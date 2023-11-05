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https://uz.sputniknews.ru/20231105/v-samarkande-startoval-mejdunarodnyy-marafon--foto-40702354.html
В Самарканде стартовал международный марафон — фото
В Самарканде стартовал международный марафон — фото
Участники марафона бегут на дистанциях 5, 10, 21 и 42 километра.
2023-11-05T10:43+0500
2023-11-05T11:05+0500
узбекистан
спорт
самарканд
марафон
благотворительный марафон
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ТАШКЕНТ, 5 ноября — Sputnik. На площади Регистан стартовал традиционный международный благотворительный "Самаркандский марафон", сообщили в Министерстве молодежной политики и спорта."Самаркандский марафон" — традиционное международное благотворительное мероприятие.В марафоне принимают участие более трех тысяч участников, представляющие около 40 стран. Участники марафона бегут на дистанциях 5, 10, 21 и 42 километра.
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самарканд международный марафон фото
самарканд международный марафон фото

В Самарканде стартовал международный марафон — фото

10:43 05.11.2023 (обновлено: 11:05 05.11.2023)
© Министерство развития спорта республики УзбекистанВ Самарканде стартовал международный благотворительный марафон
В Самарканде стартовал международный благотворительный марафон - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.11.2023
© Министерство развития спорта республики Узбекистан
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Участники марафона бегут на дистанциях 5, 10, 21 и 42 километра.
ТАШКЕНТ, 5 ноября — Sputnik. На площади Регистан стартовал традиционный международный благотворительный "Самаркандский марафон", сообщили в Министерстве молодежной политики и спорта.
© Министерство развития спорта республики УзбекистанВ Самарканде стартовал международный благотворительный марафон
В Самарканде стартовал международный благотворительный марафон - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.11.2023
В Самарканде стартовал международный благотворительный марафон
© Министерство развития спорта республики Узбекистан
"Самаркандский марафон" — традиционное международное благотворительное мероприятие.
© Министерство развития спорта республики УзбекистанВ Самарканде стартовал международный благотворительный марафон
В Самарканде стартовал международный благотворительный марафон - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.11.2023
В Самарканде стартовал международный благотворительный марафон
© Министерство развития спорта республики Узбекистан
В марафоне принимают участие более трех тысяч участников, представляющие около 40 стран. Участники марафона бегут на дистанциях 5, 10, 21 и 42 километра.
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