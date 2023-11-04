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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20231104/svo-rossiyskiye-sredstva-pvo-unichtojeniye-dron-vsu-40688125.html
СВО: Российские средства ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ
СВО: Российские средства ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ
Четыре украинских БПЛА уничтожили над Белгородской и Курской областями
2023-11-04T11:51+0500
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россия
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сво
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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Российские средства ПВО сбили четыре беспилотника Украины над Курской и Белгородской областями, рассказали в Минобороны, сообщает РИА Новости.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, над Белгородской областью накануне системы ПВО сбили два дрона.В Курской и Белгородской областях действует желтый уровень террористической опасности.
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россия украина всу сво бпла пво дроны уничтожение белгородская область курская область
россия украина всу сво бпла пво дроны уничтожение белгородская область курская область

СВО: Российские средства ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ

11:51 04.11.2023
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.11.2023
© Sputnik / РИА Новости
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Четыре украинских БПЛА уничтожили над Белгородской и Курской областями.
ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Российские средства ПВО сбили четыре беспилотника Украины над Курской и Белгородской областями, рассказали в Минобороны, сообщает РИА Новости.
"В течение ночи 4 ноября пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — отметили в ведомстве.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, над Белгородской областью накануне системы ПВО сбили два дрона.
В Курской и Белгородской областях действует желтый уровень террористической опасности.
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