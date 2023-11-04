https://uz.sputniknews.ru/20231104/tashkent-mejdunarodnyy-festival-nauka-40693834.html
В Ташкенте проходит II международный фестиваль NAUKA 0+
В Ташкенте проходит II международный фестиваль NAUKA 0+
В этом году главная его тема — "Океан науки". Ученые и популяризаторы науки расскажут о научных открытиях на лекциях, интерактивных научно-популярных... 04.11.2023, Sputnik Узбекистан
2023-11-04T17:26+0500
2023-11-04T17:26+0500
2023-11-04T17:26+0500
узбекистан
россия
ташкент
москва
видео
фестиваль
наука
мгу
мгу имени м.в. ломоносова
сотрудничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/18/29436292_0:997:2048:2149_1920x0_80_0_0_49632549417adee384d6d7bc9bc0b74f.jpg
ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В Ташкенте проходит II международный фестиваль NAUKA 0+, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Участники и гости фестиваля смогут посетить увлекательные лекции и узнать, какие сокровища таятся в морской бездне и какими легендами полнится история океана, а также услышать, как человечество противостояло смертоносным вирусам на протяжении многих веков и научилось приручать невидимого врага. В рамках фестиваля также пройдет научно-популярная выставка, где покажут уникальный российский инновационный биопринтер "Fredson", способный печатать ткани органов и пищевые продукты, используя технологии 3D-печати. Международный фестиваль NAUKA 0+ будет проходить в Ташкенте 4-5 ноября как часть Всероссийского фестиваля NAUKA 0+ ("Наука для всех"). В этом году его уже провели в России, Беларуси и Китае. В мероприятии принимают участие ученые из МГУ имени М.В. Ломоносова, РАН, Роскосмоса, ОИЯИ, НИУ имени И.М. Губкина, ташкентских филиалов МГУ и РХТУ, Ташкентского химико-технологического института, Института материаловедения АН РУз, НУУз имени М. Улугбека и других научно-исследовательских институтов, технологических корпораций и вузов. Фестиваль способствует развитию международного научного сотрудничества и укреплению дружественных отношений между Ташкентом и Москвой. Для справки: Всероссийский фестиваль науки проводится с 2006 года по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего. Мероприятие является одним из самых масштабных просветительских проектов в сфере популяризации науки в мире — ежегодно с октября по ноябрь в проведении фестиваля задействованы свыше 400 площадок на территории всех регионов России, а также Узбекистан, Китай, Беларусь и Казахстан.
узбекистан
россия
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/18/29436292_0:805:2048:2341_1920x0_80_0_0_d9c35fa79c3c3f55a0a1b76fb2537eff.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
узбекистан, россия, ташкент, москва, видео, фестиваль, наука, мгу, мгу имени м.в. ломоносова, сотрудничество
узбекистан, россия, ташкент, москва, видео, фестиваль, наука, мгу, мгу имени м.в. ломоносова, сотрудничество
В Ташкенте проходит II международный фестиваль NAUKA 0+
Анна Желиховская
Корреспондент
Эксклюзив
В этом году главная его тема — "Океан науки". Ученые и популяризаторы науки расскажут о научных открытиях на лекциях, интерактивных научно-популярных выставках, виртуальных лабораториях, увлекательных научных шоу, робототехнических соревнованиях.
ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik.
В Ташкенте проходит II международный фестиваль NAUKA 0+, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
Участники и гости фестиваля смогут посетить увлекательные лекции и узнать, какие сокровища таятся в морской бездне и какими легендами полнится история океана, а также услышать, как человечество противостояло смертоносным вирусам на протяжении многих веков и научилось приручать невидимого врага.
В рамках фестиваля также пройдет научно-популярная выставка, где покажут уникальный российский инновационный биопринтер "Fredson", способный печатать ткани органов и пищевые продукты, используя технологии 3D-печати.
Международный фестиваль NAUKA 0+ будет проходить в Ташкенте 4-5 ноября как часть Всероссийского фестиваля NAUKA 0+ ("Наука для всех"). В этом году его уже провели в России, Беларуси и Китае.
В мероприятии принимают участие ученые из МГУ имени М.В. Ломоносова, РАН, Роскосмоса, ОИЯИ, НИУ имени И.М. Губкина, ташкентских филиалов МГУ и РХТУ, Ташкентского химико-технологического института, Института материаловедения АН РУз, НУУз имени М. Улугбека и других научно-исследовательских институтов, технологических корпораций и вузов.
Фестиваль способствует развитию международного научного сотрудничества и укреплению дружественных отношений между Ташкентом и Москвой.
Для справки: Всероссийский фестиваль науки проводится с 2006 года по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего. Мероприятие является одним из самых масштабных просветительских проектов в сфере популяризации науки в мире — ежегодно с октября по ноябрь в проведении фестиваля задействованы свыше 400 площадок на территории всех регионов России, а также Узбекистан, Китай, Беларусь и Казахстан.