского мира", сообщает пресс-служба главы государства.
Торжественная церемония вручения ордена состоялась в соответствии с программой заседания Совета глав государств ОТГ.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкату Мирзиёеву вручили высшую награду Организации тюркских государств.
Шавкату Мирзиёеву вручили высшую награду Организации тюркских государств. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.11.2023
Шавкату Мирзиёеву вручили высшую награду Организации тюркских государств.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В мероприятии приняли участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Азербайджана — Ильхам Алиев, Кыргызстана — Садыр Жапаров, Турции — Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкату Мирзиёеву вручили высшую награду Организации тюркских государств
Шавкату Мирзиёеву вручили высшую награду Организации тюркских государств - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.11.2023
Шавкату Мирзиёеву вручили высшую награду Организации тюркских государств
© Пресс-служба президента Узбекистана
Награду от имени глав государств Организации вручил президент Казахстана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкату Мирзиёеву вручили высшую награду Организации тюркских государств.
Шавкату Мирзиёеву вручили высшую награду Организации тюркских государств. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.11.2023
Шавкату Мирзиёеву вручили высшую награду Организации тюркских государств.
© Пресс-служба президента Узбекистана

"Эту награду я воспринимаю, прежде всего, как символ нашей тесной дружбы и сотрудничества, которые мы подняли на новый уровень, опираясь на истинные узы братства, — отметил Мирзиёев на церемонии, выразив признательность коллегам.

© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкату Мирзиёеву вручили высшую награду Организации тюркских государств
Шавкату Мирзиёеву вручили высшую награду Организации тюркских государств - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.11.2023
Шавкату Мирзиёеву вручили высшую награду Организации тюркских государств
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подчеркнуто, что в последнее время авторитет и потенциал Тюркского мира возросли как никогда. С момента вступления в ОТГ в 2019 году Узбекистан выдвинул свыше 50 предложений и инициатив, направленных на укрепление отношений дружбы, добрососедства и многопланового сотрудничества между тюркскими странами.
В период председательства Узбекистана в Организации проведено свыше 100 разных мероприятий, созданы новые эффективные механизмы практического сотрудничества, установлены тесные партнерские связи с рядом авторитетных глобальных и региональных структур.
Последовательно расширяются многогранные и взаимовыгодные связи Узбекистана со всеми государствами–членами Организации, установлены отношения стратегического партнерства, увеличиваются объемы товарооборота, усиливается кооперация.
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