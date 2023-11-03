Какие инициативы выдвинул Мирзиёев на саммите ОТГ — главное
15:15 03.11.2023 (обновлено: 15:38 03.11.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВыступление Шавката Мирзиёева на заседании Совета глав государств Организации тюркских государств.
Президент Узбекистана сделал ряд важных заявлений на саммите Организации тюркских государств в Астане.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев, выступая на саммите ОТГ в Астане призвал участников Организации тюркских государств (ОТГ) продолжить оказывать гуманитарную помощь Афганистану на фоне снижения интереса в мире к проблемам в этой стране, сообщает пресс-служба президента РУз.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВыступление Шавката Мирзиёева на заседании Совета глав государств Организации тюркских государств.
Выступление Шавката Мирзиёева на заседании Совета глав государств Организации тюркских государств.
"Призываем разработать конкретные механизмы, направленные на недопущение ослабления оказание гуманитарной помощи афганскому народу, решение острых социальных проблем в этой стране", — сказал президент Узбекистана.
По его словам, сегодня на фоне конфликтов и войн в других точках мира проблемы Афганистана все дальше отодвигаются с поля зрения международного сообщества.
Он отметил, что инициатива Ташкента по строительству Транссфганской железной дороги будет способствовать вовлечению Афганистана в процессы регионального партнерства и экономического сотрудничества со всеми соседями.
"Узбекистан продолжит оказывать необходимую помощь афганскому народу. Мы активно продолжим предоставление гуманитарной поддержки через логистические хабы и обучение афганских граждан в образовательном центре в Термезе", — добавил Мирзиёев.
Также лидер Узбекистана, в целях дальнейшего расширения многосторонних и долгосрочных связей между государствами-участниками Организации, предложил разработать хартию тюркского мира.
"Считаем необходимым разработать хартию тюркского мира, которая отразит единство и сплоченность тюркских народов, их великое прошлое, богатую культуру и исконные ценности", — отметил Мирзиёев.
Он предложил подготовить эту "своеобразную символическую энциклопедию" с участием ведущих ученых и экспертов стран ОТГ.
Чтобы усилить промышленную кооперацию и реализацию крупных совместных инвестпроектов, глава Узбекистана указал на важность активизации работы по созданию Тюркского банка развития с размещением этого финансового учреждения в Ташкенте.
Президент Узбекистана поддержал практическую работу по организации Исследовательского центра торгового сотрудничества тюркских государств. При этом он акцентировал внимание на необходимости эффективного задействования его возможностей для устранения торговых барьеров, широкого внедрения новых механизмов наращивания объемов экспорта и импорта, развития платформ электронной торговли.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВыступление Шавката Мирзиёева на заседании Совета глав государств Организации тюркских государств.
Выступление Шавката Мирзиёева на заседании Совета глав государств Организации тюркских государств.
Говоря о развитии и диверсификации глобальных логистических цепочек и транспортных коридоров, формирования единой транзитной сети, Мирзиёев поддержал меры по расширению потенциала Среднего коридора, развитию дополнительных многоотраслевых направлений, в частности, коридоров, проходящих через страны ОТГ к рынкам Китая, Южной Азии и Европы, а также цифровизации транспортных услуг.
Также он предложил учредить Совет железнодорожных ведомств Организации, разместив дирекцию данной структуры в Узбекистане.
Чтобы укрепить сотрудничество в сфере экологии, президент РУз инициировал создание постоянно действующего на министерском уровне Тюркского экологического форума.
"Издревле наши предки жили в гармонии с природой. К сожалению, в настоящее время все более усиливается потребительское отношение к ней. Такая ситуация требует от всех нас безотлагательных мер. Несомненно, важным шагом на этом пути станет создание постоянно действующего на министерском уровне тюркского экологического форума", — заявил Мирзиёев.
По его мнению, идея развития тюркской цивилизации неразрывно связана со всесторонней поддержкой технологического прогресса и передовых знаний.
"Я убежден, что наша креативно мыслящая, талантливая и целеустремленная молодежь в будущем построит новый Ренессанс тюркского мира. <…> С целью вывести на новый уровень работу в данном направлении для поддержки и стимулирования наших инициативных юношей и девушек считаем целесообразным открыть в Узбекистане центр креативной молодежи тюркского мира", — добавил Мирзиёев.
Отметив важность глубокого изучения научно-творческого наследия джадидов, глава Узбекистана пригласил представителей стран ОТГ на международную конференцию "Джадиды: национальное самосознание, идеи независимости и государственности", которая пройдет в республике в декабре этого года.
По итогам саммита его участники приняли ряд соглашений и решений по приоритетным направлениям взаимодействия в рамках ОТГ.
Председательство в Организации перешло от Узбекистана к республике Казахстан.