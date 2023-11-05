https://uz.sputniknews.ru/20231105/uchenye-iz-raznyx-stran-rasskajut-o-nasledii-uzbekistana-v-kollektsiyax-mira-40710003.html

Ученые из разных стран расскажут о наследии Узбекистана в коллекциях мира

Ученые из разных стран расскажут о наследии Узбекистана в коллекциях мира

В Самарканде стартовал конгресс Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия республики.

2023-11-05T17:11+0500

2023-11-05T17:11+0500

2023-11-05T17:11+0500

узбекистан

самарканд

культура

культурное наследие

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ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В Самаркандском туристическом центре начал работу VII Международный конгресс Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана. Он продолжится до 8 ноября, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Ученые из Узбекистана, России, Австрии, Греции, Ирана, Туркменистана, Турции, Индии, Азербайджана поговорят об узбекских коллекциях в собраниях мира.Известные академики и искусствоведы обсудят в том числе вопросы сохранения и изучения археологических и архитектурных памятников Узбекистана, а также кинопроекты по популяризации исторического и культурного наследия.Одну из панельных сессий посвятят культурному наследию Узбекистана в музеях Казахстана и Кыргызстана, а также традиционной узбекской одежде в частных коллекциях Турции.В рамках конгресса состоится презентация книги "Памяти Эдварда Ртвеладзе" и оцифрованной библиотеки ученого.В рамках конгресса открылись уникальные выставки, на которых представили архитектурную эпиграфику (древние надписи) Узбекистана, исторических личностей Узбекистана в восточной миниатюре, а также впервые показали полную факсимильную версию сохранившихся страниц знаменитого Корана из Катта-Лангара.

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