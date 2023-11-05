https://uz.sputniknews.ru/20231105/ankara-i-kair-gotovyatsya-vyvezti-tysyachu-bolnyx-i-ranennyx-iz-gazy-40711151.html
Анкара и Каир готовятся вывезти тысячу больных и раненных из Газы
Анкара и Каир готовятся вывезти тысячу больных и раненных из Газы
Египет дал разрешение на вход в свои порты двух турецких судов с полевыми госпиталями.
2023-11-05T21:01+0500
2023-11-05T21:01+0500
2023-11-05T21:01+0500
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ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Анкара и Каир работают над тем, чтобы доставить в Египет через КПП "Рафах" тысячи больных и раненых из Газы, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.Онкологических больных и пациентов в тяжелом состоянии перевезут в Турцию самолетами скорой помощи и корабельным госпиталем, уточнил министр.Ранее Коджа также сообщил, что Египет дал разрешение на вход в свои порты двух турецких судов с полевыми госпиталями для лечения раненых в Газе.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
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анкара каир больные раненные сектор газа
анкара каир больные раненные сектор газа
Анкара и Каир готовятся вывезти тысячу больных и раненных из Газы
Египет дал разрешение на вход в свои порты двух турецких судов с полевыми госпиталями.
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Анкара и Каир работают над тем, чтобы доставить в Египет через КПП "Рафах" тысячи больных и раненых из Газы, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
"В ходе наших переговоров с моим египетским коллегой мы договорились по многим важным вопросам. Мы работаем над тем, чтобы доставить в Египет через пограничный переход "Рафах" около 1000 больных и раненых, нуждающихся в срочном лечении, особенно онкологических больных, которые проходят лечение в госпитале дружбы Турции и Палестины в Газе, вынужденном прекратить свою деятельность", - написал министр в соцсети Х.
Онкологических больных и пациентов в тяжелом состоянии перевезут в Турцию самолетами скорой помощи и корабельным госпиталем, уточнил министр.
Ранее Коджа также сообщил, что Египет дал разрешение на вход в свои порты двух турецких судов с полевыми госпиталями для лечения раненых в Газе.
"Два наших корабля, ожидающих в наших водах для отправки полевых госпиталей и машин скорой помощи, которые Турция хочет отправить в Египет для лечения раненых в Газе, получили разрешение на заход в египетские порты", - сообщил он.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.