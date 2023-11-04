https://uz.sputniknews.ru/20231104/uzbekistan-malayziya-obrazovatelnyye-programmy-40687479.html
Узбекистан и Малайзия создадут совместные образовательные программы
Узбекистан и Малайзия создадут совместные образовательные программы
При поддержке посольства Узбекистана республику посетила делегация из числа преподавателей и студентов Международного исламского университета Малайзии
2023-11-04T11:23+0500
2023-11-04T11:23+0500
2023-11-04T11:28+0500
узбекистан
малайзия
образование
делегация
программа
студенты
меморандум
сотрудничество
общество
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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Ряд образовательных учреждений Узбекистана и Международный исламский университет Малайзии (IIUM) договорились о создании совместных образовательных программ в 2024 году, реализации новых проектов по академическому обмену, сообщает ИА "Дунё".Кроме того, планируется участие узбекских специалистов в образовательных программах и научных конференциях, организуемых в Малайзии, совместных научных исследованиях, а также обмене передовым опытом, говорится в сообщении.Соответствующие договоренности достигнуты в рамках визита делегации из 32 профессоров и студентов факультета архитектуры IIUM с двухнедельной исследовательской программой в Узбекистан.В рамках визита подписан меморандум о сотрудничестве между Агентством культурного наследия Узбекистана и Международным исламским университетом Малайзии.Также проведены переговоры в Ташкентском архитектурно-строительном университете, Самаркандском государственном архитектурно-строительном университете, Бухарском государственном университете. Подписан меморандум о сотрудничестве с Самаркандским государственным архитектурно-строительным университетом.Для справки: IIUM основан в 1983 году. Его 13 факультетов предлагают степени бакалавра, магистра и доктора. Обучение ведется на английском и арабском языках. В настоящее время в рамках меморандумов о сотрудничестве отношения установлены с Ургенчским государственным университетом, Наманганским инженерно-технологическим институтом, Международной исламской академией Узбекистана и Академией банковского дела и финансов.
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узбекистан малайзия образование образовательные программы посольство делегация преподаватели студенты международный исламский университет малайзии профессор
узбекистан малайзия образование образовательные программы посольство делегация преподаватели студенты международный исламский университет малайзии профессор
Узбекистан и Малайзия создадут совместные образовательные программы
11:23 04.11.2023 (обновлено: 11:28 04.11.2023)
При поддержке посольства Узбекистана республику посетила делегация из числа преподавателей и студентов Международного исламского университета Малайзии.
ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik.
Ряд образовательных учреждений Узбекистана и Международный исламский университет Малайзии (IIUM) договорились о создании совместных образовательных программ в 2024 году, реализации новых проектов по академическому обмену, сообщает ИА "Дунё"
.
Кроме того, планируется участие узбекских специалистов в образовательных программах и научных конференциях, организуемых в Малайзии, совместных научных исследованиях, а также обмене передовым опытом, говорится в сообщении.
Соответствующие договоренности достигнуты в рамках визита делегации из 32 профессоров и студентов факультета архитектуры IIUM с двухнедельной исследовательской программой в Узбекистан.
"Цель визита — изучение богатого культурного наследия и архитектурных традиций Ташкента, Самарканда, Бухары и Хивы, расширение туристических программ и их широкая пропаганда в Малайзии, интенсификация академического сотрудничества с университетами", — говорится в сообщении.
В рамках визита подписан меморандум о сотрудничестве между Агентством культурного наследия Узбекистана и Международным исламским университетом Малайзии.
"Исследовательская работа проводилась на базе Ургенчского государственного университета на примере объектов культурного наследия Хивы. В частности, с помощью современных технологий создана "3D" модель мечети Джума в Ичан-Кале, а по результатам научной работы планируется издать учебное пособие", — говорится в сообщении.
Также проведены переговоры в Ташкентском архитектурно-строительном университете, Самаркандском государственном архитектурно-строительном университете, Бухарском государственном университете. Подписан меморандум о сотрудничестве с Самаркандским государственным архитектурно-строительным университетом.
Для справки: IIUM основан в 1983 году. Его 13 факультетов предлагают степени бакалавра, магистра и доктора. Обучение ведется на английском и арабском языках.
В настоящее время в рамках меморандумов о сотрудничестве отношения установлены с Ургенчским государственным университетом, Наманганским инженерно-технологическим институтом, Международной исламской академией Узбекистана и Академией банковского дела и финансов.