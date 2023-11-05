В двух регионах дожди: прогноз погоды в Узбекистане на 6 ноября
15:36 05.11.2023 (обновлено: 15:46 05.11.2023)
По данным Узгидромета, на большей части территории республики в понедельник ожидается сухая и теплая погода.
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В понедельник на большей части территории Узбекистана ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в Бухарской и Навоийской областях, а также по предгорным и горным регионам страны местами пройдут дожди и грозы, сообщает Узгидромет.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская область: ночью 3-8, днем 17-22 градуса тепла;
Бухарская, Навоийская области: ночью 7-12, днем 19-24 градусов тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области: ночью 5-10, днем 19-24 градуса тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области: ночью 8-13, днем 22-27 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ночью 3-8, днем 17-22 градуса тепла;
предгорные и горные районы: ночью 2-7, днем 15-20 градусов тепла.