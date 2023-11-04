https://uz.sputniknews.ru/20231104/tashkent-mejdunarodnyy-festival-nauka-40693834.html

В Ташкенте проходит II международный фестиваль NAUKA 0+

В Ташкенте проходит II международный фестиваль NAUKA 0+

В этом году главная его тема — "Океан науки". Ученые и популяризаторы науки расскажут о научных открытиях на лекциях, интерактивных научно-популярных... 04.11.2023, Sputnik Узбекистан

2023-11-04T17:26+0500

2023-11-04T17:26+0500

2023-11-04T17:26+0500

узбекистан

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мгу имени м.в. ломоносова

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В Ташкенте проходит II международный фестиваль NAUKA 0+, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Участники и гости фестиваля смогут посетить увлекательные лекции и узнать, какие сокровища таятся в морской бездне и какими легендами полнится история океана, а также услышать, как человечество противостояло смертоносным вирусам на протяжении многих веков и научилось приручать невидимого врага. В рамках фестиваля также пройдет научно-популярная выставка, где покажут уникальный российский инновационный биопринтер "Fredson", способный печатать ткани органов и пищевые продукты, используя технологии 3D-печати. Международный фестиваль NAUKA 0+ будет проходить в Ташкенте 4-5 ноября как часть Всероссийского фестиваля NAUKA 0+ ("Наука для всех"). В этом году его уже провели в России, Беларуси и Китае. В мероприятии принимают участие ученые из МГУ имени М.В. Ломоносова, РАН, Роскосмоса, ОИЯИ, НИУ имени И.М. Губкина, ташкентских филиалов МГУ и РХТУ, Ташкентского химико-технологического института, Института материаловедения АН РУз, НУУз имени М. Улугбека и других научно-исследовательских институтов, технологических корпораций и вузов. Фестиваль способствует развитию международного научного сотрудничества и укреплению дружественных отношений между Ташкентом и Москвой. Для справки: Всероссийский фестиваль науки проводится с 2006 года по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего. Мероприятие является одним из самых масштабных просветительских проектов в сфере популяризации науки в мире — ежегодно с октября по ноябрь в проведении фестиваля задействованы свыше 400 площадок на территории всех регионов России, а также Узбекистан, Китай, Беларусь и Казахстан.

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Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

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Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

узбекистан, россия, ташкент, москва, видео, фестиваль, наука, мгу, мгу имени м.в. ломоносова, сотрудничество