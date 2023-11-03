https://uz.sputniknews.ru/20231103/uzbekistan-ratifikatsiya-soglasheniye-tyurkskiy-investfond-40636924.html
Узбекистан ратифицировал соглашение о создании Тюркского инвестфонда
Узбекистан ратифицировал соглашение о создании Тюркского инвестфонда
Уполномоченным органом, ответственным за его исполнение является Министерство инвестиций, промышленности и торговли РУз.
2023-11-03T10:55+0500
2023-11-03T10:55+0500
2023-11-03T10:55+0500
узбекистан
новый закон
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
экономика
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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал закон, ратифицирующий соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда, сообщает Минюст.В соответствии с документом, средства Фонда реконструкции и развития Руз являются источником финансирования расходов, связанных с формированием доли Узбекистана в Тюркском инвестиционном фонде в сроки, предусмотренные Соглашением, включая подписку на 2 000 акций в его стартовом капитале. Министерство инвестиций, промышленности и торговли назначено уполномоченным органом, ответственным за исполнение Соглашения. Функции депозитария выполняет Центральный банк.Соглашение устанавливает цели, функции, полномочия и структуру Тюркского инвестиционного фонда.Ратификация данного документа позволит Узбекистану получить финансирование проектов в приоритетных секторах экономики, особенно в развитии малого и среднего предпринимательства, а также укрепить торгово-экономическое сотрудничество.
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узбекистан соглашение тюркский инвестфонд
узбекистан соглашение тюркский инвестфонд
Узбекистан ратифицировал соглашение о создании Тюркского инвестфонда
Уполномоченным органом, ответственным за его исполнение является Министерство инвестиций, промышленности и торговли РУз.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik
. Шавкат Мирзиёев подписал закон, ратифицирующий соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда, сообщает Минюст.
В соответствии с документом, средства Фонда реконструкции и развития Руз являются источником финансирования расходов, связанных с формированием доли Узбекистана в Тюркском инвестиционном фонде в сроки, предусмотренные Соглашением, включая подписку на 2 000 акций в его стартовом капитале.
Министерство инвестиций, промышленности и торговли назначено уполномоченным органом, ответственным за исполнение Соглашения. Функции депозитария выполняет Центральный банк.
Соглашение устанавливает цели, функции, полномочия и структуру Тюркского инвестиционного фонда.
Ратификация данного документа позволит Узбекистану получить финансирование проектов в приоритетных секторах экономики, особенно в развитии малого и среднего предпринимательства, а также укрепить торгово-экономическое сотрудничество.