В Ташкенте перекроют несколько улиц
11:49 05.11.2023 (обновлено: 11:59 05.11.2023)
© Sputnik / Актан ТемиркановПатрульный автомобиль гаи на одной из улиц Ташкента.
© Sputnik / Актан Темирканов
Связано это с проведением саммита Организации экономического сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В Ташкенте в связи с проведением 16-го саммита Организации экономического сотрудничества перекроют часть улиц, сообщает пресс-служба ГУВД столицы.
© Главное управление внутренних дел города Ташкента8 и 10 ноября перекроют несколько улиц в центре Ташкента
8 и 10 ноября перекроют несколько улиц в центре Ташкента
© Главное управление внутренних дел города Ташкента
Движение на некоторых участках дорог будет ограниченно с 8 по 10 ноября, уточнили в пресс-службе.
Перекрыты будут следующие улицы:
улица Бобура от международного аэропорта до перекрестка с улицей Шота Руставели;
улица Нукус от перекрестка с улицей Бобура до перекрестка с улицей Мовароуннахр;
от перекрестка улиц Ойбек и Туркистан будет ограничено движение по улицам Ойбек, Афросиаб и Алмазар;
улица Ислама Каримова от перекрестка улиц Бунёдкор и Ислама Каримова до пересечения улиц Ислама Каримова с улицей Амира Темура;
улица Шарафа Рашидова от пересечения с улицей Афросиаб до пересечения с МКАД;
от перекрестка улиц Навои и Мустакиллик до перекрестка улиц Навои и Лабзак;
улица Бешагач от перекрестка с улицей Фуркат до перекрестка с улицей Ислама Каримова;
улица Алмазар от перекрестка с улицей Ислама Каримова до перекрестка с улицей Навои.
"Машинам скорой помощи и экстренным службам в виде исключения будет разрешено передвигаться по улицам с ограниченным движением", - говорится в сообщении.
Во избежание пробок, водителям рекомендуют использовать объездные пути.
© Главное управление внутренних дел города ТашкентаВъезд грузового транспорта в столицу будет частично ограничен.
Въезд грузового транспорта в столицу будет частично ограничен.
© Главное управление внутренних дел города Ташкента
Также в эти дни будет полностью прекращено движение грузового транспорта в центре Ташкента.
Передвижение по междугородней трассе 4П12.В связи с временными ограничениями, установленными во время саммита, движение из Ферганской долины в направлении южных областей и обратно будет осуществляться по трассе 4П-12.