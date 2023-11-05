https://uz.sputniknews.ru/20231105/erdogan-priedet-s-vizitom-v-uzbekistan-40704026.html

Эрдоган приедет с визитом в Узбекистан

Эрдоган приедет с визитом в Узбекистан

Визит ожидается на следующей неделе, сообщил президент Турции.

2023-11-05T13:29+0500

2023-11-05T13:29+0500

2023-11-05T13:29+0500

узбекистан

турция

политика

визит

реджеп тайип эрдоган

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ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на следующей неделе планирует посетить Узбекистан, сообщает РИА Новости. "В этом месяце в Эр-Рияде состоится саммит Организации исламского сотрудничества. Мы будем присутствовать на этом саммите. На следующей неделе мы также посетим Узбекистан. Это очень важные визиты в самое ответственное время", - сообщил Эрдоган журналистам.Кроме того, в конце месяца в Турцию приедет Иброхим Раиси. Одной из тем переговоров станет ситуация в зоне палестино-израильского конфликта, собщил он."Международное сообщество, не способное сдержать израильское беззаконие, в первую очередь игнорирует свои собственные принципы. Как будто игнорирования массового убийства палестинцев недостаточно, они наперегонки обнимают Израиль и поощряют его убивать еще больше детей. Темницы, в которые они заточили свою совесть, завтра станут для них стенами позора. Западные государства, которые сгибают шею, когда им напоминают о массовых убийствах, которым они ранее потворствовали, будут раздавлены позором своего поведения в ходе массовых убийств в Газе", - заявил он.Напомним, Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.

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