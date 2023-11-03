https://uz.sputniknews.ru/20231103/uzbekistan-oae-sotrudnichestvo-40671369.html

В какой еще сфере планируют сотрудничать Узбекистан и ОАЭ — подробности

В какой еще сфере планируют сотрудничать Узбекистан и ОАЭ — подробности

Перспективы взаимодействия обсудили представители научно-просветительских центров двух стран.

2023-11-03T17:11+0500

2023-11-03T17:11+0500

2023-11-03T17:36+0500

узбекистан

оаэ

сотрудничество

меморандум

наука

ислам

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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Вопросы сотрудничества Центра исламской цивилизации и Международной исламской академии Узбекистана с университетом ОАЭ имени Мухаммада Бин Заида рассмотрели в ходе встреч руководителей Центра и Академии с делегацией данного вуза, сообщает ИА "Дунё". Как отмечалось, сотрудничество между Узбекистаном и ОАЭ в последние годы развивается по всем направлениям. Гости высоко оценили реформы, реализуемые под руководством главы республики в религиозной и образовательной сферах. По итогам переговоров между Центром исламской цивилизации и университетом ОАЭ имени Мухаммада Бин Заида был подписан Меморандум о сотрудничестве, а между Международной исламской академией и данным вузом — Меморандум о взаимопонимании. В соответствии с ними стороны будут обмениваться рукописями и электронными книгами, научными публикациями и документацией, совместно проводить культурные мероприятия, разрабатывать программы обучения и организовывать мастер-классы. Также сотрудничество предусматривает написание диссертаций под совместным руководством, подготовку докторантов и проведение научных исследований.

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