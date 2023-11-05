Лица Земли на снимках из Космоса — фото

Прошлые извержения вулканов и отложения соли из нынешних горячих источников оставили это своеобразное "лицо" на севере Чада.
Прошлые извержения вулканов и отложения соли из нынешних горячих источников оставили это своеобразное "лицо" на севере Чада.
Остров Сан-Мигель — самый большой, самый густонаселенный и наиболее вулканически активный из девяти островов Азорского архипелага.
Остров Сан-Мигель — самый большой, самый густонаселенный и наиболее вулканически активный из девяти островов Азорского архипелага.
В погоне за лицами в стратосфере У пары ученых НАСА есть нетрадиционное хобби — поиск в атмосферных данных, чтобы найти тот редкий момент, когда в их данных кружатся лица.
В погоне за лицами в стратосфере У пары ученых НАСА есть нетрадиционное хобби — поиск в атмосферных данных, чтобы найти тот редкий момент, когда в их данных кружатся лица.
Идиллический регион округа Даларна стал местом древнего мощного столкновения.
Идиллический регион округа Даларна стал местом древнего мощного столкновения.
После трех недель отдыха на вершине Килауэа снова потекла лава.
После трех недель отдыха на вершине Килауэа снова потекла лава.
Геологические данные показывают, что система рифов имеет историю упадка и устойчивости.
Геологические данные показывают, что система рифов имеет историю упадка и устойчивости.
Плимут, штат Массачусетс, и Плимут, Англия, имеют историческую связь, даже более старую, чем первый День Благодарения.
Плимут, штат Массачусетс, и Плимут, Англия, имеют историческую связь, даже более старую, чем первый День Благодарения.
Историческое наводнение в Новом Южном Уэльсе привело к попаданию воды в эти австралийские озера впервые за пять лет.
Историческое наводнение в Новом Южном Уэльсе привело к попаданию воды в эти австралийские озера впервые за пять лет.