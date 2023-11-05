https://uz.sputniknews.ru/20231105/prognoz-pogody-v-uzbekistane-na-6-noyabrya-40706501.html

В двух регионах дожди: прогноз погоды в Узбекистане на 6 ноября

В двух регионах дожди: прогноз погоды в Узбекистане на 6 ноября

По данным Узгидромета, на большей части территории республики в понедельник ожидается сухая и теплая погода.

2023-11-05T15:36+0500

2023-11-05T15:36+0500

2023-11-05T15:46+0500

узбекистан

погода

погода в узбекистане

прогноз

прогноз погоды

прогноз погоды по узбекистану

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ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В понедельник на большей части территории Узбекистана ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в Бухарской и Навоийской областях, а также по предгорным и горным регионам страны местами пройдут дожди и грозы, сообщает Узгидромет.Температура воздуха:

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