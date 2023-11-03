https://uz.sputniknews.ru/20231103/svo-rossiyskaya-artilleriya-unichtojila-v-dnr-punkt-upravleniya-dronami-vsu-40635559.html

СВО: Российская артиллерия уничтожила в ДНР пункт управления дронами ВСУ

СВО: Российская артиллерия уничтожила в ДНР пункт управления дронами ВСУ

Кроме того, нанесено огневое поражение по пункту управления 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянки

2023-11-03T10:35+0500

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спецоперация

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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Российская артиллерия уничтожила на Донецком направлении пункт управления украинскими дронами и склад с боеприпасами ВСУ. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки российских войск "Юг" Вадим Астафьев, сообщает РИА Новости. Кроме того, штурмовая и армейская авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по пункту управления 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянки. В ходе контрбатарейной борьбы на данном участке фронта удалось уничтожить две 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Krab, гаубицу M-777 и 152-миллиметровую гаубицу Д-20.

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