https://uz.sputniknews.ru/20231105/vlastyam-ssha-nujno-menyat-svoe-otnoshenie-k-rf--peskov-40709842.html

Властям США нужно менять свое отношение к РФ — Песков

Властям США нужно менять свое отношение к РФ — Песков

Отношения между Россией и США находятся на нуле по вине Соединенных Штатов и властям США необходимо менять свою позицию на более конструктивную, заявил пресс-секретарь президента РФ.

2023-11-05T16:28+0500

2023-11-05T16:28+0500

2023-11-05T16:48+0500

россия

украина

сша

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/04/28790452_0:208:2899:1839_1920x0_80_0_0_574e47b72c036cb24bd1a5d96ad1917b.jpg

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. Отношения между Россией и США находятся на нуле и даже ниже нуля, однако поскольку от этих стран зависит стратегическая стабильность в мире, им со временем придется возобновить диалог, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Такое мнение он высказал в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, фрагменты которого опубликованы в Telegram-канале журналиста.Между тем, в настоящее время Россия жестко реагирует на вмешательство США во внутренние дела, отметил он.Отношения между двумя странами свернуты по инициативе американцев, и для того, чтобы встреча президентов США и России однажды состоялась, американский президент должен будет в перспективе поменять свою позицию на более конструктивную, считает пресс-секретарь президента РФ.Он отметил, что общение президентов двух стран может произойти "при обоюдном желании и обоюдной готовности".Тем временем, по мнению Пескова, в самих Штатах растет усталость от украинской тематики и финансового груза. Поэтому США не могут бесконечно оказывать поддержку Украине."И в Америке, и в Европе растет усталость от украинской темы как таковой, от киевского режима и от того груза, который они взвалили на свои плечи... Даже такие мощнейшие государства в экономическом плане, как США, не могут это делать бесконечно, и у них полно своих проблем.... и все это в какой-то момент превращается излишним грузом, который они уже не в состоянии нести", - уверен Песков.

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия сша песков