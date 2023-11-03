https://uz.sputniknews.ru/20231103/mirziyoyev-sammit-otg-astana-initsiativy-40659546.html

Какие инициативы выдвинул Мирзиёев на саммите ОТГ — главное

Какие инициативы выдвинул Мирзиёев на саммите ОТГ — главное

Президент Узбекистана сделал ряд важных заявлений на саммите Организации тюркских государств в Астане.

2023-11-03T15:15+0500

2023-11-03T15:15+0500

2023-11-03T15:38+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

саммит

отг

астана

казахстан

организация тюркских государств

политика

инициатива

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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев, выступая на саммите ОТГ в Астане призвал участников Организации тюркских государств (ОТГ) продолжить оказывать гуманитарную помощь Афганистану на фоне снижения интереса в мире к проблемам в этой стране, сообщает пресс-служба президента РУз.По его словам, сегодня на фоне конфликтов и войн в других точках мира проблемы Афганистана все дальше отодвигаются с поля зрения международного сообщества.Он отметил, что инициатива Ташкента по строительству Транссфганской железной дороги будет способствовать вовлечению Афганистана в процессы регионального партнерства и экономического сотрудничества со всеми соседями.Также лидер Узбекистана, в целях дальнейшего расширения многосторонних и долгосрочных связей между государствами-участниками Организации, предложил разработать хартию тюркского мира.Он предложил подготовить эту "своеобразную символическую энциклопедию" с участием ведущих ученых и экспертов стран ОТГ.Чтобы усилить промышленную кооперацию и реализацию крупных совместных инвестпроектов, глава Узбекистана указал на важность активизации работы по созданию Тюркского банка развития с размещением этого финансового учреждения в Ташкенте.Президент Узбекистана поддержал практическую работу по организации Исследовательского центра торгового сотрудничества тюркских государств. При этом он акцентировал внимание на необходимости эффективного задействования его возможностей для устранения торговых барьеров, широкого внедрения новых механизмов наращивания объемов экспорта и импорта, развития платформ электронной торговли.Говоря о развитии и диверсификации глобальных логистических цепочек и транспортных коридоров, формирования единой транзитной сети, Мирзиёев поддержал меры по расширению потенциала Среднего коридора, развитию дополнительных многоотраслевых направлений, в частности, коридоров, проходящих через страны ОТГ к рынкам Китая, Южной Азии и Европы, а также цифровизации транспортных услуг.Также он предложил учредить Совет железнодорожных ведомств Организации, разместив дирекцию данной структуры в Узбекистане.Чтобы укрепить сотрудничество в сфере экологии, президент РУз инициировал создание постоянно действующего на министерском уровне Тюркского экологического форума.По его мнению, идея развития тюркской цивилизации неразрывно связана со всесторонней поддержкой технологического прогресса и передовых знаний.Отметив важность глубокого изучения научно-творческого наследия джадидов, глава Узбекистана пригласил представителей стран ОТГ на международную конференцию "Джадиды: национальное самосознание, идеи независимости и государственности", которая пройдет в республике в декабре этого года.По итогам саммита его участники приняли ряд соглашений и решений по приоритетным направлениям взаимодействия в рамках ОТГ.Председательство в Организации перешло от Узбекистана к республике Казахстан.

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