В Самарканде стартовал международный марафон — фото
10:43 05.11.2023 (обновлено: 11:05 05.11.2023)
© Министерство развития спорта республики УзбекистанВ Самарканде стартовал международный благотворительный марафон
© Министерство развития спорта республики Узбекистан
Участники марафона бегут на дистанциях 5, 10, 21 и 42 километра.
ТАШКЕНТ, 5 ноября — Sputnik. На площади Регистан стартовал традиционный международный благотворительный "Самаркандский марафон", сообщили в Министерстве молодежной политики и спорта.
© Министерство развития спорта республики УзбекистанВ Самарканде стартовал международный благотворительный марафон
В Самарканде стартовал международный благотворительный марафон
© Министерство развития спорта республики Узбекистан
"Самаркандский марафон" — традиционное международное благотворительное мероприятие.
© Министерство развития спорта республики УзбекистанВ Самарканде стартовал международный благотворительный марафон
В Самарканде стартовал международный благотворительный марафон
© Министерство развития спорта республики Узбекистан
В марафоне принимают участие более трех тысяч участников, представляющие около 40 стран. Участники марафона бегут на дистанциях 5, 10, 21 и 42 километра.