Ученые из разных стран расскажут о наследии Узбекистана в коллекциях мира
© Анна Желиховская Ученые из разных стран расскажут о культурном наследии Узбекистана в коллекциях мира
© Анна Желиховская
В Самарканде стартовал конгресс Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия республики.
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В Самаркандском туристическом центре начал работу VII Международный конгресс Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана. Он продолжится до 8 ноября, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Ученые из Узбекистана, России, Австрии, Греции, Ирана, Туркменистана, Турции, Индии, Азербайджана поговорят об узбекских коллекциях в собраниях мира.
"В начале внимание проекта было приковано к известным центрам, крупнейшим музеям, включая Эрмитаж. Но с течением времени проект начал охватывать и небольшие коллекции, малоизвестные музеи. В этом смысле для нас, участников проекта, многое открывается - для кого-то заново, а для кого-то впервые", - отметила директор Института восточных рукописей РАН Ирина Попова.
Известные академики и искусствоведы обсудят в том числе вопросы сохранения и изучения археологических и архитектурных памятников Узбекистана, а также кинопроекты по популяризации исторического и культурного наследия.
© Анна Желиховская Ученые из разных стран расскажут о культурном наследии Узбекистана в коллекциях мира
Ученые из разных стран расскажут о культурном наследии Узбекистана в коллекциях мира
© Анна Желиховская
Одну из панельных сессий посвятят культурному наследию Узбекистана в музеях Казахстана и Кыргызстана, а также традиционной узбекской одежде в частных коллекциях Турции.
© Анна Желиховская Ученые из разных стран расскажут о культурном наследии Узбекистана в коллекциях мира
Ученые из разных стран расскажут о культурном наследии Узбекистана в коллекциях мира
© Анна Желиховская
В рамках конгресса состоится презентация книги "Памяти Эдварда Ртвеладзе" и оцифрованной библиотеки ученого.
© Анна Желиховская Ученые из разных стран расскажут о культурном наследии Узбекистана в коллекциях мира
Ученые из разных стран расскажут о культурном наследии Узбекистана в коллекциях мира
© Анна Желиховская
В рамках конгресса открылись уникальные выставки, на которых представили архитектурную эпиграфику (древние надписи) Узбекистана, исторических личностей Узбекистана в восточной миниатюре, а также впервые показали полную факсимильную версию сохранившихся страниц знаменитого Корана из Катта-Лангара.
© Анна Желиховская
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© Анна Желиховская
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© Анна Желиховская
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© Анна Желиховская
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© Анна Желиховская
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