https://uz.sputniknews.ru/20231105/uzbekskie-sablistki-zavoevali-medali-na-chempionate-mira-40703507.html
Узбекские саблистки завоевали медали на чемпионате мира
Узбекские саблистки завоевали медали на чемпионате мира
Этапы Кубка мира среди молодежи по всем направлениям фехтования проходят в настоящее время в разных странах.
2023-11-05T12:45+0500
2023-11-05T12:45+0500
2023-11-05T12:45+0500
узбекистан
спорт
фехтование
кубок мира по фехтованию
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ТАШКЕНТ, 5 ноября — Sputnik. Спортсменки из Узбекистана завоевали золотую и бронзовую медали на кубке мира среди молодежи по фехтованию, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.В эти дни в разных странах мира проходят этапы Кубка мира среди молодежи по всем направлениям фехтования. Золотую и бронзовую медали для Узбекистана завоевали саблистки на состязаниях в Бахрейне.В столице Ирана Тегеране проходят соревнования по сабле среди юношей. На этих состязаниях золотую медаль завоевал узбкистанец Исламбек Абдазов. В финальном поединке он одержал победу со счетом 15:6 над кувейтцем Мухаммадом Абдулкаримом.
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узбекистан фехтование медали
узбекистан фехтование медали
Узбекские саблистки завоевали медали на чемпионате мира
Этапы Кубка мира среди молодежи по всем направлениям фехтования проходят в настоящее время в разных странах.
ТАШКЕНТ, 5 ноября — Sputnik.
Спортсменки из Узбекистана завоевали золотую и бронзовую медали на кубке мира среди молодежи по фехтованию, сообщает
пресс-служба Национального олимпийского комитета.
В эти дни в разных странах мира проходят этапы Кубка мира среди молодежи по всем направлениям фехтования. Золотую и бронзовую медали для Узбекистана завоевали саблистки на состязаниях в Бахрейне.
"Победительница Азиатских игр в Ханчжоу Гулистан Пердибаева смогла выступить успешно и записать золотую медаль в свой актив. Также, ещё одна героиня Азиады - Фернанда Эррера завоевала бронзу", - говорится в сообщении НОК.
В столице Ирана Тегеране проходят соревнования по сабле среди юношей. На этих состязаниях золотую медаль завоевал узбкистанец Исламбек Абдазов. В финальном поединке он одержал победу со счетом 15:6 над кувейтцем Мухаммадом Абдулкаримом.