https://uz.sputniknews.ru/20231103/uzbekistan-otg-geopoliticheskaya-integratsiya-40681610.html
Узбекистан в ОТГ — геополитическая интеграция
Узбекистан в ОТГ — геополитическая интеграция
Когда и как была образована Организация тюркских государств и когда к ней присоединился Узбекистан, смотрите в нашей инфографике Sputnik Узбекистан
2023-11-03T20:02+0500
2023-11-03T20:02+0500
2023-11-03T20:02+0500
узбекистан
отг
инфографика
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Для справки: Организация Тюркских Государств (ОТГ) — это международная организация, объединяющая и развивающая всестороннего сотрудничества между государствами-членами — Узбекистаном, Турцией, Азербайджаном, Кыргызстаном и Казахстаном.Полноправным членом данной организации Республика Узбекистан стала в 2019 году.Страны-участники ОТГ входят в число основных торгово-экономических партнеров Узбекистана. Взаимодействие с ними в формате ОТГ создает дополнительные возможности для реализации имеющегося потенциала экономического сотрудничества.
https://uz.sputniknews.ru/20231103/mirziyoyev-sammit-otg-astana-initsiativy-40659546.html
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узбекистан отг геополитика интеграция инфографика организация тюркских государств
узбекистан отг геополитика интеграция инфографика организация тюркских государств
Узбекистан в ОТГ — геополитическая интеграция
Когда и как была образована Организация тюркских государств и когда к ней присоединился Узбекистан, смотрите в нашей инфографике Sputnik Узбекистан.
Для справки: Организация Тюркских Государств (ОТГ) — это международная организация, объединяющая и развивающая всестороннего сотрудничества между государствами-членами — Узбекистаном, Турцией, Азербайджаном, Кыргызстаном и Казахстаном.
Полноправным членом данной организации Республика Узбекистан стала в 2019 году.
Страны-участники ОТГ входят в число основных торгово-экономических партнеров Узбекистана. Взаимодействие с ними в формате ОТГ создает дополнительные возможности для реализации имеющегося потенциала экономического сотрудничества.