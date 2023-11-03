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РФ приветствует стремление Узбекистана к уплотнению сотрудничества в ЕАЭС — Грушко
РФ приветствует стремление Узбекистана к уплотнению сотрудничества в ЕАЭС — Грушко
Замглавы МИД РФ также подчеркнул необходимость развивать нормативно-правовую матрицу евразийской интеграции
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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Россия приветствует и высоко ценит стремление Узбекистана укреплять сотрудничество в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на Веронском ЕАЭС. Кроме того, дипломат указал, что Россия особое внимание уделяет развитию многосторонних отношений со странами СНГ. Он отметил, что важными задачами являются "расширение торгово-экономического направления функционирования Содружества, поддержание благоприятного инвестиционного климата, укрепление технологического суверенитета".Он также подчеркнул необходимость развивать нормативно-правовую матрицу евразийской интеграции.
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узбекистан еаэс евроазийское экономическое сотрудничество россия александр грушко замминистра мид рф
узбекистан еаэс евроазийское экономическое сотрудничество россия александр грушко замминистра мид рф

РФ приветствует стремление Узбекистана к уплотнению сотрудничества в ЕАЭС — Грушко

19:21 03.11.2023 (обновлено: 19:41 03.11.2023)
© Sputnik / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкАлександр Грушко
Александр Грушко - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.11.2023
© Sputnik / Сергей Субботин
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Замглавы МИД РФ также подчеркнул необходимость развивать нормативно-правовую матрицу евразийской интеграции.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Россия приветствует и высоко ценит стремление Узбекистана укреплять сотрудничество в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на Веронском ЕАЭС.

"С удовлетворением отмечаем, что в Ташкенте, на узбекистанской земле, проявляют растущий интерес к евразийской интеграции. Это подтверждается получением республикой Узбекистан в 2020 году статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС, — сказал Грушко. — Это позволит нашим узбекским друзьям еще глубже погрузиться в вопросы функционирования Союза. Мы приветствуем и высоко ценим этот настрой на уплотнение сотрудничества в ЕАЭС".

Кроме того, дипломат указал, что Россия особое внимание уделяет развитию многосторонних отношений со странами СНГ.
Он отметил, что важными задачами являются "расширение торгово-экономического направления функционирования Содружества, поддержание благоприятного инвестиционного климата, укрепление технологического суверенитета".

"Мы твердо исходим из того, что существует объективная взаимосвязанность экономик государств-участников СНГ и ЕАЭС. Важно синхронизировать решение на национальном евразийском уровне с целью обеспечения устойчивого развития этих региональных, интеграционных объединений", — отметил Грушко.

Он также подчеркнул необходимость развивать нормативно-правовую матрицу евразийской интеграции.

"Мы готовы и будем делать упор на внутренние возможности стран СНГ. Они вполне достаточны для саморазвития и для того, чтобы обеспечивать устойчивость перед всеми внешними вызовами и угрозами", — заключил замглавы МИД РФ.

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