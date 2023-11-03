РФ приветствует стремление Узбекистана к уплотнению сотрудничества в ЕАЭС — Грушко

"С удовлетворением отмечаем, что в Ташкенте, на узбекистанской земле, проявляют растущий интерес к евразийской интеграции. Это подтверждается получением республикой Узбекистан в 2020 году статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС, — сказал Грушко. — Это позволит нашим узбекским друзьям еще глубже погрузиться в вопросы функционирования Союза. Мы приветствуем и высоко ценим этот настрой на уплотнение сотрудничества в ЕАЭС".