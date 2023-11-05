Властям США нужно менять свое отношение к РФ — Песков
16:28 05.11.2023 (обновлено: 16:48 05.11.2023)
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Отношения между Россией и США находятся на нуле по вине Соединенных Штатов и властям США необходимо менять свою позицию на более конструктивную, заявил пресс-секретарь президента РФ.
ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. Отношения между Россией и США находятся на нуле и даже ниже нуля, однако поскольку от этих стран зависит стратегическая стабильность в мире, им со временем придется возобновить диалог, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Такое мнение он высказал в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, фрагменты которого опубликованы в Telegram-канале журналиста.
"Отношения находятся на нуле и я бы сказал, даже ниже нуля. Но поскольку и Америка, и мы несём особую ответственность за мировую стабильность и стратегическую стабильность, то так или иначе со временем нам придётся возобновить этот разговор", - сказал Песков.
Между тем, в настоящее время Россия жестко реагирует на вмешательство США во внутренние дела, отметил он.
"Мы уже по-другому говорим друг с другом, когда дело касается вмешательства во внутренние дела. К чему мы не проявляли должного внимания раньше - сейчас мы на это реагируем непримиримо абсолютно. Это чувствуется и по настрою президента, и по тем командам, которые он дает, и конечно, все это будет реализоваться", - заявил пресс-секретарь президента.
Отношения между двумя странами свернуты по инициативе американцев, и для того, чтобы встреча президентов США и России однажды состоялась, американский президент должен будет в перспективе поменять свою позицию на более конструктивную, считает пресс-секретарь президента РФ.
"Вот это сворачивание всего базиса российско-американских отношений произошло по инициативе американцев, поэтому как минимум глава США должен будет в какое-то время поменять свою позицию и занять более конструктивную позицию в отношении двусторонних отношений. И тогда будут вызревать условия для такой встречи", - сказал Песков.
Он отметил, что общение президентов двух стран может произойти "при обоюдном желании и обоюдной готовности".
Тем временем, по мнению Пескова, в самих Штатах растет усталость от украинской тематики и финансового груза. Поэтому США не могут бесконечно оказывать поддержку Украине.
"И в Америке, и в Европе растет усталость от украинской темы как таковой, от киевского режима и от того груза, который они взвалили на свои плечи... Даже такие мощнейшие государства в экономическом плане, как США, не могут это делать бесконечно, и у них полно своих проблем.... и все это в какой-то момент превращается излишним грузом, который они уже не в состоянии нести", - уверен Песков.