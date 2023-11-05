https://uz.sputniknews.ru/20231105/v-tashkente-perekroyut-neskolko-ulits-40703278.html

В Ташкенте перекроют несколько улиц

В Ташкенте перекроют несколько улиц

Связано это с проведением саммита Организации экономического сотрудничества.

2023-11-05T11:49+0500

2023-11-05T11:49+0500

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узбекистан

ташкент

общество

саммит

перекрытие движения

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ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В Ташкенте в связи с проведением 16-го саммита Организации экономического сотрудничества перекроют часть улиц, сообщает пресс-служба ГУВД столицы.Движение на некоторых участках дорог будет ограниченно с 8 по 10 ноября, уточнили в пресс-службе.Перекрыты будут следующие улицы:Во избежание пробок, водителям рекомендуют использовать объездные пути.Также в эти дни будет полностью прекращено движение грузового транспорта в центре Ташкента.Передвижение по междугородней трассе 4П12.В связи с временными ограничениями, установленными во время саммита, движение из Ферганской долины в направлении южных областей и обратно будет осуществляться по трассе 4П-12.

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ташкент перекрытие улиц