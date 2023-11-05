https://uz.sputniknews.ru/20231105/v-samarkande-startoval-mejdunarodnyy-marafon--foto-40702354.html

В Самарканде стартовал международный марафон — фото

В Самарканде стартовал международный марафон — фото

Участники марафона бегут на дистанциях 5, 10, 21 и 42 километра.

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узбекистан

спорт

самарканд

марафон

благотворительный марафон

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ТАШКЕНТ, 5 ноября — Sputnik. На площади Регистан стартовал традиционный международный благотворительный "Самаркандский марафон", сообщили в Министерстве молодежной политики и спорта."Самаркандский марафон" — традиционное международное благотворительное мероприятие.В марафоне принимают участие более трех тысяч участников, представляющие около 40 стран. Участники марафона бегут на дистанциях 5, 10, 21 и 42 километра.

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