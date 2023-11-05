https://uz.sputniknews.ru/20231105/uzbekskie-sablistki-zavoevali-medali-na-chempionate-mira-40703507.html

Узбекские саблистки завоевали медали на чемпионате мира

Узбекские саблистки завоевали медали на чемпионате мира

Этапы Кубка мира среди молодежи по всем направлениям фехтования проходят в настоящее время в разных странах.

2023-11-05T12:45+0500

2023-11-05T12:45+0500

2023-11-05T12:45+0500

узбекистан

спорт

фехтование

кубок мира по фехтованию

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ТАШКЕНТ, 5 ноября — Sputnik. Спортсменки из Узбекистана завоевали золотую и бронзовую медали на кубке мира среди молодежи по фехтованию, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.В эти дни в разных странах мира проходят этапы Кубка мира среди молодежи по всем направлениям фехтования. Золотую и бронзовую медали для Узбекистана завоевали саблистки на состязаниях в Бахрейне.В столице Ирана Тегеране проходят соревнования по сабле среди юношей. На этих состязаниях золотую медаль завоевал узбкистанец Исламбек Абдазов. В финальном поединке он одержал победу со счетом 15:6 над кувейтцем Мухаммадом Абдулкаримом.

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