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https://uz.sputniknews.ru/20231103/svo-rossiyskaya-artilleriya-unichtojila-v-dnr-punkt-upravleniya-dronami-vsu-40635559.html
СВО: Российская артиллерия уничтожила в ДНР пункт управления дронами ВСУ
СВО: Российская артиллерия уничтожила в ДНР пункт управления дронами ВСУ
Кроме того, нанесено огневое поражение по пункту управления 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянки
2023-11-03T10:35+0500
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россия
сво
украина
спецоперация
всу
дрон
армия
авиация
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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Российская артиллерия уничтожила на Донецком направлении пункт управления украинскими дронами и склад с боеприпасами ВСУ. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки российских войск "Юг" Вадим Астафьев, сообщает РИА Новости. Кроме того, штурмовая и армейская авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по пункту управления 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянки. В ходе контрбатарейной борьбы на данном участке фронта удалось уничтожить две 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Krab, гаубицу M-777 и 152-миллиметровую гаубицу Д-20.
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россия всу украина днр сво российская артиллерия дроны пункт управления уничтожение огневое поражение механизированная бригада всу район серебрянки
россия всу украина днр сво российская артиллерия дроны пункт управления уничтожение огневое поражение механизированная бригада всу район серебрянки

СВО: Российская артиллерия уничтожила в ДНР пункт управления дронами ВСУ

10:35 03.11.2023 (обновлено: 10:40 03.11.2023)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийская артиллерия уничтожила на Запорожском направлении украинскую САУ. Архивное фото
Российская артиллерия уничтожила на Запорожском направлении украинскую САУ. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.11.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Кроме того, нанесено огневое поражение по пункту управления 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянки.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Российская артиллерия уничтожила на Донецком направлении пункт управления украинскими дронами и склад с боеприпасами ВСУ. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки российских войск "Юг" Вадим Астафьев, сообщает РИА Новости.
"Артиллерия группировки поразила пункт управления БПЛА в районе Резниковки и склад боеприпасов 54-й механизированной бригады противника в районе Верхнекаменского Донецкой Народной Республики", — рассказал Астафьев.
Кроме того, штурмовая и армейская авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по пункту управления 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянки.
В ходе контрбатарейной борьбы на данном участке фронта удалось уничтожить две 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Krab, гаубицу M-777 и 152-миллиметровую гаубицу Д-20.
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