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https://uz.sputniknews.ru/20231105/litsa-zemli-na-snimkax-iz-kosmosa--foto-40612356.html
Лица Земли на снимках из Космоса — фото
Лица Земли на снимках из Космоса — фото
Очертания земных гор, озер и островов, при взгляде из космоса, могут быть весьма причудливыми, а порой напоминать лица и фигуры людей или фантастических существ. Делимся с вами несколькими такими снимками.
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фото
земля
космос
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фото земля космос лица
фото земля космос лица

Лица Земли на снимках из Космоса — фото

21:57 05.11.2023
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Очертания земных гор, озер и островов, при взгляде из космоса, могут быть весьма причудливыми, а порой напоминать лица и фигуры людей или фантастических существ. Делимся с вами несколькими такими снимками.
© Foto : NASA Earth Observatory

Прошлые извержения вулканов и отложения соли из нынешних горячих источников оставили это своеобразное "лицо" на севере Чада.

Прошлые извержения вулканов и отложения соли из нынешних горячих источников оставили это своеобразное &quot;лицо&quot; на севере Чада. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : NASA Earth Observatory

Прошлые извержения вулканов и отложения соли из нынешних горячих источников оставили это своеобразное "лицо" на севере Чада.

© Foto : NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin

Остров Сан-Мигель — самый большой, самый густонаселенный и наиболее вулканически активный из девяти островов Азорского архипелага.

Остров Сан-Мигель — самый большой, самый густонаселенный и наиболее вулканически активный из девяти островов Азорского архипелага. - Sputnik Узбекистан
2/8
© Foto : NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin

Остров Сан-Мигель — самый большой, самый густонаселенный и наиболее вулканически активный из девяти островов Азорского архипелага.

© Foto : NASA Earth Observatory/Joshua Stevens

В погоне за лицами в стратосфере У пары ученых НАСА есть нетрадиционное хобби — поиск в атмосферных данных, чтобы найти тот редкий момент, когда в их данных кружатся лица.

В погоне за лицами в стратосфере У пары ученых НАСА есть нетрадиционное хобби — поиск в атмосферных данных, чтобы найти тот редкий момент, когда в их данных кружатся лица. - Sputnik Узбекистан
3/8
© Foto : NASA Earth Observatory/Joshua Stevens

В погоне за лицами в стратосфере У пары ученых НАСА есть нетрадиционное хобби — поиск в атмосферных данных, чтобы найти тот редкий момент, когда в их данных кружатся лица.

© Foto : NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin

Идиллический регион округа Даларна стал местом древнего мощного столкновения.

Идиллический регион округа Даларна стал местом древнего мощного столкновения. - Sputnik Узбекистан
4/8
© Foto : NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin

Идиллический регион округа Даларна стал местом древнего мощного столкновения.

© Foto : NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin

После трех недель отдыха на вершине Килауэа снова потекла лава.

После трех недель отдыха на вершине Килауэа снова потекла лава. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin

После трех недель отдыха на вершине Килауэа снова потекла лава.

© Foto : NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin

Геологические данные показывают, что система рифов имеет историю упадка и устойчивости.

Геологические данные показывают, что система рифов имеет историю упадка и устойчивости. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin

Геологические данные показывают, что система рифов имеет историю упадка и устойчивости.

© Foto : NASA Earth Observatory

Плимут, штат Массачусетс, и Плимут, Англия, имеют историческую связь, даже более старую, чем первый День Благодарения.

Плимут, штат Массачусетс, и Плимут, Англия, имеют историческую связь, даже более старую, чем первый День Благодарения. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : NASA Earth Observatory

Плимут, штат Массачусетс, и Плимут, Англия, имеют историческую связь, даже более старую, чем первый День Благодарения.

© Foto : NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin

Историческое наводнение в Новом Южном Уэльсе привело к попаданию воды в эти австралийские озера впервые за пять лет.

Историческое наводнение в Новом Южном Уэльсе привело к попаданию воды в эти австралийские озера впервые за пять лет. - Sputnik Узбекистан
8/8
© Foto : NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin

Историческое наводнение в Новом Южном Уэльсе привело к попаданию воды в эти австралийские озера впервые за пять лет.

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