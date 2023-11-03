https://uz.sputniknews.ru/20231103/rossiya-uzbekistan-gaz-postavki-40675517.html

Узбекистан уже получил 300 млн кубометров газа из РФ с начала поставок — Минэнерго

Узбекистан уже получил 300 млн кубометров газа из РФ с начала поставок — Минэнерго

C момента начала поставок, все контрактные обязательства выполняются

2023-11-03T18:41+0500

2023-11-03T18:41+0500

2023-11-03T18:41+0500

узбекистан

газпром

газопровод

экономика

россия

министр

энергетика

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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Узбекистан уже получил 300 млн кубометров газа из России с момента начала поставок, все контрактные обязательства выполняются, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра энергетики республики Журабека Мирзамахмудова.Министр также сообщил, что Узбекистан планирует импортировать более 1 млн тонн нефти и нефтепродуктов в этом году.По его словам, в 2024 году планируется дальнейшее увеличение этого показателя в связи с тем, что экономика страны растет.Министр также отметил, что в Узбекистане нет дефицита бензина, его поставки из России ведутся в соответствии с межправсоглашением. Россия в сентябре запретила экспорт бензина и дизельного топлива, но поставки в страны ЕЭАС по межправсоглашениям не попали под это ограничение.Напомним, что в начале октября стартовали поставки газа из России в Узбекистан через территорию Казахстана для покрытия части дефицита голубого топлива в республике в осенне-зимний период.

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