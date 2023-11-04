https://uz.sputniknews.ru/20231104/uzbekistan-malayziya-obrazovatelnyye-programmy-40687479.html

Узбекистан и Малайзия создадут совместные образовательные программы

Узбекистан и Малайзия создадут совместные образовательные программы

При поддержке посольства Узбекистана республику посетила делегация из числа преподавателей и студентов Международного исламского университета Малайзии

2023-11-04T11:23+0500

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узбекистан

малайзия

образование

делегация

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сотрудничество

общество

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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Ряд образовательных учреждений Узбекистана и Международный исламский университет Малайзии (IIUM) договорились о создании совместных образовательных программ в 2024 году, реализации новых проектов по академическому обмену, сообщает ИА "Дунё".Кроме того, планируется участие узбекских специалистов в образовательных программах и научных конференциях, организуемых в Малайзии, совместных научных исследованиях, а также обмене передовым опытом, говорится в сообщении.Соответствующие договоренности достигнуты в рамках визита делегации из 32 профессоров и студентов факультета архитектуры IIUM с двухнедельной исследовательской программой в Узбекистан.В рамках визита подписан меморандум о сотрудничестве между Агентством культурного наследия Узбекистана и Международным исламским университетом Малайзии.Также проведены переговоры в Ташкентском архитектурно-строительном университете, Самаркандском государственном архитектурно-строительном университете, Бухарском государственном университете. Подписан меморандум о сотрудничестве с Самаркандским государственным архитектурно-строительным университетом.Для справки: IIUM основан в 1983 году. Его 13 факультетов предлагают степени бакалавра, магистра и доктора. Обучение ведется на английском и арабском языках. В настоящее время в рамках меморандумов о сотрудничестве отношения установлены с Ургенчским государственным университетом, Наманганским инженерно-технологическим институтом, Международной исламской академией Узбекистана и Академией банковского дела и финансов.

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