https://uz.sputniknews.ru/20231103/yevrosoyuz-poisk-soyuzniki-voyna-rossiya-40651999.html

ЕС делает новую попытку найти союзников в войне против России

ЕС делает новую попытку найти союзников в войне против России

Эта попытка провалилась. Бесповоротно и на глазах у всех.

2023-11-03T13:40+0500

2023-11-03T13:40+0500

2023-11-03T13:40+0500

колумнисты

аналитика

казахстан

узбекистан

евросоюз

снг

эммануэль макрон

франция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/03/40648747_0:156:2807:1735_1920x0_80_0_0_a10d3c92caf987509d28055279616676.jpg

После рухнувшего, и сейчас об этом можно говорить открыто, проекта анти-России на Украине, после краха неоколониальной политики в Западной Африке, после очевидной неудачи ограничить Россию и ее экономику, введя санкции, после того, как не получилось нашу страну изолировать политически, европейские "пикейные жилеты" решили попробовать зайти — ровно с теми же целями — в Центральную Азию.На разведку отправили Макрона, которому в его собственной стране уже не доверяют более 70 процентов избирателей. Поэтому самое время отъехать из Парижа куда подальше, чтобы хоть так остаться в позитивной повестке дня. В которой нет инфляции, нашествия постельных клопов, обнищания и всего прочего, что принес французам второй мандат избранного ими же самими президента.Среду и четверг хозяин Елисейского дворца провел с визитами в Казахстан и Узбекистан. Там он делал хорошую мину при плохой игре: не так давно французская пресса называла оба государства "автократическими", ставя на вид "нарушения прав", как и "отсутствие фундаментальных свобод". Но концепция изменилась, вернее, ее изменили, и теперь в ходу иной вокабуляр и сплошные улыбки.Что же стряслось такого, что заставило Макрона лететь за тысячи километров и проводить время в переговорах?А случился пендель, который Париж получил в Африке, где доступ к ресурсам, в первую очередь для ключевых, пусть и дышащих на ладан, отраслей индустрии, серьезно ограничили. И еще случились санкции, которые лишили Францию и энергоносителей, и поставок редкоземельных металлов. А все это, пусть и находящейся на ИВЛ, промышленности требуется. И не когда-то там, а завтра.Казахстан, где есть и уран, и месторождения редкоземов, должен, по мысли тех, кто визит готовил, Россию в этом отношении заменить. Пресса расписывала, как, возможно, Франция и ЕС будут действовать вместе, не забывая при этом подхваливать на все лады официальную Астану.Видимо, в соответствующих департаментах французского внешнеполитического ведомства не читают РИА. Потому что чуть больше полугода назад коллега Савчук объяснил, какие отношения в сфере ядерной энергетики связывают нашу страну и Казахстан.Франция, как в том анекдоте, может в подобной ситуации лишь остаться "мысленно с Москвой и Астаной", поскольку шарм шармом, а контракты, взаимовыгодное сотрудничество и совместная работа — это другая опера. И ни один здравый политик не будет жертвовать конкретикой ради химер политеса.Схожая ситуация и с Узбекистаном. И точно такая же линия поведения, выбранная Макроном. Но и тут парижское намерение нарушить отношения добрососедства и совместной работы, в которых учитываются обоюдные интересы, завершилось вполне предсказуемым фиаско.Можно, разумеется, произносить правильные слова, доброжелательно улыбаться и рассказывать про прогресс и демократию, но после многочисленных провалов везде, где только можно, интерес к словам небольшой, если не сказать — крошечный.Козырей — по-настоящему весомых и убедительных — тоже нет. Тогда зачем Европе, да еще сегодня, Центральная Азия?Ответ дает публикация в Politico. Медиа, которое трудно заподозрить в наивности, в заголовке все расставляет по местам. Там написано следующее: "Макрон приземляется на заднем дворе Путина в поисках новых друзей и урана".В Politico, видимо, работают не так чтобы очень компетентные люди. Иначе бы они были в курсе не только того, что "язык мой — враг мой", но и поубавили бы лексики с очевидным привкусом неоколониализма. Ни Казахстан, с которым Россию соединяет крупнейшая сухопутная граница, ни Узбекистан, с которым у нашей страны были и есть сердечные отношения, не могут быть ничьим "задним двором".Это суверенные и независимые государства, проводящие самостоятельную политику как внутри страны, так и за ее пределами. И Россия все тридцать с лишним лет существования СНГ к ним не относилась никогда как к вассалам.Это как раз сугубо европейская модель отношений, в которой есть равные и те, кто равнее, имеются партнеры старшие и партнеры младшие.Транслируя подобные идеи, что СМИ, что сами политики просто не понимают, что выдают себя с головой и что их рыжие неоколониальные кудри всем здравомыслящим государственным деятелям не просто примелькались, а надоели хуже горькой редьки. Макрон может привозить с собой любые делегации крупных предпринимателей, может сыпать посулами и обещаниями, но кто к его словам, которым не доверяют сами французы, будет прислушиваться?Поэтому можно гарантированно утверждать, что и эта попытка найти новых союзников в войне, которую Европа ведет против России, провалилась. Бесповоротно и на глазах у всех.

казахстан

узбекистан

франция

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Елена Караева https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

Елена Караева https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Елена Караева https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

ес попытка союзники война россия