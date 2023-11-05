https://uz.sputniknews.ru/20231105/iran-prigrozil-sereznym-udarom-po-ssha-esli-te-ne-prekratyat-voynu-v-gaze-40710907.html

Иран пригрозил "серьезным ударом" по США, если те не прекратят войну в Газе

Иран пригрозил "серьезным ударом" по США, если те не прекратят войну в Газе

Министр обороны ИРИ призвал Америку прекратить войну между Израилем и Палестиной.

2023-11-05T18:58+0500

2023-11-05T18:58+0500

2023-11-05T18:58+0500

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палестино-израильский конфликт

палестина

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ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. Министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани пригрозил США, что по ним будет нанесен "серьезный удар", если Вашингтон не прекратит войну и не установит режим прекращения огня в секторе Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство агентство Tasnim.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9,4 тысячи человек, свыше 24 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.

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