https://uz.sputniknews.ru/20231104/svo-rossiyskiye-sredstva-pvo-unichtojeniye-dron-vsu-40688125.html

СВО: Российские средства ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ

СВО: Российские средства ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ

Четыре украинских БПЛА уничтожили над Белгородской и Курской областями

2023-11-04T11:51+0500

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спецоперация россии по защите донбасса

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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Российские средства ПВО сбили четыре беспилотника Украины над Курской и Белгородской областями, рассказали в Минобороны, сообщает РИА Новости.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, над Белгородской областью накануне системы ПВО сбили два дрона.В Курской и Белгородской областях действует желтый уровень террористической опасности.

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