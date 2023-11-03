https://uz.sputniknews.ru/20231103/mirziyoyev-vysshaya-nagrada-organizatsiya-tyurkskix-gosudarstv-foto-40664604.html

Мирзиёеву вручили высшую награду Организации тюркских государств — фото

Мирзиёеву вручили высшую награду Организации тюркских государств — фото

Награда вручена за выдающийся вклад в укрепление единства тюркской семьи, активное продвижение интересов и взглядов тюркских стран на международной арене

2023-11-03T16:07+0500

2023-11-03T16:07+0500

2023-11-03T16:07+0500

узбекистан

награда

отг

организация

организация тюркских государств

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

касым-жомарт токаев

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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Шавкату Мирзиёеву вручили высшую награду Организации тюркских государств (ОТГ) — "Высший орден Тюркского мира", сообщает пресс-служба главы государства. Торжественная церемония вручения ордена состоялась в соответствии с программой заседания Совета глав государств ОТГ.В мероприятии приняли участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Азербайджана — Ильхам Алиев, Кыргызстана — Садыр Жапаров, Турции — Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.Награду от имени глав государств Организации вручил президент Казахстана.Подчеркнуто, что в последнее время авторитет и потенциал Тюркского мира возросли как никогда. С момента вступления в ОТГ в 2019 году Узбекистан выдвинул свыше 50 предложений и инициатив, направленных на укрепление отношений дружбы, добрососедства и многопланового сотрудничества между тюркскими странами.В период председательства Узбекистана в Организации проведено свыше 100 разных мероприятий, созданы новые эффективные механизмы практического сотрудничества, установлены тесные партнерские связи с рядом авторитетных глобальных и региональных структур.Последовательно расширяются многогранные и взаимовыгодные связи Узбекистана со всеми государствами–членами Организации, установлены отношения стратегического партнерства, увеличиваются объемы товарооборота, усиливается кооперация.

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