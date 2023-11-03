https://uz.sputniknews.ru/20231103/uzbekistan-otg-geopoliticheskaya-integratsiya-40681610.html

Узбекистан в ОТГ — геополитическая интеграция

Узбекистан в ОТГ — геополитическая интеграция

Когда и как была образована Организация тюркских государств и когда к ней присоединился Узбекистан, смотрите в нашей инфографике Sputnik Узбекистан

2023-11-03T20:02+0500

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узбекистан

отг

инфографика

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Для справки: Организация Тюркских Государств (ОТГ) — это международная организация, объединяющая и развивающая всестороннего сотрудничества между государствами-членами — Узбекистаном, Турцией, Азербайджаном, Кыргызстаном и Казахстаном.Полноправным членом данной организации Республика Узбекистан стала в 2019 году.Страны-участники ОТГ входят в число основных торгово-экономических партнеров Узбекистана. Взаимодействие с ними в формате ОТГ создает дополнительные возможности для реализации имеющегося потенциала экономического сотрудничества.

https://uz.sputniknews.ru/20231103/mirziyoyev-sammit-otg-astana-initsiativy-40659546.html

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