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https://uz.sputniknews.ru/20231105/prognoz-pogody-v-uzbekistane-na-6-noyabrya-40706501.html
В двух регионах дожди: прогноз погоды в Узбекистане на 6 ноября
В двух регионах дожди: прогноз погоды в Узбекистане на 6 ноября
По данным Узгидромета, на большей части территории республики в понедельник ожидается сухая и теплая погода.
2023-11-05T15:36+0500
2023-11-05T15:46+0500
узбекистан
погода
погода в узбекистане
прогноз
прогноз погоды
прогноз погоды по узбекистану
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ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В понедельник на большей части территории Узбекистана ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в Бухарской и Навоийской областях, а также по предгорным и горным регионам страны местами пройдут дожди и грозы, сообщает Узгидромет.Температура воздуха:
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В двух регионах дожди: прогноз погоды в Узбекистане на 6 ноября

15:36 05.11.2023 (обновлено: 15:46 05.11.2023)
© Unsplash/Kittitep KhotchaleeКапли дождя на зонте.
Капли дождя на зонте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.11.2023
© Unsplash/Kittitep Khotchalee
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По данным Узгидромета, на большей части территории республики в понедельник ожидается сухая и теплая погода.
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В понедельник на большей части территории Узбекистана ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в Бухарской и Навоийской областях, а также по предгорным и горным регионам страны местами пройдут дожди и грозы, сообщает Узгидромет.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская область: ночью 3-8, днем 17-22 градуса тепла;
Бухарская, Навоийская области: ночью 7-12, днем 19-24 градусов тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области: ночью 5-10, днем 19-24 градуса тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области: ночью 8-13, днем 22-27 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ночью 3-8, днем 17-22 градуса тепла;
предгорные и горные районы: ночью 2-7, днем 15-20 градусов тепла.
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